Messina – Bari 0-1: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Messina – Bari del 29 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la 6° giornata del Girone C di Serie C 2021/2022

MESSINA – Mercoledì 29 settembre, alle ore 17.30, allo Stadio Comunale “Franco Scoglio”,si giocherà Messina – Bari, match valido per la sesta giornata del Girone C di Serie C 2021/2022. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 2-1 contro il Picerno e in classifica sono tredicesimi (a pari merito con Fidelis Andria, Campobasso e Latina), con 5 punti, frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitta. Gli ospiti, nell’ultimo turno, hanno pareggiato in casa per 1-1 contro la Paganese e sono in testa alla classifica a quota 11 punti, con un percorso di 3 vittorie e 2 pareggi. A dirigere la gara sarà Luca Angelucci della sezione di Foligno, coadiuvato per l’occasione dagli assistenti Mattia Massimino di Cuneo e Andrea Bianchini di Perugia. Quarto ufficiale sarà Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO IN DIRETTA: MESSINA-BARI 0-1 9' Rete! Rubén Botta riesce a trovare la via del gol 1' Finalmente si parte! Calcio d'avvio battuto, prepariamoci a gustarci l'incontro



MESSINA:. Allenatore: Salvatore Sullo.



BARI:. Allenatore: Michele Mignani.



Reti: al 9' pt Rubén Botta.



La presentazione del match

QUI MESSINA – Sullo opta per il 4-3-1-2. In porta Lewandowski, davanti a lui Morelli, Fantoni Carillo e Sarzi. A centrocampo Fofana e Damian; sulle corsie Simonetti e Catania. Davanti Busatto e Vukusic.

QUI BARI – Mignani risponde con il 4-3-1-2. Fra i pali spazio a Frattali, davanti a lui Belli, Di Cesare, Terranova e Ricci. A centrocampo Maita, Di Risio e D’Errico. Sulla trequarti Botta a supporto di Antenucci e Simeri.

Le probabili formazioni di Messina – Bari

MESSINA (4-4-2): Lewandowski; Morelli, Fantoni, Carillo, Sarzi Puttini; Simonetti, Fofana, Damian, Catania; Busatto, Vukusic. Allenatore: Sullo.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Terranova, Di Cesare, Ricci; Maita, De Risio, D’Errico; Botta; Antenucci, Simeri. Allenatore: Mignani.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Messina – Bari verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.