Accordo totale Vidal-Barcellona: si attende solo l’ufficialità

Le parti hanno chiuso la trattativa nella tarda serata di ieri, l’ex centrocampista della Juventus firmerà un triennale con i catalani.

BARCELLONA – Manca solo l’ufficialità ma ormai Arturo Vidal è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Barcellona. Operazione lampo visto che l’ex centrocampista della Juventus, fino a 48 ore fa, era molto vicino all’Inter. I nerazzurri, però, hanno messo in stand-by la trattativa con il cileno, per virare su Luka Modric ed il Barcellona ha approfittato della situazione chiudendo in poco tempo l’operazione. Secondo quando riportato dai quotidiani vicini al Barcellona le parti avrebbero definito tutti i dettagli nella tarda serata di ieri: Vidal firmerà un triennale con i catalani a 9 milioni di euro l’anno con la il Barcellona che pagherà 20 milioni di euro al Bayern Monaco per l’acquisto del cileno.

L’ufficialità potrebbe arrivare da un momento all’altro con Vidal che sarà il quarto acquisto del Barcellona in questo mercato estivo. Fortemente voluto da Ernesto Valverde, vista la partenza di Paulinho l’ex giocatore della Juventus andrà ad aggiungersi a Lenglet, Arthur e Malcom che, al momento, sono negli Stati Uniti per disputare l’International Champions Cup. Nella sua esperienza triennale in Germania Vidal ha collezionato 124 presenze con la maglia del Bayern Monaco segnando 22 gol oltre a 3 campionati tedeschi, 1 coppa di Germania e 1 Supercoppa di Germania.