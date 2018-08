Milan – Le parole di Mattia Caldara in conferenza stampa

Le parole dell’ex difensore dell’Atalanta nella conferenza stampa di presentazione, alle 16.30 l’incontro con i tifosi.

MILANO – Giornata clou in casa Milan con Gonzalo Higuain e Mattia Caldara che, in conferenza stampa, si presentano. Questa mattina primo allenamento per l’ex attaccante della Juventus e per l’ex difensore della Vecchia Signora.

Le parole di Mattia Caldara in conferenza stampa

Queste le sue prime parole di Caldara: “Sono molto felice di essere qui. Quando sono arrivato qui ho pensato alla storia del Milan, qui sono passati i difensori più forti degli ultimi anni. La scelta da quel punto di vista è stata molto facile, ringrazio Leonardo e la società che ha creduto in me: non vedo l’ora di dimostrare il mio valore”. Sulla Juventus: “Sono stati i primi a credere in me, li ringrazierò sempre, ma ora inizia un ciclo nuovo e da questo momento in poi penserò solo al bene per il Milan”.

Sull’esperienza all’Atalanta: “Questi due anni con Gasperini mi sono serviti tantissimo dal punto di vista della crescita. Anche l’ultima Europa League è stata molto utile, quella esperienza mi è servita molto anche perché si giocava ogni tre giorni. Devo ringraziare l’Atalanta. Negli ultimi due anni con Gasperini ho giocato molto a uomo e sono migliorato molto a livello di marcatura. Lui però mi chiedeva anche di impostare l’azione e credo di essere migliorato anche da questo punto di vista. Adesso mi metterò subito a disposizione per provare a impostare l’azione da dietro”.

Su Gattuso: “L’ho sentito appena c’è stato l’ok dell’operazione e mi ha detto che c’è da lavorare molto. Io ho tantissima voglia di iniziare, voglio mettermi in gioco e dimostrare che posso dare tanto al Milan. Credo sia una persona molto diretta, ha voglia di fare e molta grinta. Non vedo l’ora che tornino dall’America per mettermi a disposizione e per apprendere le sue direttive in una difesa a quattro”. Sul primo impatto con San Siro: “E’ lo stadio che dà più emozioni in Italia, ogni bambino sogna di giocare in questo stadio e già da ieri ho visto il grande calore dei tifosi. Sono felice di essere qui e voglio dimostrare quello che valgo”. Infine una battuta sul “si” al Milan: “La Juventus è stata la prima big che ha creduto in me, ma quando ho avuto questa opportunità era difficile dire di no. Sono felice che questa trattativa sia andata a buon fine. Non c’è qualcosa in particolare che mi spaventa”.

Fonte foto: Twitter Milan