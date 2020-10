Manchester United – RB Lipsia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Manchester United – RB Lipsia del 28 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la seconda giornata del Gruppo H di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21:00

MANCHESTER – Mercoledì 28 Ottobre, alle ore 21:00 si giocherà Manchester United – RB Lipsia, match valevole per la seconda giornata del Gruppo H di Champions League 2020/2021.

Tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

Da una parte i padroni di casa, i quali hanno iniziato nella maniera migliore il girone di Champions vincendo in trasferta contro il Paris Saint-Germain, con il risultato di 1-2. Dall’altra parte la squadra ospite, la quale nel primo turno del girone ha vinto in casa contro l’Istanbul Basaksehir, con il risultato di 2-0.

QUI MANCHESTER UNITED – Rispetto alla partita di Premier pareggiata con il Chelsea, Solskjaer dovrebbe fare qualche modifica con Pogba che potrebbe partire nell’undici titolare. I padroni di casa dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1, con De Gea tra i pali, Tuanzebe e Lindelof centrali con Wa-Bissaka e Shaw terzini, davanti alla difesa Fred e Pogba, mentre in avanti dietro all’unica punta Martial dovremmo agire da destra a sinistra Mata, Fernandes e Rashford.

QUI RB LIPSIA – Nagelsmann deve fare i conti con diversi indisponibili a centrocampo per la difficile trasferta inglese. Dovrebbe schierare i suoi con Gulacsi in porta, Upamecano e Orban centrali con Mukiele e Angelino terzini, a centrocampo da destra a sinistra Sabitzer, Kampl e Olmo, mentre in avanti come ali Poulsen e Nkunku supporteranno la punta centrale Sorloth.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Manchester United – RB Lipsia del 28 ottobre 2020, valido per la seconda giornata del gruppo H della Champions League 2020/2021, verrà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport. Partita disponibile anche in streaming su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. In alternativa si potrà ricorrere a Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky.

Le probabili formazioni delle due squadre

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Lindelof, Shaw; Fred, Pogba; Mata, Fernandes, Rashford; Martial. Allenatore: Solskjaer.

RB LIPSIA (4-3-3): Gulacsi; Mukiele, Upamecano, Orban, Angelino; Sabitzer, Kampl, Olmo; Poulsen, Sorloth, Nkunku. Allenatore: Nagelsmann.

STADIO: Old Trafford