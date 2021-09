Wolfsburg – Siviglia: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Wolfsburg – Siviglia del 29 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la seconda giornata del Gruppo G di Champions League

WOLFSBURG – Mercoledì 29 settembre alle ore 21:00 andrà in scena Wolfsburg–Siviglia, incontro valido per la seconda giornata del Gruppo G di Champions League. Le due compagini compongono, insieme al Salisburgo ed al Lille, uno dei raggruppamenti più equilibrati dell’intero torneo, dove le quattro squadre si giocheranno fino all’ultimo l’accesso al turno successivo. Il girone è partito con due pareggi: 0-0 fra Lille e Wolfsburg ed 1-1 fra Siviglia e Salisburgo. Ora si affrontano tedeschi e spagnoli, che in campionato stanno tenendo un ritmo piuttosto simile. Terzo posto per entrambe, a tre punti dalle rispettive capoliste, Bayern Monaco e Real Madrid. Ci si aspetta una partita tirata e divertente, dove potranno esserci molte occasioni da rete e diversi gol. Wolfsburg-Siviglia, per dare una sterzata al girone ed inviare un chiaro messaggio alle altre avversarie: chi la spunterà?

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

WOLFSBURG:. A disposizione:. Allenatore: Mark van Bommel.



SEVILLA FC:. A disposizione:. Allenatore: Lopetegui.



Reti: al ' pt . Mark van Bommel.Lopetegui.al ' pt .

La presentazione del match

QUI WOLFSBURG – van Bommel si schiera secondo i canoni del 4-4-2. Casteel in porta, davanti a lui Mbabu, Gerhardt, Bornauw e Lacroix. A centrocampo Arnold, Guilavogui, Steffen e Lukebakio. In avanti Waldschmidt e Weghorst.

QUI SIVIGLIA – Lopetegui risponde con un 4-3-3. Bounou fra i pali, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Navas, Diego Carlos, Koundé e Acuna. A centrocampo Rakitic, Delaney e Jordàn. In attacco il trio composto da Suso, Ocampos e Rafa Mir.

Le probabili formazioni di Wolfsburg – Siviglia

WOLFSBURG (4-4-2): Casteel; Mbabu, Gerhardt, Bornauw, M. Lacroix; Arnold, Guilavogui, Steffen, Lukebakio; Waldschmidt, Weghorst. Allenatore: van Bommel

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesús Navas, Diego Carlos, Koundé, Acuña; Rakitić, Delaney, Jordán; Suso, Ocampos, Rafa Mir. Allenatore: Lopetegui

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita, in programma per mercoledì 29 settembre alle ore 21:00, sarà visibile in diretta televisiva ed in streaming su Sky Sport (canale 255 del satellite) e Mediaset Infinity. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.