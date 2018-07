Barcellona ad un passo da Lenglet, il Chelsea accelera per Golovin

Entra nel vivo il mercato internazionale con i top club europei pronti a rinforzarsi in vista della prossima stagione.

BARCELLONA – Continua la campagna di rinforzi anche per le squadre estere. Il Valencia si assicura le prestazioni di Diakhaby, grazie a 15 milioni di euro versati nelle casse del Lione. Il difensore classe 96′ avrà una clausola rescissoria di 100 milioni che lo terrà vincolato al club spagnolo fino al 2023. E’ ancora lontano, sempre dal Valencia, Kevin Gameiro visto che l’Atletico Madrid chiede 25 milioni. Il Chelsea ha sorpassato tutti per Golovin, dando vita ad un asta dalla quale Juve e United si sono tirate fuori. Il club inglese potrebbe chiudere l’affare intorno ai 26-27 milioni, bonus compresi. Il Monaco ufficializza gli acquisti di Diop e Isodor, entrambi i giocatori provengono dallo Stade Rennais.

Ufficiale anche l’addio di Wayne Rooney all’Everton: il giocatore si trasferirà negli Stati Uniti nel DC United. Il Real Madrid punta forte su Thibuat Courtois: l’affare si potrebbe chiudere per una cifra intorno ai 40 milioni di euro con il Chelsea. Il Barcellona continua il pressing su De Jong, centrocampista dell’Ajax. Dopo la precedente offerta, 40 milioni, il club catalano alza la proposta a 50 aspettando anche qualche cessione dopo quella di Deulofeu. L’Atletico Madrid riscatterà Diego Costa per 50 milioni di euro dal Chelsea. Lo Schalke 04 acquista per 10 milioni di euro Omar Mascarell dell’Eintracht Francoforte. Lo Stoccarda si assicura Daniel Didavi e Gonzalo Castro. Il primo proviene dal Wolfsburg e il secondo dal Borussia Dortmund, entrambi arrivano a titolo definitivo.

Il Siviglia si muove per cercare un sostituto per l’eventuale partenza di Lenglet, vicinissimo al Barcellona, il profilo scelto è quello di Duje Caleta-Car. Il giovane difensore croato piace anche alla Lazio quindi si potrebbe creare una sorta di asta. Ahmed Musa ha disputato un buon Mondiale e questo non è passato inosservato agli occhi degli osservatori di Fulham e Huddersfield: i due club sarebbero pronti a bussare alla porta del Leicester City per presentare un’offerta per l’attaccante Nigeriano.

