Le formazioni ufficiali di Milan – Empoli del 12 marzo 2022, gara valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022

MILANO – Alle 20.45 in campo Milan ed Empoli per chiudere la giornata di anticipi in Serie A. Dalle ore 19.45 scopriremo quali saranno le formazioni ufficiali che scenderanno in campo. Pioli non rischia al centro della difesa Romagnoli e sarà Kalulu a far coppia con Tomori mentre sulle fasce da una parte Calabria e dall’altra Florenzi più che Ballo-Touré vista l’assenza per squalifica di Theo Hernandez. Sulla mediana con Tonali con Bennacer mentre Kessié impiegato in posizione più avanzata con Messias e Rafael Leao. Di punta c’è anche Ibrahimovic ma la scelta pende per Giroud. Andreazzoli non dovrebbe apportare molte modifiche al 4-3-2-1 con Stojanovic, Ismajli, Luperto e Parisi sulla linea difensiva; trio di centrocampo con Zurkowski, Asllani e Bandinelli (possibile testa a testa con Benassi) mentre doppio trequartista, Bajrami e Henderson dietro Pinamonti.

DIRETTA DELLA PARTITA

Formazioni ufficiali di Milan – Empoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Florenzi; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, Rafael Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Touré, Diaz, Krunic, Castillejo, Maldini, Rebic, Saelemaekers, Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: Theo Hernandez

Indisponibili: Kjaer (stagione finita), Romagnoli (dubbio 29° giornata), Bakayoko (rientro inizio aprile), Giroud (dubbio 29° giornata)

Diffidati: Romagnoli, Diaz

Ballottaggi: Saelemaekers 45%-Messias 55%, Giroud 60%-Ibrahimovic 40%, Romagnoli 45%-Kalulu 55%

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson L.; Pinamonti. A disposizione: Ujkani, Furlan, Viti, Tonelli, Cacace, Romagnoli S., Stulac, Benassi, Verre, Cutrone, La Mantia, Di Francesco. Allenatore: Aurelio Andreazzoli

Squalificati: –

Indisponibili: Haas (campionato finito), Marchizza (campionato finito)

Diffidati: Zurkowski, Marchizza, Parisi, Tonelli

Ballottaggi: Bandinelli 55%-Benassi 45%, Henderson 60%-Verre 40%