Marotta corre subito ai ripari, il colpo inguaia Sarri: ecco Guendouzi

L’Inter è in piena tempesta sportiva, ma Marotta prepara un colpo clamoroso per rimettere in piedi la squadra di Chivu: Sarri nei guai.

L’Inter di Chivu sta attraversando uno di quei momenti che, senza ombra di dubbio, possono segnare una stagione. La sconfitta nel derby contro il Milan ha lasciato ferite profonde, e quella successiva in coppa contro l’Atletico Madrid ha soltanto aumentato la sensazione di fragilità che aleggia intorno alla squadra. L’aria è pesante, i risultati non arrivano e, come spesso accade, ogni dettaglio viene ingigantito, soprattutto quando a finire al centro delle polemiche è il capitano.

Infatti il gesto di Lautaro Martinez dopo la sostituzione a Madrid ha fatto il giro del mondo, scatenando discussioni e critiche. Un pugno sulla panchina, uno sguardo fulmineo verso Chivu e poi la rabbia trattenuta a fatica: un episodio che però racconta bene il momento nerazzurro. Chivu non si aspettava di dover gestire un simile picco di tensione, soprattutto da parte del suo leader tecnico, ma il gruppo deve restare compatto perché la stagione è ancora lunga.

Colpo Marotta per l’Inter mette Sarri nei guai

Qualcosa si è incrinato, qualcosa che solo un intervento deciso della società potrebbe sistemare. Ed è qui che entra in scena Marotta, sempre lucido, sempre pronto a cogliere opportunità dove gli altri vedono solo problemi. Come spesso accade, infatti, dietro le quinte l’amministratore delegato nerazzurro sta già lavorando a una soluzione che potrebbe rappresentare un innesto fondamentale, un’aggiunta in grado di dare nuovo equilibrio e nuova forza alla rosa di Chivu.

La società ha iniziato a guardarsi intorno per programmare il futuro. L’idea è quella di inserire un calciatore capace di dare immediate garanzie e allo stesso tempo rappresentare un investimento utile per i prossimi anni. E proprio da questo incrocio di esigenze nasce la mossa a sorpresa.

Secondo quanto trapela dagli ambienti di mercato, l’Inter avrebbe messo nel mirino un giocatore della Lazio, nonostante il veto di Sarri che vorrebbe evitare qualsiasi cessione importante a metà stagione. Il nome che circola con insistenza, e che sta creando non poco rumore, è quello di Mattéo Guendouzi. Il centrocampista francese, che nella Lazio ha mostrato personalità, fisicità e una continuità che pochi riescono a garantire, rappresenta uno di quei profili strategici che possono cambiare realmente un reparto.

La situazione economica della Lazio, però, apre spiragli significativi. La società biancoceleste, per poter tornare a operare sul mercato con margini più ampi, ha bisogno di cedere subito e fare plusvalenze. Guendouzi è uno dei pochi calciatori che permetterebbero un incasso consistente senza dover riconoscere percentuali ai precedenti club, a differenza di quanto avviene per giocatori come Tavares o Gila. Fino allo scorso luglio, sul cartellino del francese gravava una clausola da 50 milioni di euro, ma ora Lotito, pur non volendo fare sconti, lo valuta non meno di 30 milioni per un’eventuale cessione a gennaio.

Una cifra importante, certo, però capace di garantire alla Lazio ossigeno immediato e soprattutto di scongiurare il blocco totale del mercato estivo del 2026. L’Inter lo sa, e proprio per questo Marotta sta cercando di muoversi con tempismo e intelligenza, nella speranza di anticipare la concorrenza e assicurare a Chivu un rinforzo di livello internazionale. Sarà un affare difficile, uno di quelli che possono saltare per mille dettagli, ma la volontà della dirigenza nerazzurra appare chiara: dare una scossa alla squadra e riportarla sulle sue reali ambizioni.