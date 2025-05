Michettiana di Pretoro 2025, i campioni della Mediofondo CSI

Oltre 300 corridori alla Michettiana di Pretoro, che ha laureato 12 campioni e 3 campionesse sui 97 km. Nella Mediofondo CSI 15 maglie tricolori

PIANORO – Mentre inizia la settimana decisiva del Giro d’Italia che porterà la maglia rosa verso la capitale, il CSI domenica 25 maggio ha conosciuto nel ciclismo i suoi 15 campioni nazionali della specialità Mediofondo. Lo ha fatto in Abruzzo, in provincia di Chieti, nella prova su strada che ha visto al via oltre trecento corridori. Giornata di sole, percorso mosso, con pochi falsopiani e parecchi saliscendi, con partenza ed arrivo a Pianoro (CH) e con il gruppo che ha attraversato Ripa Teatina, Miglianico, Tollo, Roccamontepiano. Dodici campioni e tre campionesse nazionali, in base alle categorie, all’arrivo.

Il miglior tempo di giornata sui 97 km percorsi sulle strade famose anche per i tipici arrosticini è stato quello dell’atleta di casa, il 34enne M1 Manuele Scala che ha tagliato il traguardo in 2:38:24, ad una media di 36’74; quattro secondi in meno del compagno di squadra del Team Idrotec CFT, Stefano Borgese, primo negli M2. La società ciclistica con sede a Francavilla a Mare festeggia sul gradino più alto del podio anche la più veloce in gara la W2 Gaia Ridolfi e negli M3 Alessandro Tirabassi. Restano in Abruzzo altri 5 titoli, due a Pescara, con la coppia dei due giovani Bici è Vita di Guardiagrele, il 18enne Juniores Marco Santoleri e il 28enne di Ortona Christian Ponente primo nella Categoria Elite Sport e tre al Comitato di Teramo, con la 50enne W4 Emanuela Sampaolesi del Go Fast Pineto e i due over 50 della Fuorisella Bike.

Cinque titoli alle Marche con l’inossidabile fermana Cinzia Zacconi, bandiera della New Mario Pupilli tra le ruote femminili della W3, e gli altri due ori fermani griffati Xtreme Bike Team Montegiorgio e i due successi d’acciaio che premiano il Comitato di Macerata e la Steel di Porto Recanati. Un oro anche in Puglia grazie allo M9 Giuseppe Giannuzzi in maglia CSI Bari della Tekno Bike Putignano.

I CAMPIONI E LE CAMPIONESSE DELLA MEDIOFONDO CSI – 2025

W2 GAIA RIDOLFI TEAM IDROTEC – CFT (PE)

W3 CINZIA ZACCONI NEW MARIO PUPILLI (FM)

W4 EMANUELA SAMPAOLESI ASD TEAM GO FAST Pineto (TE)

JUNIORES MARCO SANTOLERI BICI….E’ VITA (PE)

ELITE SPORT CHRISTIAN PONENTE BICI….E’ VITA (PE)

M1 MANUELE SCALA TEAM IDROTEC – CFT (PE)

M2 STEFANO BORGESE TEAM IDROTEC – CFT (PE)

M3 ANTONELLO TIRABASSI TEAM IDROTEC – CFT (PE)

M4 DRUPJ VIOLA A.S.D. XTREME BIKE TEAM (FM)

M5 STEFANO VITELLI FUORISELLA BIKE (TE) e SABATO ORDIA F.D. STEEL (MC)

M6 ETTORE PIERINI F.D. STEEL (MC)

M7 MARCO BONALDI FUORISELLA BIKE (TE)

M8 MARIO MAGLIANESI A.S.D. XTREME BIKE TEAM (FM)

M9 GIUSEPPE GIANNUZZI ASD TEKNO BIKE PUTIGNANO (BA)