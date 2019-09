Mercato Genoa, acquisti e cessioni settembre 2019

In primo piano gli arrivi di Pinamonti, Schöne, Zapata, Saponara e Goldaniga. Ecco come cambia l’undici tipo titolare alla luce del mercato

GENOVA – É un Genoa completamente rivoluzionato quello che esce fuori dalla sessione estiva 2019 del calciomercato. D’altronde la salvezza conquistata al fotofinish nella passata stagione richiedeva necessariamente una terapia d’urto. Sotto le direttive del neo tecnico Aureliano Andreazzoli, il club rossoblu, tra i più prolifici sul mercato, ha rinforzato i vari reparti e gli effetti di questa “cura” già si sono visti nelle prime due giornate di campionato, con un pareggio all’Olimpico contro la Roma (non succedeva da dodici anni) e una vittoria casalinga contro la Fiorentina (il successo mancava da undici turni). Sono arrivati giocatori del calibro di Pinamonti, già nel giro della Nazionale di Roberto Mancini e semptre tra i migliori in campo in questo primo scorcio di stagione, e Lasse Schöne, protagonista nell’ultima Champions League con la maglia dell’Ajax, ma anche Zapata (autore domenica scorsa del primo gol contro la Viola), Saponara, Pajac e nelle ultime ore di trattative Ankersen e Goldaniga. Ma come cambierà la formazione tipo alla luce degli ultimi innesti? Proviamo di seguito a vedere quali saranno le scelte preferite da parte dell’allenatore e un riepilogo con gli acquisti e le cessioni di questo inizio stagione.

FORMAZIONE TIPO

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Schöne, Saponara, Barreca; Pinamonti, Kouamè. Allenatore: Andreazzoli.

ACQUISTI:

Ankersen (c, Copenaghen)

Goldaniga (d, Sassuolo)

Pajac (c, Cagliari)

Agudelo (c, Atlético Huila)

Schone (c, Ajax)

Saponara (c, Fiorentina)

Barreca (d, Monaco)

Pinamonti (a, Inter)

Jagiello (c, Zagłębie Lubin)

Jaroszynski (d, Chievo)

Zapata (d, svinc),

Cassata (c, Sassuolo)

Gumus (a, Galatasaray)

Rizzo (d, Inter)

Gavioli (c, Inter)

Romulo (c, Lazio)

