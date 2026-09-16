Consigli fantacalcio 5° giornata Serie A 2026/2027

I giocatori da schierare al fantacalcio per la 5a giornata di Serie A: Maignan tra i pali; in avanti Ramos, Kean e Bernardeschi

GENOVA – La quinta giornata del campionato di calcio di Serie A 2026/2027 si aprirà venerdì sera quando all’U-Poer Stadium il Monza ospiterà il Sassuolo. Il turno si giocherà dal 19 al 20 settembre. Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio. Ci soffermeremo su caratteristiche, motivazioni personali particolari e stato di forma dei singoli alla luce di quanto si é visto nelle prime giornate di campionato.

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Il modulo scelto é, come sempre, il 3-4-3. Tra i pali Maignan nonostante qualche fragilità difensiva del Milan nelle ultime giornate, le sue prestazioni individuali rimangono di altissimo livello. In casa contro il Lecce rappresenta ancora una scelta premium per chi cerca sicurezza tra i pali

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

In difesa partiamo da Dimarco, top indiscusso. L’esterno dell’Inter vive un momento di forma dominante: cross, piazzati, passaggi chiave e continuità nei bonus lo rendono un difensore imprescindibile. La sua centralità nel gioco nerazzurro è un valore aggiunto costante. Al centro inseriamo Valeri, che nelle ultime uscite ha privilegiato la fase difensiva rispetto alla spinta. Contro il Sassuolo può ritrovare spazio per avanzare, ma resta soprattutto un elemento di equilibrio. Nota di aggiornamento utile per evitare errori di lista. Chiudiamo il blocco difensivo con Kamara, che si conferma un regolarista affidabile. L’Udinese gli permette di spingere con costanza, garantendo voti sufficienti e una buona solidità. Non è un difensore da bonus frequenti, ma la sua stabilità lo rende una scelta intelligente per completare il reparto.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Per il centrocampo cominciamo da Pulisic, che è in uno stato di forma eccezionale. Gol, assist e continuità lo rendono uno dei centrocampisti più devastanti del Fantacalcio. Nel tridente del Milan è sempre al centro dell’azione e rappresenta una delle scelte più forti della giornata. In mezzo optiamo per Frattesi, che sta vivendo un avvio di stagione brillante con la Lazio. Minutaggio alto, inserimenti continui e una fanta-media in crescita lo rendono un centrocampista da schierare senza dubbi. La sua capacità di attaccare l’area è un’arma che può fare la differenza. Al suo fianco inseriamo Nico Paz, la realtà più luminosa del Como. Stabilmente sulla trequarti, gestisce piazzati e punizioni, creando occasioni e bonus con continuità. Le sue ultime prestazioni lo confermano come uno dei profili più interessanti del reparto.Sull’altra fascia scegliamo Sebastiano Esposito , il volto nuovo del Sassuolo di Aquilani. Il gol decisivo contro la Juventus ha acceso i riflettori su di lui, e il suo stato di forma lo rende una scelta molto appetibile. È in fiducia e può colpire ancora.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Il primo nome per l’attacco é quello di Gonçalo Ramos. Vive un momento di sacrificio, ma resta centrale nel gioco del Milan. Anche senza bonus recenti, la sua presenza in area è sempre pericolosa, soprattutto con un Pulisic così ispirato alle sue spalle. Da confermare. Al centro mettiamo Kean. Al Como sta crescendo fisicamente e mentalmente. Lotta, crea spazi e diventa un riferimento importante per Fàbregas. È in ballottaggio con Douvikas, ma il suo stato di forma lo rende una soluzione valida sia da titolare che a gara in corso. Chiudiamo con Bernardeschi, che ora nel Bologna agisce sulla trequarti con l’obiettivo di tornare incisivo negli ultimi metri. Sta ritrovando ritmo e continuità, e nelle prossime giornate potrebbe tornare a essere un profilo utile per chi cerca bonus dal reparto avanzato.

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