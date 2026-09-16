Latina-Guidonia: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Latina-Guidonia di Mercoledì 16 settembre 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

LATINA – Mercoledì 16 settembre 2026, lo Stadio Domenico Francioni ospiterà la partita Latina-Guidonia, sfida valida per la quinta giornata del Girone B di Serie C. Il fischio di inizio è previsto per le ore 18.30.

Il Latina ha raccolto quattro punti nelle prime quattro giornate, frutto di una vittoria, un pareggio e due sconfitte. La formazione laziale ha iniziato il campionato con lo 0-0 interno contro il Pineto, prima di incassare il 3-1 sul campo del Ravenna. La squadra ha poi reagito superando per 2-0 il Forlì, ma nell’ultimo turno è arrivata una nuova battuta d’arresto, con il 3-1 subito sul campo del Gubbio. La formazione di Volpe è quindi chiamata a ritrovare continuità e solidità per dare seguito al successo ottenuto contro il Forlì.

Il Guidonia Montecelio si presenta invece alla sfida con un bilancio di due vittorie, un pareggio e una sconfitta. La squadra ha esordito con un convincente 3-0 ai danni del Gubbio, prima di perdere per 2-1 sul campo dell’Atalanta U23. I laziali hanno quindi conquistato un altro successo, imponendosi per 1-0 contro la Pianese, mentre nell’ultimo appuntamento è arrivato il pareggio per 1-1 contro la Reggiana. La formazione di Lopez arriva dunque all’appuntamento con sette punti in classifica e l’obiettivo di confermare il buon avvio di stagione.

La maggior parte dei bookmakers non considerano alcuna squadra come favorita per la vittoria finale. Ciò è dimostrato dalla quota di 2.46 per la vittoria del Latina, il che significa che le ricevitorie ritengono che il successo dei padroni di casa sarà probabile. Il pareggio è quotato a 2.90, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che invece ipotizza la vittoria del Guidonia Montecelio è di 2.90, il che suggerisce che le ricevitorie credono che la squadra ospite abbia possibilità di vincere in trasferta.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LATINA-GUIDONIA]

L’arbitro

La partita sarà diretta dall’arbitro Antonio Liotta della sezione di Castellammare di Stabia, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Celestino della sezione di Reggio Calabria e Angelo Mazza della sezione di Reggio Calabria. Il quarto ufficiale sarà Nicolo’ Dorillo della sezione di Torino, mentre al VAR ci sarà Valerio Brizzi della sezione di Aprilia. La squadra arbitrale sarà chiamata a garantire una direzione attenta e uniforme, mantenendo alta la concentrazione e assicurando coerenza nelle decisioni, soprattutto nei momenti più delicati dell’incontro.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL LATINA – La squadra laziale si schiera con il 3-5-2, affidando a Mastrantonio il compito di difendere i pali. In difesa spazio a Marenco, Carillo ed Ercolano, mentre Tomaselli, De Cristofaro, Lipani, D’Angelo e Keita comporranno la linea di centrocampo. Il reparto offensivo sarà formato da Baez e Plescia. La formazione di Volpe punta quindi sull’equilibrio garantito dalla linea mediana e sulla capacità della coppia offensiva di creare pericoli negli ultimi metri.

COME ARRIVA IL GUIDONIA MONTECELIO – Il Guidonia Montecelio risponde con il 3-5-2, con Drago tra i pali e la linea difensiva composta da Baroni, Esempio e Frascatore. A centrocampo agiranno Zappella, Tascone, Mastrantonio, Celeghin e Viteritti, chiamati a garantire equilibrio e a sostenere lo sviluppo della manovra. In attacco spazio a D’Urso e Vertainen. La squadra di Lopez si affida dunque alla solidità della mediana e alla qualità della coppia offensiva per sviluppare la propria azione e cercare la via del gol.

Le probabili formazioni

LATINA (3-5-2): Mastrantonio; Marenco, Carillo, Ercolano; Tomaselli, De Cristofaro, Lipani, D’Angelo, Keita; Baez, Plescia. Allenatore: Gennaro Volpe

GUIDONIA MONTECELIO (3-5-2): Drago; Baroni, Esempio, Frascatore; Zappella, Tascone, Mastrantonio, Celeghin, Viteritti; D’Urso, Vertainen. Allenatore: Giovanni Lopez.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro sarà tra Latina e Guidonia Montecelio in televisione su Sky Sport (canale 258) e Now, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.