Shevchenko: “Scambio Juventus-Milan? Un affare per tutti”

Le parole dell’ex attaccante, tra le altre, del Milan nel corso di un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

MILANO – Nuova avventura per Andriy Shevchenko che, a partire da questa stagione sarà uno dei volti di DAZN. L’attuale Commissario Tecnico dell’Ucraina, nel corso di un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport ha parlato della maxi operazione tra Juventus e Milan a cominciare da Higuain: “Uguale a chi? Uguale a nessuno, e nemmeno simile. Basta con questi paragoni, fanno soltanto male. Higuain non assomiglia a me, non assomiglia a Inzaghi, non assomiglia agli attaccanti del passato del Milan. Ma ha avuto una grande storia in Italia e va rispettato per questo. Vede la porta come pochi, conosce il campionato italiano, ha fatto moltissimi gol e mi pare motivato, vista la fine della sua storia con la Juve.

Avrà bisogno di essere coccolato, di sentirsi importante. E questo non sarà un problema per il Milan. Negli ultimi anni è andata come è andata, ma mi pare che ora sappiano esattamente come comportarsi. Il Milan è stato la casa dei top player per tanti anni, non posso immaginare che abbiano dimenticato Cristiano Ronaldo alla Juve? Ragazzo serissimo, grande professionista, meraviglioso fuoriclasse”.

Sul passaggio inverso di Bonucci dichiara: “Un affare per tutti. Bonucci rafforza la difesa ritrovando i vecchi amici, ma il Milan acquisisce un giovane promettente come Caldara e soprattutto con questa trattativa ha creato le premesse per l’ingaggio di un giocatore come Higuain, uno che cambia le squadre, sposta gli equilibri e fa la differenza”. Infine una battuta sul livello raggiunto dalle due Milanesi: “Mercato pazzo e bello per la Serie A che riprende forza anche da un punto di vista mediatico. Lo sapete, mi sento in gran parte italiano da un punto di vista calcistico, se il campionato torna competitivo sono contento. Le premesse sono buone, la strada è lunga. Ma la mia amata Serie A sta tornando a essere davvero molto interessante”.