Manchester United – Villarreal: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Manchester United – Villarreal del 29 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022

MANCHESTER – Mercoledì 29 settembre, alle ore 21, all’Old Trafford andrà in scena Manchester United – Villarreal, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022; si gioca per il Girone F. Gli inglesi vengono dalla sconfitte in casa contro l’Aston Villa in Premier League, dove sono secondi (a pari merito con Manchester City, Brighton, Chelsea ed Everton) con 13 punti dopo ei partite, a-1 dalla capolista Liverpool; nelle ultime cinque partite disputate hanno vinto due volte e perso tre, compresa la sconfitta per rimediata sul campo dello Young Boys nella prima giornata di Champions. Gli spagnoli, invece, sono reduci dal pareggio esterno a reti inviolate contro il Real Madrid e sono undicesimi con 8 punti dopo sette turni nella Liga; nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. Nella prima giornata hanno pareggiato in casa per 2-2 contro l’Atalanta. L’ultima sfida tra le due compagini risale all’ultima finale dell’Europa League: 1-1 il risultato finale dopo i 90 e i 120 minuti, con vittoria del Villarreal dopo i rigori a oltranza. A dirigere il match sarà il tedesco Felix Zwayer, coadiuvato dagli assistenti Rafael Foltyn e Marco Achmüller; quarto arbitro Sven Jablonski. Al VAR Christian Dingert, all’ AVAR Bastian Dankert.

La cronaca con commento minuto per minuto

La presentazione del match

QUI MANCHESTER UNITED – Solskjaer dovrebbe mandare in campo la squadra col modulo 4-2-3-1 con De Gea porta e difesa composta al centro da Varane e Lindehof e sulle fasce da Dalot e Alex Telles. A centrocampo McTominay e Fred. Sulla trequarti Greenwood, Bruno Fernandes e Pogba, di supporto all’unica punta Cristiano Ronaldo.

QUI VILLARREAL – Probabile modulo 4-3-3 con Rulli in porta e linea difensiva composta dalla coppia centrale Albiol-Pau Torres e sulle fasce da Mario Gaspar e Pedraza. A centrocampo Dani Parejo, Capoue e Trigueros. Tridente offensivo formato da Paco Alcacer e Danjuma

Le probabili formazioni di Manchester United – Villarreal

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Varane, Lindelof, Alex Telles; McTominay, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba; Cristiano Ronaldo. Allenatore: Solskjaer

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Dani Parejo, Capoue, Trigueros; Yeremi Pino, Paco Alcacer, Danjuma. Allenatore: Unai Emery

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Manchester United – Villarreal, valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022, verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Football (canale 252 del satellite); gli abbonati Sky potranno seguirla anche in streaming su Sky Go, app scaricabile gratuitamente-