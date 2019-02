Il PSG sbanca l’Old Trafford: battuto 2-0 il Manchester United

La formazione parigina sbanca l’Old Trafford battendo il Manchester United grazie ai gol di Kimpembe e Mbappè.

MANCHESTER – Nel match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League il Paris Saint Germain espugna l’Old Trafford battendo 2-0 il Manchester United. Succede tutto nella seconda frazione di gioco con la formazione ospite che, nel giro di sette minuti, apre e chiude il discorso con Kimpembe e Mbappè. Prestazione autoritaria da parte della squadra di Tuchel che ipoteca il passaggio del turno mentre gli inglesi dovranno cercare l’impresa al Parco dei Principi senza Pogba, espulso nel finale.

Il racconto del match

RISULTATO FINALE: MANCHESTER UNITED-PSG 0-2 SECONDO TEMPO 94' Fine partita. 91' Quattro minuti di recupero. 90' Doppio giallo per l'ex centrocampista della Juventus che, dunque, non sarà presenta al Parco dei Principi. 89' MANCHESTER UNITED IN DIECI! ROSSO PER POGBA! 88' Cartellino giallo anche per Herrera, diventano otto gli ammoniti. 86' Manchester United che tornerà in campo lunedì, sfida decisiva in FA Cup contro il Chelsea di Sarri. 84' United che attacca con la forza della disperazione, dentro anche Lukaku per Rashford. 82' Secondo cambio per il PSG con Dagba che prende il posto di Di Maria. 80' Seicento secondi più recupero alla conclusione della partita, ritmi più bassi adesso. 78' Ancora un cambio a disposizione per il Manchester United, si sta scaldando Lukaku. 76' Primo cambio nel PSG con Paredes che prende il posto di Verratti. 75' Intanto è arrivato il raddoppio della Roma con la doppietta di Zaniolo. 73' Prestazione autoritaria da parte della squadra di Tuchel che nel secondo tempo ha cambiato marcia. 71' Meno di venti minuti più recupero alla conclusione del match. 69' PSG in totale controllo del match mentre lo United ha accusato drasticamente il doppio colpo. 67' Intanto vantaggio della Roma sul Porto grazie a Zaniolo. 65' Altra occasione per il Paris con Bernat che entra in area e calcia col mancino ma De Gea salva ancora i suoi. 64' Ospiti ad un passo dal tris con Mbappè che entra in area tentando il pallonetto ma De Gea salva. 61' Raddoppio dei parigini con Mbappè che, su cross di Di Maria, insacca col piatto da pochi passi. 60' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL PSG! MBAPPE! 59' Torna a farsi vedere lo United con Herrera che prova il destro da fuori ma schiaccia la conclusione, palla a lato. 57' Ospiti ad un passo dal raddoppio con Dani Alves che lascia partire un missile terra-aria da fuori, palla a lato di nulla grazie ad una deviazione. 56' Adesso gli inglesi dovranno cambiare atteggiamento, PSG che resta in attacco però. 54' Passa in vantaggio il PSG con Kimpembe che, sugli sviluppi del corner, insacca col piattone. 53' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL PARIS SAINT GERMAIN! KIMPEMBE! 53' Occasione per i parigini con Mbappè che, su cross di Dani Alves, gira di testa ma De Gea mette in angolo. 53' Paris Saint Germain che sembra aver cominciato meglio questo secondo tempo, United che aspetta nella propria metà campo. 51' Cartellino giallo per Lindelof, sesto ammonito del match. 50' Vedremo se questa ripresa riuscirà a regalarci emozioni degne di tal nome. 47' Nell'intervallo altro cambio forzato per il Manchester United con Mata al posto di Martial. 46' Ricomincia il secondo tempo di Manchester United-PSG. PRIMO TEMPO 49' Cambio obbligato nel Manchester con Sanchez per Lingard. 46' Due minuti di recupero. 45' Ultimo minuto di gioco, vedremo se ci sarà recupero. 42' Si sono abbassati i ritmi all'Old Trafford, ci sono state tante interruzioni negli ultimi minuti. 40 Cinque minuti più eventuale recupero alla fine del primo tempo, partita molto maschia in questi ultimi minuti. 38' 0-0 anche nell'altra sfida che sta mettendo di fronte Roma e Porto. 36' Meno di seicento secondi più eventuale recupero alla conclusione della prima frazione. 34' Ecco anche il quinto ammonito del match, se lo prende Bernat il cartellino. 32' Buon momento per la compagine transalpina che sta alzando il proprio baricentro. 30' Giallo anche per Young, quarto ammonito del match. 29' PSG ad un passo dal vantaggio con Mbappé che, imbeccato da Draxler, si presenta davanti a De Gea ma calcia a lato. 28' Poco fa ammonito anche Pogba, terzo ammonito della gara. 26' United che si sta facendo preferire in questa prima parte di gara, più fluida la manovra dei Red Devils. 24' Superata da poco la metà della prima frazione di gioco, sempre 0-0 all'Old Trafford. 22' Poco servito, fin qui, Mbappè. Pochissimi i palloni toccati dal ventenne attaccante francese. 20' Cartellino giallo anche per Draxler, secondo ammonito dell'incontro. 18' La squadra inglese sta alzando i giri del motore, carica Old Trafford. 17' Primo guizzo di Pogba che entra in area e grande stile e mette al centro ma Buffon blocca in due tempi. 16' Primo quarto d'ora che è andato via, nessuna grande emozione fino a questo momento ma buoni ritmi come accennato poc'anzi. 14' Si sta giocando su buoni ritmi all'Old Trafford, squadre molto corte ma c'è dinamismo in campo. 12' Primo giallo del match, se lo prende Kimpembe. 11' Superati i primi dieci minuti di gioco, sempre 0-0 tra Manchester United e PSG. 9' Risponde il Manchester United con Rashford che tenta un tiro-cross ma Buffon respinge con i pugni. 7' Primo squillo della squadra ospite con Di Maria che prova col mancino da fuori, palla a lato di poco. 5' Padroni di casa che fanno la partita in questo avvio di gara mentre i parigini aspettano. 3' Pressing molto alto da parte della formazione inglese che sta vivendo un ottimo periodo di forma. 1' PARTITI! E' cominciata Manchester United-PSG! 20.58 Le due squadre entrano in campo in questo momento, tra poco si comincia! 20.48 Le due squadre hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 20.35 Le due compagini sono in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 20.04 Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Manchester United con il tridente offensivo formato da Lingard, Martial e Rashford mentre il PSG risponde col 4-4-1-1 con Draxler alle spalle di Mbappè. 19.48 Siamo in attesa delle formazioni ufficiali del match. 19.45 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Manchester United-PSG, incontro valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. IL TABELLINO MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Young, Lindelof, Bailly, Shaw; Pogba, Matic, Herrera; Lingard (48' Sanchez), Martial (46' Mata), Rashford (84' Lukaku). Allenatore: Solskjaer PSG (4-4-1-1): Buffon; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Dani Alves, Verratti (75' Paredes), Marquinhos, Di Maria (81' Dagba); Draxler; Mbappé. Allenatore: Tuchel RETI: 53' Kimpembe (P), 60' Mbappe (P) AMMONIZIONI: Kimpembe, Draxler, Bernat, Dani Alves (P), Pogba, Young, Lindelof, Herrera, Shaw (M) ESPULSIONI: Pogba (M) RECUPERO: 2' nel primo tempo, 4' nel secondo tempo STADIO: Old Trafford

La presentazione del match

Da una parte c’è la formazione inglese che sta vivendo un periodo di forma decisamente positivo: quinta posizione in campionato per i Red Devils che hanno chiuso la fase a gironi in seconda posizione alle spalle della Juventus, nel Gruppo H. Dall’altra parte c’è la formazione parigina che occupa stabilmente la prima posizione nella Ligue 1 e ha chiuso davanti a tutti nel Gruppo C con 11 punti.

QUI MANCHESTER UNITED – La formazione inglese dovrebbe schierarsi col 4-3-3 con De Gea in porta, pacchetto difensivo composto da Young e Shaw sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Smalling e Jones. A centrocampo Matic in cabina di regia con Pogba ed Herrera mezze ali mentre in attacco spazio al trio composto da Martial, Rashford e Lingard.

QUI PARIS SAINT GERMAIN – La compagine transalpina dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Buffon in porta, pacchetto arretrato formato da Dani Alves e Bernat sulle corsie esterne mentre nel mezzo Thiago Silva e Kimpembe. A centrocampo Marquinhos in cabina di regia con Verratti Paredes mezze ali mentre davanti spazio al tridente composto da Di Maria, Draxler e Mbappè.

Dove vederla in TV e in streaming

Manchester United-PSG sarà trasmessa in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Football (203) e Sky Sport (253). Il match sarà inoltre visibile in streaming per gli abbonati Sky grazie al servizio SkyGo, disponibile su pc, smartphone e tablet. Non è prevista la programmazione in chiaro.

Le probabili formazioni di Manchester United – PSG

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea, Young, Smalling, Jones, Shaw; Herrera, Matic, Pogba; Lingard, Rashford, Martial. A disposizione: Romero, Baily, Dalot, McTominay, Sanchez, Lukaku, Mata. Allenatore: Solskjaer

PSG (4-3-3): Buffon, Dani Alves, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Paredes, Marquinhos, Verratti; Di Maria, Mbappè, Draxler. A disposizione: Areola, Kurzawa, Kehrer, Diaby, Nkunku, Nsoki, Choupo-Moting. Allenatore: Tuchel

STADIO: Old Trafford