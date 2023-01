Messina – Catanzaro: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Messina-Catanzaro di domenica 29 gennaio 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 24° giornata del campionato di Lega Pro girone C

MESSINA – Domenica 29 gennaio al Franco Scoglio, torna di scena una classica del calcio meridionale, vale a dire Messina – Catanzaro. Due formazioni accomunate da una grande storia e tradizione calcistica che li ha visti calcare in passato anche i campi della massima seria. In questi anni, Messina e Catanzaro si sono affrontate in Lega Pro, nutrendo però ambizioni diametralmente opposte. Il Catanzaro, capolista indiscussa del girone e ancora imbattuta, vuole proseguire la sua corsa verso quella Serie B tanto attesa da una piazza intera. Gli otto punti di vantaggio sul Crotone, mettono nelle condizioni ideali i ragazzi di Vivarini a gestire il proprio primato. Il Messina dal ritorno in panchina di Raciti insieme agli innesti sul mercato, ha dato una svolta alla propria stagione che li ha visti in fondo alla classifica per tutto il girone d’andata. I peloritani, reduci da tre successi consecutivi che hanno ridato entusiasmo e speranza, arrivano bene a questo appuntamento casalingo contro la corazzata calabrese. I precedenti in terra sicula tra Messina e Catanzaro, sorridono nettamente ai padroni di casa, i quali su 24 incontri disputati hanno avuto la meglio per 14 volte, invece soltanto 3 i succesi degli ospti e 7 le volte che si è verificato il risultato di parità. A dirigere il match, Stefano Nicolini della sezione di Brescia, coadiuvato dagli assistenti Andrea Cravotta della sezione di Città di Castello e Andrea Bianchini della sezione di Perugia. Quarto uomo, Giuseppe Vingo della sezione di Pisa.

Cronaca della partita e tabellino

Presentazione del match

QUI MESSINA – Il tecnico Raciti dovrà rinunciare agli infortunati Piazza e Angileri. Confermato il 3-4-3, che può trasformarsi in 4-3-2-1 a gara in corso, con in porta l’esperto Fumagalli. Difesa a tre con Ferrara e Berto, completerà il reparto uno tra Ferrini e Filì. A centrocampo Mallamo, al suo fianco Fofana, mentre sugli esterni correranno uno tra Trasciani e Versienti con dalla parte opposta Kragl. Davanti Perez favorito su Curiale, supportato dalla coppia. Catania e Balde.

QUI CATANZARO – Nel 3-5-2 di mister Vivarini, le uniche novità nell’undici titolare rispetto alla sfida con il Cerignola potrebbero essere rappresentate da Curcio al posto di Situm e da Testardini al posto di Scognamillo, ma non si esclude un ballottaggio tra Sounas e il neo arrivato Brignola.

Le dichiarazioni pre gara

Ezio Reciti (all. Messina): “Il merito maggiore va ai ragazzi, che si sono impegnati al massimo per ottenere questi risultati, non frutto del caso, ma delle loro capacità nell’interpretare con il giusto piglio ogni partita. Adesso ci rende visita una squadra come il Catanzaro, con valori nettamente superiori rispetto alle altre in questo campionato, sono gli unici ad essere imbattuti in Europa, costruita per vincere, numeri incredibili di gol fatti e pochissimi subiti. Li affronteremo consapevoli della loro forza, ma anche di poterci esprimere da protagonisti, perché abbiamo una identità e siamo una squadra difficile contro cui giocare. Certo, non sarà semplice fare punti, ma nello stesso tempo, man mano che passano le giornate, si riduce il tempo per rimontare il nostro svantaggio in classifica, dobbiamo pensare partita per partita e poi vedere, alla fine del campionato, a che punto ci troveremo”.

Vincenzo Vivarini (all. Catanzaro): “Adesso tutti si aspettano la promozione dalla C alla B. Io gestisco la pressione grazie a lunghe passeggiate in compagnia dei miei sette cani Pointer. Al Sud è tornata la voglia di andare allo stadio, il tifo è un’onda travolgente”.

Le probabili formazioni di Messina – Catanzaro

MESSINA (3-4-3): Fumagalli; Berto, Ferrini, Ferrara; Trasciani, Mallamo, Fofana, Kragl; I. Balde, Perez, Catania. Allenatore: Raciti-Cinelli.

CATANZARO (3-5-2): Fulignati, Martinelli, Brighenti, Scognamillo, Curcio, Sounas, Ghion, Verna, Vandeputte, Biasci, Iemello. Allenatore: Vivarini

Dove vedere la partita

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C. Sky Sport 252 (satellite) all’ interno di “Diretta Goal” e sarà disponibile in streaming anche su Now Tv, inoltre a partire dal mese di gennaio Eleven Sports è disponibile nell’offerta di DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.