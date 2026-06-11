Messico-Sudafrica 2-0: un gol per tempo, tre espulsi

Diretta Messico-Sudafrica di Giovedì 11 giugno 2026: decidono Quinones e Jimenez. Tre espulsioni e dominio totale dei padroni di casa

CITTA’ DEL MESSICO – Il Mondiale 2026 si apre con il successo del Messico, che davanti al proprio pubblico supera il Sudafrica per 2-0 e mette subito in discesa il cammino nel girone A. Una partita segnata dagli episodi, dalle ingenuità difensive sudafricane e da una netta superiorità tecnica dei padroni di casa.

La gara si sblocca dopo appena 9 minuti: il disastroso retropassaggio di Sithole diventa un invito per Quinones, capocannoniere della Saudi League, che ringrazia e firma il primo gol del Mondiale. Il Sudafrica non reagisce, non crea pericoli e anzi si complica ulteriormente la vita a inizio ripresa: ancora Sithole, già protagonista in negativo, stende Gutierrez lanciato a rete e viene espulso al 4’ della ripresa.

In dieci uomini, la squadra di Broos non riesce più a contenere la pressione messicana. Il raddoppio arriva al 22’ con Raul Jimenez, alla prima da titolare in un Mondiale, che insacca di testa e chiude i conti. Nel finale arrivano altre due espulsioni: Zwane, entrato da poco, lascia il Sudafrica in nove per uno schiaffo ad Alvarado; nel recupero rosso anche per Montes, ultimo uomo, a testimonianza di un finale nervoso.

Zero minuti per Santi Gimenez, rimasto in panchina per tutta la gara. Nella notte italiana si gioca l’altra sfida del girone, Corea del Sud – Repubblica Ceca, ma intanto il Messico guarda tutti dall’alto.

Tabellino

MESSICO: Rangel R., Reyes I., Montes C., Vasquez J., Gallardo J., Lira E. (dal 31′ st Alvarez E.), Alvarado R., Gutierrez B. (dal 21′ st Chavez L.), Fidalgo A. (dal 21′ st Mora G.), Quinones J. (dal 34′ st Vega A.), Jimenez R. (dal 31′ st Gonzalez A.). A disposizione: Acevedo C., Alvarez E., Chavez Garcia M., Chavez L., Gimenez S., Gonzalez A., Huerta Valera C. S., Martinez G., Mora G., Ochoa G., Pineda O., Romo L., Sanchez J., Vargas O., Vega A. Allenatore: Aguirre J..

SUDAFRICA: Williams R., Mudau K., Sibisi N., Okon I., Mbokazi M., Modiba A. (dal 32′ st Appollis O.), Mokoena T., Sithole Y., Adams J. (dal 16′ st Zwane T.), Rayners I. (dal 32′ st Makgopa E.), Foster L. (dal 11′ st Mbatha T.). A disposizione: Appollis O., Chaine S., Cross B., Goss R., Kabini S., Makgopa E., Makhanya O., Maseko T., Matuludi T., Mbatha T., Mofokeng R., Moremi T., Ndamane K., Sebelebele K., Zwane T. Allenatore: Broos H..

Reti: al 9′ pt Quinones J. (Messico) , al 22′ st Jimenez R. (Messico) .

Ammonizioni: al 23′ pt Gutierrez B. (Messico) al 17′ pt Mokoena T. (Sudafrica), al 29′ st Sibisi N. (Sudafrica).

Espulsioni: al 4′ st Sithole Y. (Sudafrica), al 39′ st Zwane T. (Sudafrica), al 45’+2 st Montes C. (Messico)

Presentazione del match

Giovedì 11 giugno, alle 21 (ore italiane), al Mexico City Stadium di Città del Messico, andrà in scena Messico-Sudafrica, match d’apertura del Gruppo A del Mondiale 2026.

Il Mexico City Stadium, nuova denominazione dell’Estadio Azteca per la competizione FIFA, si prepara a entrare nella storia: sarà il primo impianto al mondo ad aver ospitato tre partite inaugurali della Coppa del Mondo, dopo quelle del 1970 e del 1986. Un primato che aggiunge ulteriore fascino alla partita inaugurale del torneo iridato.

Il Messico arriva all’appuntamento con entusiasmo e fiducia. La squadra di Javier Aguirre ha collezionato otto risultati utili consecutivi e ha travolto la Serbia per 5-1 nell’ultima amichevole, confermando un ottimo stato di forma. Leader come Johan Vásquez, Raúl Jiménez e Luis Chávez guidano un gruppo esperto, sostenuto da oltre ottantamila tifosi pronti a trasformare l’esordio in una festa nazionale.

Il Sudafrica si presenta invece nel ruolo di outsider. I Bafana Bafana di Hugo Broos hanno affrontato una preparazione complessa, segnata da difficoltà logistiche e prestazioni altalenanti, ma proveranno a sfruttare la loro velocità in contropiede per sorprendere i padroni di casa. A incoraggiarli c’è un dato che pesa: la nazionale ospitante non ha mai perso la partita inaugurale di un Mondiale.

La sfida rievoca anche un affascinante ricorso storico. L’11 giugno 2010, proprio Messico e Sudafrica inaugurarono il Mondiale di Johannesburg, chiuso sull’1-1 con il celebre gol di Siphiwe Tshabalala. Oggi il destino intreccia nuovamente le due nazionali: Rafael Márquez, autore del pareggio messicano nel 2010, siederà in panchina come vice‑allenatore.

Nel bilancio dei confronti diretti tra le due nazionali, Messico e Sudafrica si sono sfidati quattro volte, con un vantaggio leggero per la selezione centroamericana: due vittorie per il Messico, una per il Sudafrica e un solo pareggio a completare il quadro.

A dirigere la sfida inaugurale del Mondiale 2026 sarà il brasiliano Wilton Sampaio, affiancato dagli assistenti Bruno Pires e Bruno Boschilia, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato al paraguaiano Juan Gabriel Benítez. La sala VAR sarà guidata dal colombiano Nicolás Gallo, con il cileno Juan Lara come assistente.

COME ARRIVA IL MESSICO – Il Messico dovrebbe presentarsi con un 4-3-3 molto lineare, guidato tra i pali da Malagón e protetto dalla linea difensiva composta da Sanchez, Montes, Vásquez e Angulo. In mezzo al campo Aguirre punta sull’equilibrio garantito da Mora, Lira e Gutiérrez, mentre il tridente offensivo formato da Alvarado, Jiménez e Quiñones rappresenta la principale arma per aggredire la gara fin dai primi minuti.

COME ARRIVA IL SUDAFRICA – Il Sudafrica risponde con un 4-2-3-1 più prudente ma rapido nelle transizioni: Williams in porta, Mudau, Kekana, Mvala e Modiba a comporre la retroguardia, con Mokoena e Sithole a schermare la zona centrale. Sulla trequarti agiranno Morena, Zwane e Appollis a supporto dell’unica punta Foster, riferimento scelto da Hugo Broos per provare a colpire in velocità.

Probabili formazioni

MESSICO (4-3-3): Malagón; Sanchez, Montes, Vasquez, Angulo; Mora, Lira, Gutierrez; Alvarado, Jimenez, Quinones. CT: Javier Aguirre.

SUDAFRICA (4-2-3-1): Williams; Mudau, Kekana, Mvala, Modiba; Mokoena, Sithole; Morena, Zwane, Appollis; Foster. CT: Hugo Broos

Dove vedere la partita in tv e in streaming

La gara sarà trasmessa in diretta:

L’incontro sarà trasmesso in diretta: