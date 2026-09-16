Milan Futuro-Brusaporto 1-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Milan Futuro-Brusaporto di Mercoledì 16 Settembre 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D Girone B

SOLBIATE ARNO – Mercoledì 16 settembre, alle ore 18:00, allo stadio “Felice Chinetti” di Sobiate Arno, andrà in scena Milan Futuro-Brusaporto, match valido per la quinta giornata del Campionato di Serie D 2026/2027, girone B. Dopo la trasferta di Palazzolo, Milan Futuro torna subito in campo per il primo turno infrasettimanale del 2026/27. I rossoneri affronteranno il Brusaporto.

Tornano subito in azione i ragazzi di Mister Navarro, chiamati ad affrontare il secondo test nel giro di pochi giorni. A Palazzolo è arrivata la prima sconfitta stagionale in campionato, uno 0-2 maturato nel primo tempo al quale i rossoneri hanno provato a reagire nella ripresa, creando occasioni e aumentando la pressione con il contributo dei subentrati. Indicazioni da cui ripartire in vista del Brusaporto, in una settimana intensa che proseguirà domenica con la trasferta sul campo del Villa Valle. L’obiettivo sarà quindi muovere di nuovo la classifica e ripartire davanti al proprio pubblico.

3 punti anche per i bergamaschi dopo le prime 2 giornate. Al ko per 0-2 sul campo della Leon all’esordio ha fatto seguito il 2-1 casalingo contro la Tritium, firmato dalle reti di Ceschini e D’Antoni. In panchina da questa annata c’è Abbate, reduce dall’esperienza alla guida della Primavera del Südtirol e con trascorsi in Serie C allenando Piacenza e Pergolettese. Il Brusaporto ha chiuso lo scorso campionato al 6° posto, 5 punti alle spalle del Milan Futuro, 5° in classifica. Due i precedenti nella passata stagione: 1-1 al Chinetti e successo rossonero per 4-0 al ritorno.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI MILAN FUTURO-BRUSAPORTO]

MILAN FUTURO: Pittarella; Cappelletti, Perera, Zukic, Pagliei, Cissé, Ossola, Pandolfi, Castiello, Vos, Asanji. A disposizione: Faccioli, Colombo, Vladimirov, Borsani, Sala, Bonomi, Menon, Idrissi-Regragui. Allenatore: Navarro.

BRUSAPORTO: Saporiti, Ceschini, Sabatini, Giorni, Daffara, Caferri, Regonesi, Arrigoni, D’Antoni, Valsecchi, Barcella. A disposizione: Bettinecchi, Rebussi, Alfarano, Djoubeirou, Prandini, Di Cintio, Papotti, Calabria, Lo Conte. Allenatore: Colombo (Abbate è squalificato)

Reti: al 7′ pt Castiello

Ammonizioni:

Recupero:

Le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Brusaporto

MILAN FUTURO: Pittarella; Cappelletti, Perera, Zukic, Pagliei, Cissé, Ossola, Pandolfi, Castiello, Vos, Asanji. A disposizione: Faccioli, Colombo, Vladimirov, Borsani, Sala, Bonomi, Menon, Idrissi-Regragui. Allenatore: Navarro.

BRUSAPORTO: Saporiti, Ceschini, Sabatini, Giorni, Daffara, Caferri, Regonesi, Arrigoni, D’Antoni, Valsecchi, Barcella. A disposizione: Bettinecchi, Rebussi, Alfarano, Djoubeirou, Prandini, Di Cintio, Papotti, Calabria, Lo Conte. Allenatore: Colombo (Abbate è squalificato)

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Dallagà, della sezione di Rovigo, coadiuvato dagli assistenti Cavallaro e Graziano.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL MILAN FUTURO – Il Milan Futuro di Navarro Barquero si schiera con il 4-3-3: tra i pali c’è M. Pittarella; linea difensiva composta da F. Colombo, E. Borsani, V. Vladimirov e M. Pagliei; a centrocampo agiscono M. Piermarini, N. Perera ed E. Sala; in attacco il tridente A. Castiello–L. Ossola–L. Menon guida la fase offensiva.

COME ARRIVA IL BRUSAPORTO – Il Brusaporto di Abbate risponde con il 3-5-1-1: tra i pali c’è S. Saporiti; linea difensiva composta da N. Ceschini, C. Sabatini e F. Giorno; a centrocampo agiscono M. Daffara, L. Caferri, D. Papotti, M. Arrigoni e R. D’Antoni; sulla trequarti opera P. Valsecchi a supporto dell’unica punta I. Regonesi.

Le probabili formazioni

MILAN FUTURO (4-3-3): M. Pittarella, F. Colombo (↓ 29′ st), E. Borsani (↓ 10′ st), V. Vladimirov (↓ 4′ st), M. Pagliei, M. Piermarini (↓ 10′ st), N. Perera, E. Sala, A. Castiello, L. Ossola, L. Menon. Allenatore: Navarro Barquero.

BRUSAPORTO (3-5-1-1): S. Saporiti, N. Ceschini, C. Sabatini, F. Giorno, M. Daffara, L. Caferri, D. Papotti (↓ 1′ st), M. Arrigoni (↓ 38′ st), R. D’Antoni (↓ 45′ st), P. Valsecchi (↓ 27′ st), I. Regonesi. Allenatore: Abbate.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Milan Futuro-Brusaporto, valido per la terza giornata del Campionato di Serie D 2026/2027 girone B, sarà visibile in diretta streaming su AC Milan Official App.