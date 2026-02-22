Messina-Sambiase 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Messina-Sambiase di Domenica 22 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D, Girone I

MESSINA – Domenica 22 febbraio, alle ore 15:00, allo stadio “Franco Scoglio” di Messina, andrà in scena Messina-Sambiase, match valido per la venticinquesima giornata di Serie D 2025/2026, Girone I. Dopo la confortante prestazione di Reggio Calabria, dove la vittoria è sfumata soltanto in extremis, il Messina cerca tre punti contro il Sambiase, che sulla carta dovrebbe avere qualche motivazione in meno dei peloritani. I calabresi sono a -11 dalla zona playoff e a 11 su quella play-out.

La volitiva prova proposta contro l’Igea Virtus capolista conferma comunque le loro qualità. Nelle ultime cinque gare sono però arrivati appena due punti. I giallorossi lametini hanno comunque un buon ruolino di marcia in trasferta, con 17 dei 33 punti in classifica ottenuti proprio nei match esterni. Il tecnico Vincenzo Feola, all’esordio casalingo, spera in ulteriori progressi dopo l’ottimo esordio del “Granillo”, anche se le contemporanee squalifiche di Lorenzo Bosia e Daniele Trasciani imporranno delle variazioni in difesa.

Sambiase che con 33 punti in 24 gare si trova a metà classifica e in posizione tranquilla rispetto alla lotta salvezza in cui è impelagato il Messina. La formazione calabrese segna poco è vero ma è anche la seconda difesa meno battuta del torneo con sole 19 reti subite, di meglio ha fatto solo la Reggina con 16. Formazione quella di Tony Lio che nell’ultima giornata ha fermato sullo 0-0 la capolista Nuova Igea Virtus. Momento comunque non proprio positivo per i lametini che arrivano alla sfida col Messina con la vittoria che manca ormai da cinque giornate. Dall’ultimo successo datata 11 gennaio in casa del CastrumFavara i calabresi hanno pareggiato con Ragusa e Nuova Igea Virtus e perso con Vibonese, Vigor Lamezia e Savoia incassando sei gol, praticamente un terzo di quelli dell’intero campionato. Mister Lyo non sarà in panchina al Franco Scoglio in quanto squalificato. La sua squadra solitamente si schiera con un 4-3-3. Cambiano spesso gli interpreti, i calciatori più pericolosi sono Haberkon, segnò all’andata al Messina, e Sueva con quattro reti a testa.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Giovanni Curcio di Siena, coadiuvato dagli assistenti Mattia Malerba di Cinisello Balsamo e Andrea Stracquadaini di Seregno.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL MESSINA – Il Messina di Francesco Feola si schiera con il 3-5-2: tra i pali c’è Giardino; in difesa spazio al terzetto formato da De Caro, Trasciani e Bosia. Sulla linea mediana agiscono Orlando, Garufi, Aprile, Saverino e Oliviero, chiamati a garantire equilibrio e rifornimenti costanti. In avanti il tandem composto da Tedesco e Tourè ha il compito di guidare la manovra offensiva e cercare con continuità la via del gol.

COME ARRIVA IL SAMBIASE – Il Sambiase di Francesco Lio si schiera con il 4-3-3: tra i pali c’è Giuliani; in difesa spazio alla linea a quattro composta da Frasson, Colombatti, Strumbo e Cosmano. A centrocampo agiscono Calabrò, Kouame e Ortolini, chiamati a garantire equilibrio, dinamismo e qualità nella costruzione del gioco. In avanti il tridente formato da Sueva e Costanzo ha il compito di guidare la manovra offensiva e cercare con continuità la via del gol.

Le probabili formazioni

MESSINA (3-5-2): Giardino; De Caro, Trasciani, Bosia; Orlando, Garufi, Aprile, Saverino; Oliviero, Tedesco, Tourè. Allenatore: Feola.

SAMBIASE (4-3-3): Giuliani, Frasson, Colombatti, Strumbo, Cosmano, Calabrò, Kouame, Ortolini, Sueva, Costanzo. Allenatore: Lio.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Messina-Sambiase, valida per la venticinquesima giornata di Serie D, girone I, non sarà trasmessa ne in diretta televisiva ne in streaming.