Fantacalcio, 5° giornata di Serie A campionato 2026/2027

Il fantacalcio in tempo reale sulla 5a giornata del Campionato di Serie A. Informazioni per fantallenatori: consigli, convocati e pagelle
MONZA – La quinta giornata di Serie A 2026-27 si gioca tra il 18 e il 20 settembre. Si parte venerdì con l’anticipo Monza‑Sassuolo.
Sabato propone una doppia sfida alle 15: Bologna‑Torino e Udinese‑Cagliari. Alle 18 arriva il big match, Roma‑Inter, confronto tra due squadre ancora punteggio pieno. In serata, alle 20.45, va in scena Venezia‑Lazio.
Domenica si apre alle 12.30 con il pimo lunch match che vede in campo Fiorentina e Napoli. Alle 15 spazio a Frosinone‑Como e a Parma‑Genoa. Alle 18 riflettori su Juventus‑Atalanta, incrocio che spesso pesa sulla zona alta della classifica. Chiude il turno Milan‑Lecce.
Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in diretta su: DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv.
Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili. Monza-Sassuolo, Venezia-Lazio e Juventus-Atalanta saranno trasmesse anche sui canali Sky.
CONSIGLI – PAGELLE
Venerdì 18 settembre
20:45
Monza‑Sassuolo
Sabato 19 settembre
15:00
Bologna‑Torino
Udinese‑Cagliari
18:00
Roma‑Inter
20:45
Venezia‑Lazio
Domenica 20 settembre
12:30
Fiorentina‑Napoli
15:00
Frosinone‑Como
Parma‑Genoa
18:00
Juventus‑Atalanta
20:45
Milan‑Lecce