Fantacalcio, 5° giornata di Serie A campionato 2026/2027

Il fantacalcio in tempo reale sulla 5a giornata del Campionato di Serie A. Informazioni per fantallenatori: consigli, convocati e pagelle

MONZA – La quinta giornata di Serie A 2026-27 si gioca tra il 18 e il 20 settembre. Si parte venerdì con l’anticipo Monza‑Sassuolo.

Sabato propone una doppia sfida alle 15: Bologna‑Torino e Udinese‑Cagliari. Alle 18 arriva il big match, Roma‑Inter, confronto tra due squadre ancora punteggio pieno. In serata, alle 20.45, va in scena Venezia‑Lazio.

Domenica si apre alle 12.30 con il pimo lunch match che vede in campo Fiorentina e Napoli. Alle 15 spazio a Frosinone‑Como e a Parma‑Genoa. Alle 18 riflettori su Juventus‑Atalanta, incrocio che spesso pesa sulla zona alta della classifica. Chiude il turno Milan‑Lecce.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in diretta su: DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv.

Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili. Monza-Sassuolo, Venezia-Lazio e Juventus-Atalanta saranno trasmesse anche sui canali Sky.

CONSIGLI – PAGELLE

Venerdì 18 settembre

20:45

Monza‑Sassuolo

Sabato 19 settembre

15:00

Bologna‑Torino

Udinese‑Cagliari

18:00

Roma‑Inter

20:45

Venezia‑Lazio

Domenica 20 settembre

12:30

Fiorentina‑Napoli

15:00

Frosinone‑Como

Parma‑Genoa

18:00

Juventus‑Atalanta

20:45

Milan‑Lecce