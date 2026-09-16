Reggina-Calcio Avola: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Reggina-Calcio Avola di Mercoledì 16 Settembre 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Campionato di Serie D Girone I

REGGIO CALABRIA – Mercoledì 16 settembre, alle ore 18:30, allo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria, andrà in scena Reggina-Calcio Avola, match valido per la quinta giornata del Campionato di Serie D 2026/2027, girone I. Prosegue spedito il cammino della Reggina in Serie D e come fosse una costante di inizio stagione, gli amaranto affronteranno per la terza volta di fila una neo promossa. Tutto è cominciato in casa contro il Licata, battuto nettamente 5-0, poi il recente successo esterno di misura 0-1 sul Modica e adesso il ritorno in casa per ospitare l’Avola.

Sarà pure un inizio di calendario teoricamente in discesa, ma la sofferta vittoria di domenica scorsa insegna che di scontato nel calcio non c’è nulla. Pur essendo ancora agli albori del campionato, gli amaranto hanno dimostrato di saper emergere sia quando bisogna comandare le operazioni dilagando in punteggio e prestazioni da applausi, sia nelle situazioni in cui sporcarsi le mani e sudarsi i tre punti fino all’ultimo istante. Caratteristiche che andranno confermate di volta in volta

Sarà un incontro inedito quello del Granillo, con la cenerentola Avola (città rappresentate dell’omonimo Comune siciliano in provincia di Siracusa) pronta a vivere una giornata da sogno in quel di Reggio Calabria, terra che un tempo ospitava i giganti della Serie A. Proverà a farlo fino in fondo, mettendo in campo compattezza e qualità già mostrate in precedenza. Del resto, la formazione guidata da mister Sirugo è reduce dalla vittoria casalinga per 1-0 sul Trapani con gol del centrocampista Langella.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI REGGINA-CALCIO AVOLA]

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Sabatino Ambrosio della sezione di Nola, coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Pone della sezione di Nola e il signor Luca Arcella della sezione di Frattamaggiore.

La presentazione del match

COME ARRIVA LA REGGINA – La Reggina di Marchionni si schiera con il 3-5-2: tra i pali c’è Lagonigro; linea difensiva composta da Fazio, Lancini e R. Girasole; a centrocampo agiscono Baggi, Laaribi, Porcino, Rossetti e Toscano; in attacco la coppia Alma–Magrassi guida la fase offensiva.

COME ARRIVA IL CALCIO AVOLA – Il Calcio Avola di Sirugo risponde con il 3-5-2: tra i pali c’è Santillo; linea difensiva composta da Sacco, Spina e Figini; a centrocampo agiscono Caruso, Puglisi, Rotella, Butera e Tuzzolino; in attacco la coppia Alfò–Tedesco guida la fase offensiva.

Le probabili formazioni

REGGINA (3-5-2): Lagonigro, Fazio, Lancini, R. Girasole; Baggi, Laaribi, Porcino, Rossetti, Toscano; Alma, Magrassi. Allenatore: Marchionni.

CALCIO AVOLA (3-5-2): Santillo; Sacco, Spina, Figini; Caruso, Puglisi, Rotella, Butera; Tuzzolino, Alfò; Tedesco. Allenatore: Maiuri.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Reggina-Calcio Avola, valido per la quinta giornata del Campionato di Serie D 2026/2027 girone I, sarà trasmessa in diretta su Reggina Channel al costo di 9,90 euro. La partita potrà essere seguita con la radiocronaca di Antenna Febea, disponibile anche in streaming.