Venezia a Falcade: 8-0 alla Vis Pesaro nella seconda amichevole stagionale

Diretta Venezia-Vis Pesaro di Giovedì 23 Luglio 2026: a segno Casas, Compagnon, Correia, Gomes Furtado, Lella, Lauberbach (doppietta) e Sagrado

FALCADE (BN) – Secondo test estivo e seconda vittoria per il Venezia FC, che a Falcade supera nettamente la Vis Pesaro con un eloquente 8-0 davanti a circa 1300 spettatori. Una prestazione solida, intensa e ricca di spunti utili per mister Giovanni Stroppa, che vede crescere condizione, automatismi e qualità del gruppo, confermando le buone sensazioni del debutto contro la Dolomiti Bellunesi.

Cronaca della partita

Il Venezia parte forte e al 20’ sblocca il match con un destro dal limite di Casas. Cinque minuti più tardi Compagnon firma il raddoppio con una conclusione potente e precisa, mentre al 38’ Correia – appena entrato – sigla il 3-0 su assist di Rrahmani. Prima dell’intervallo i lagunari sfiorano il poker con Casas e Farji.

Nella ripresa Stroppa cambia dieci uomini e la squadra continua a spingere: al 49’ Gomes Furtado firma il 4-0, poi Lella trova il 5-0 al 22’ ribadendo in rete una respinta. Al 29’ arriva il gol di Lauberbach, seguito al 34’ dal 7-0 di Sagrado. Nel finale, al 43’, ancora Lauberbach chiude i conti di testa per l’8-0 definitivo.

Stroppa si dice soddisfatto: «Buone trame, condizione in crescita e gestione corretta del gruppo. La rosa migliora e il lavoro procede molto bene».

Tabellino

VENEZIA: Stankovic (dal 1’ st Pozzi), Schingtienne (dal 1’ st Hainaut), Bella Kotchap (dal 1’ st Venturi), Sidibe (dal 1’ st Gomes Furtado), Compagnon (dal 36’ Correia), Helgason (dal 1’ st Kike Perez), Dagasso (dal 1’ st Panada), Basic (dal 1’ st Lella, dal 24’ st Lamine Fanne), Farji (dal 1’ st Sagrado), Rrahmani (dal 1’ st Okoro), Casas (dal 1’ st Lauberbach). A disposizione: Grandi. Allenatore: Stroppa.

VIS PESARO: Guarnone (dal 1’ st Piersanti, dal 38’ st Tatò), Bailo (dal 1’ st Ventre), Giorgini (dal 18’ st Tomassini), Zoia (dal 18’ st Carnaroli), Barranco (dal 1’ st Pompilio), Genovese (dal 1’ st Nina), Berengo (dal 18’ st Magi), Fraternale (dal 18’ st Foresta, dal 38’ st Salati), Dell’Aquila (dal 1’ st Lari), Nicastro (dal 1’ st Sculli, dal 38’ st Rizza), Ascione (dal 1’ st Vaccaro, dal 38’ st Tombesi). A disposizione: Mariani. Allenatore: Gennari.

Reti: al 20’ Casas (V), al 25’ Compagnon (V), al 38’ Correia (V), al 49’ Gomes Furtado (V), al 67’ Lella (V), al 74’ Lauberbach (V), al 79’ Sagrado (V), al 87’ Lauberbach (V).

La presentazione del match

Giovedì 23 luglio 2026, il Venezia scenderà in campo contro la Vis Pesaro per un’amichevole fissata alle 17:30 presso il Campo Sportivo di Falcade, nel cuore delle Dolomiti bellunesi. La partita sarà a ingresso libero. L’atmosfera di Falcade, con i boschi della Val del Biois che circondano il campo, rende ogni appuntamento un’occasione speciale per avvicinarsi alla squadra e respirare da vicino il lavoro quotidiano di Stroppa e dei suoi giocatori.

Il Venezia arriva alla sfida con la Vis Pesaro dopo aver superato il primo test estivo contro le Dolomiti Bellunesi, un 4-2 che ha offerto indicazioni incoraggianti sullo stato di forma del gruppo e sulla capacità di costruire gioco con continuità. Stroppa, fresco di promozione in Serie A, sta lavorando su intensità, automatismi e inserimento dei nuovi arrivi, consapevole che la stagione che attende la squadra richiederà solidità, ritmo e una chiara identità tattica.

La partita di Falcade porta con sé anche alcune curiosità di mercato. Il nuovo portiere arancioneroverde, Alessio Pozzi, ritroverà la sua ex squadra: è arrivato in laguna proprio dalla Vis Pesaro, che ha scelto di sostituirlo con Mattia Piersanti. U

La Vis Pesaro, dal canto suo, arriva all’appuntamento dopo una fase di lavoro intensa e un primo test positivo. La sfida contro una squadra di Serie A rappresenta un’occasione preziosa per misurare la crescita del gruppo e verificare la competitività della rosa in vista della nuova stagione.

Dopo la chiusura del ritiro il 25 luglio, il Venezia affronterà tre amichevoli internazionali di alto livello: il Galatasaray a Linz, il Saint-Étienne a Thonon-les-Bains e il Brest in Bretagna. Tutti gli incontri saranno trasmessi su DAZN, prima degli impegni ufficiali in Coppa Italia contro il Modena e dell’esordio in Serie A contro il Lecce.

La probabile formazione del Venezia

VENEZIA: Stankovic, Schingtienne, Venturi, Haps, Correia, Kike Perez, Panada, Basic, Hainaut , Dagasso, Lauberbach Allenatore: Giovanni Stroppa

Dove vedere la partita in TV e streaming

Non sarà possibile seguire l’incontro tin diretta televisiva né in streaming streaming, ma potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.