Olimpiadi, Messico – Brasile: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Messico – Brasile del 3 agosto 2021 in diretta: presentazione, risultato e tabellino della semifinale delle Olimpiadi di Tokyo

TOKYO – Martedì 3 agosto alle ore 10, a Tokyo si giocherà Messico – Brasile, prima semifinale dei Giochi Olimpici. Il Messico é arrivato qui dopo aver superato per 6-3 la Corea del Sud grazie anche alle doppiette di Martin e Cordova. Il Brasile, invece, ha passato il turno battendo di misura contro l’Egitto con gol di Cunha. La vincente tra Messico e Brasile incontrerà in finale chi avrà la meglio tra Spagna e Giappone.

Cronaca diretta in tempo reale e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA]

MESSICO:. A disposizione:. Allenatore: Jaime Lozano.



BRASILE:. A disposizione:. Allenatore: André Jardine.



Reti: al ' pt . Jaime Lozano.André Jardine.al ' pt .

Le probabili formazioni

Il Messico potrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1 con Ochoa in porta e difesa composta dalla coppia centrale Ayala – Moreno e da Salcedo e Gallardo sulle fasce. In mezzo al campo Herrera e Guardado. Sulla trequarti Layun, Carlos Vela, Lozano e J.Hernandez, di supporto all’unica punta Hernandez. Probabile modulo 4-2-3-1 per il Brasile com Santos tra i pali e retroguardia formata al centro da Diego Carlos e Nino, Arana e ai lati da Dani Alves e Matheus Henrique. In mezzo al campo Guimaraes e Anton. Sulla trequarti Antony, Cunha e Claudinho, di supporto all’unica punta Richarlison.

Messico (4-2-3-1): Ochoa; C.Salcedo, H.Ayala, H.Moreno, Gallardo; H.Herrera, Guardado; Layun, Carlos Vela, Lozano; J.Hernandez.

Brasile (4-2-3-1): Santos, Dani Alves, Diego Carlos, Nino, Arana, Matheus Henrique, Guimaraes, Antony, Cunha, Claudinho, Richarlison.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Messico – Brasile sarà trasmessa in diretta tv sui canali Eurosport e Rai.