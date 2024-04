Matera – Fidelis Andria 1-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Matera-Fidelis Andria di Domenica 14 aprile 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 31° giornata del Girone H di Serie D

MATERA – Domenica 14 aprile 2024, lo stadio comunale XXI Settembre-Franco Salerno ospiterà la partita Matera-Fidelis Andria, valevole per la trentunesima giornata del Girone H di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 15.00. Nonostante giochi in casa, il Matera non arriva favorito a questa partita. Classifica alla mano, tra la squadra della Basilicata e la Fidelis Andria ci sono 10 lunghezze di distanza. Inoltre, il Matera arriva da 3 sconfitte consecutive, in cui non ha segnato nemmeno una rete. Motivo per cui, la Fidelis Andria parte favorita, considerando anche l’ottimo stato di forma che le ha consentito di vincere 4 partite nelle ultime 5 gare.

Ne consegue che questa gara potrebbe finire con il risultato di una sola squadra a testa, ovvero la formazione pugliese. Il fischietto Davide Matina della Sezione di Palermo dirigerà questo incontro che si disputerà presso lo stadio comunale XXI Settembre-Franco Salerno. Sarà coadiuvato dal primo assistente Ahmed Maher Said I. Eltantawy di Chiari, mentre il secondo assistente sarà Matteo Crippa di Lecco.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI MATERA – FIDELIS ANDRIA]

MATERA:. A disposizione:



FIDELIS ANDRIA:. A disposizione:



Reti: al 41' pt Isaac (Matera) .

al 41' pt Isaac (Matera) .

Le formazioni ufficiali di Matera – Fidelis Andria

MATERA: Tartaro, Agnello, Sirimarco, Ferrara, Maltese, Russo, Prado, Lucas, Tumminelli, Macanthony, Cipolletta. A disposizione: Paparella, Parisi, Mokulu, Cirio, Persia, Porro, Andrisani, Sepe Antonio, Gningue. Allenatore: Luigi Panarelli

FIDELIS ANDRIA: Baietti, Silvestri, Riefolo, Donida, Draga’, Cecere, Cancelli, Russo, Strambelli, Scaringella, Quitadamo. A disposizione: Fratti, Ponzo, Ferrara, Tavoni, Padalino, Varsi, Bottalino, Venanzio, Martinez. Allenatore: Giuseppe Scaringella

Presentazione del match

QUI MATERA – La squadra allenata dal nuovo tecnico Fabio De Sanzo, scenderà in campo con il modulo 3-5-2, con in porta Paparella, difesa a tre composta da Delvino, Cipolletta, Sepe, a centrocampo ci saranno Porro, Maltese, Di Palma, Mollica e Ferrara, mentre la coppia d’attacco sarà composta da Infantino e Russo.

QUI FIDELIS ANDRIA – Il tecnico Michele Scaringella dovrebbe confermare il 3-5-2 della partita scorsa: in porta Baietti; i tre difensori sono: Silvestri, Padalino e Donida; il centrocampo con Cecere e Feola i mediani con Cancelli il centrale, Russo a destra e Giambuzzi a sinistra; in attacco spazio a Sasanelli e Varsi.

Probabili formazioni di Matera – Fidelis Andria

MATERA (3-5-2): Paparella, Delvino, Cipolletta, Sepe; Porro, Maltese, Di Palma, Mollica, Ferrara; Infantino, Russo. Allenatore: Fabio De Sanzo.

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Baietti; Silvestri, Padalino, Donida; Cecere, Feola, Cancelli, Russo, Giambuzzi; Sasanelli, Varsi. Allenatore: Michele Scaringella.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire la partita tra Matera e Fidelis Andria su Antenna Sud Extra, canale 92 del digitale terrestre. Sarà possibile seguire la sfida anche in streaming su antennasud.com o sui profili Facebook dedicati.