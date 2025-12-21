Empoli cinico: Nasti decide, Mantova ko 0-1 al Martelli

Diretta di Mantova-Empoli di Domenica 21 dicembre 2025: decisiva una rete di Nasti al 22′ della ripresa, toscani solidi e in crescita

MANTOVA – Il nuovo Mantova di Francesco Modesto non trova il risultato sperato all’esordio: al “Danilo Martelli” passa l’Empoli, che si impone 1-0 grazie al gol di Nasti nella ripresa. Una gara equilibrata, intensa, con i virgiliani volenterosi ma poco incisivi negli ultimi metri, mentre i toscani di Alessio Dionisi hanno saputo colpire nel momento decisivo e poi difendere con ordine.

Tabellino

MANTOVA: Festa M., Castellini A., Cella S., Bani C., Maggioni T. (dal 44′ st Marras T.), Wieser D. (dal 25′ st Paoletti F.), Falletti C. (dal 36′ st Bragantini D.), Caprini M. (dal 24′ st Fiori A.), Trimboli S., Ruocco F., Mensah D. (dal 25′ st Mancuso L.). A disposizione: Andrenacci L., Artioli F., Bonfanti N., Botti F., Bragantini D., Fedel G., Fiori A., Mancuso L., Marras T., Mullen S., Paoletti F., Pittino T. Allenatore: Modesto F..

EMPOLI: Fulignati A., Indragoli G., Guarino G., Obaretin N., Elia S. (dal 24′ st Haas N.), Ghion A. (dal 34′ st Konate I.), Yepes G., Moruzzi B., Ilie R. (dal 24′ st Ignacchiti L.), Ceesay J. (dal 24′ st Carboni F.), Pellegri P. (dal 37′ pt Nasti M.). A disposizione: Belardinelli L., Bianchi F., Carboni F., Degli Innocenti D., Gasparini M., Haas N., Ignacchiti L., Konate I., Nasti M., Perisan S., Tosto L. Allenatore: Dionisi A..

Reti: al 22′ st Nasti M. (Empoli) .

Ammonizioni: al 32′ pt Wieser D. (Mantova), al 41′ pt Falletti C. (Mantova), al 18′ st Mensah D. (Mantova), al 43′ st Trimboli S. (Mantova) al 39′ pt Guarino G. (Empoli), al 18′ st Elia S. (Empoli), al 22′ st Nasti M. (Empoli).

Presentazione del match

Domenica 21 dicembre, alle ore 17.15, allo Stadio “Danilo Martelli” di Mantova, andrà in scena Mantova-Empoli, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2025-2026.

Il Mantova ha bisogno di punti per uscire dalla zona calda della classifica, mentre l’Empoli vuole consolidare la propria posizione a metà graduatoria e avvicinarsi alla zona playoff.

Il Mantova torna in campo dopo la sconfitta per 3-2 contro il Cesena, che é costata la panchina a Possanzini e cerca riscatto davanti al proprio pubblico.La guida tecnica della squadra é stata affidata in settimana a Francesco Modesto. I virgiliani occupano la diciottesima posizione in classifica con 14 punti, frutto di quattro vittorie, due pareggi e dieci sconfitte. Il bilancio parla di 15 gol segnati e 26 subiti.

L’Empoli, invece, si presenta da decimo inclassifica con 20 punti. Il suo percoeso racconta di cinque vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte. I toscani hanno realizzato 23 reti e ne hanno incassate altrettante.

La gara sarà diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno. Gli assistenti saranno Stefano Galimberti di Seregno e Francesco Luciani di Milano. Il quarto ufficiale sarà Matteo Marcenaro di Genova, mentre al VAR ci sarà Francesco Cosso di Reggio Calabria, affiancato da Michael Fabbri di Ravenna come AVAR.

COME ARRIVA IL MANTOVA – Il Mantova di Domenico Modesto si prepara alla sfida casalinga con il consueto 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Festa, mentre la difesa sarà composta da Castellini, Cella e Pittino. Sulle corsie esterne agiranno Maggioni e Bani. In mezzo al campo spazio a Trimboli e Artioli. Alle spalle dell’unica punta Bonfanti, ci saranno Marras e Ruocco.

COME ARRIVA L’EMPOLI – L’Empoli di Alessio Dionisi risponde con lo stesso modulo, il 3-4-2-1. In porta ci sarà Fulignati, protetto dal terzetto difensivo formato da Curto, Guarino e Obaretin. Sulle fasce agiranno Elia e Moruzzi, mentre la mediana sarà affidata a Yepes e Degli Innocenti. Alle spalle del centravanti Pellegri, ci sarà la coppia composta da S. Shpendi e Saporiti.

Probabili formazioni

MANTOVA (3-4-2-1): Festa; Castellini, Cella, Pittino; Maggioni, Trimboli, Artioli, Bani; Marras, Ruocco; Bonfanti. Allenatore: Modesto

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati: Curto, Guarino, Obaretin; Elia, Yepes, Degli Innocenti, Moruzzi; S. Shpendi, Saporiti; Pellegri. Allenatore: Dionisi

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: