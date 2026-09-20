Parma-Genoa 2-1: diretta live e risultato finale | Serie A

Diretta Parma-Genoa di Domenica 20 settembre 2026: fomazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

PARMA – Domenica 20 settembre, alle ore 15, allo Stadio Ennio Tardini di Parma, andrà in scena Parma-Genoa, gara valida per la quinta giornata di Serie A 2026-2027.

Indice:

Parma e Genoa arrivano alla sfida accomunate dagli stessi numeri e dalle stesse difficoltà. Le due squadre occupano infatti le zone basse della classifica con appena un punto conquistato nelle prime quattro gare di campionato, frutto di un pareggio e tre sconfitte. Una partenza deludente che rende il confronto del Tardini uno scontro già importante per cercare di invertire la rotta.

La formazione allenata da Carlos Cuesta non è ancora riuscita a trovare continuità nei risultati. L’esordio stagionale si è chiuso con la sconfitta casalinga contro il Cagliari, seguita dal ko sul campo della Juventus. L’unico sorriso in campionato è arrivato nel pareggio interno contro il Monza, prima della sconfitta per 2-1 sul terreno del Como nell’ultimo turno. Una gara nella quale il Parma ha comunque ritrovato il gol grazie a David Romero, autore della sua prima rete stagionale. Anche il bilancio offensivo e difensivo dei ducali evidenzia un avvio complicato, con una squadra che fatica a costruire occasioni e che spesso paga caro ogni disattenzione. In Coppa Italia il percorso è stato altrettanto altalenante: dopo il successo per 2-0 contro il Catania, infatti, è arrivata l’eliminazione contro la Cremonese.

Non va molto meglio al Genoa di Daniele De Rossi, che condivide con i crociati lo stesso bottino di un punto. I rossoblù hanno aperto la stagione con le sconfitte contro Napoli e Lazio, prima del pesante 4-1 incassato in casa contro il Como. L’unico risultato utile è arrivato alla quarta giornata con l’1-1 contro il Frosinone, un pareggio che ha permesso di muovere la classifica ma che non ha cancellato le difficoltà mostrate in questo inizio di campionato. La differenza, almeno sul piano del morale, arriva dalla Coppa Italia. Il Genoa ha infatti centrato la qualificazione agli ottavi di finale grazie al successo per 1-0 sul Südtirol, ottenuto dopo il netto 4-1 rifilato all’Ascoli nel turno precedente. Un segnale positivo che De Rossi spera di trasformare in fiducia anche in campionato.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PARMA-GENOA]

PARMA: Corvi E., Diego Carlos (dal 36' st Britschgi S.), Troilo M., Drobnic D., Delprato E., Sierro V. (dal 36' st Ordonez C.), Keita M., Valeri E., Lontani S. (dal 22' st Fabbian G.), Toure E. B. (dal 11' st Almqvist P.), Romero D. (dal 11' st Elphege N.). A disposizione: Almqvist P., Britschgi S., Carboni F., Cremaschi B., Daffara G., Diallo O., Elphege N., Fabbian G., Frigan M., Ghidotti S., Konate A., Ndiaye A., Ordonez C. Allenatore: Cuesta C..



GENOA: Bijlow J., Marcandalli A., Ostigard L., Otoa S. (dal 15' st Puczka D.), Ehizibue K. (dal 15' st El Shaarawy S.), Frendrup M., Sow D. (dal 40' st Vitinha), Ellertsson M. E., Junior Messias (dal 40' st Traore H. J.), Baldanzi T. (dal 24' st Colombo L.), Osmajic M.. A disposizione: Amorim, Colombo L., Drameh C., El Shaarawy S., Meichtry F., Mitaj M., Puczka D., Sabelli S., Sommariva D., Stolz F., Traore H. J., Vitinha, Wiafe S. Allenatore: De Rossi D..



Reti: al 38' pt Romero D. (Parma) , al 35' st Almqvist P. (Parma) al 25' st Osmajic M. (Genoa) .



Ammonizioni: al 9' pt Drobnic D. (Parma), al 40' st Delprato E. (Parma), al 45'+3 st Troilo M. (Parma) al 14' pt Otoa S. (Genoa), al 44' pt Marcandalli A. (Genoa), al 45'+2 st Ellertsson M. E. (Genoa).

Corvi E., Diego Carlos (dal 36' st Britschgi S.), Troilo M., Drobnic D., Delprato E., Sierro V. (dal 36' st Ordonez C.), Keita M., Valeri E., Lontani S. (dal 22' st Fabbian G.), Toure E. B. (dal 11' st Almqvist P.), Romero D. (dal 11' st Elphege N.).Almqvist P., Britschgi S., Carboni F., Cremaschi B., Daffara G., Diallo O., Elphege N., Fabbian G., Frigan M., Ghidotti S., Konate A., Ndiaye A., Ordonez C.Cuesta C..Bijlow J., Marcandalli A., Ostigard L., Otoa S. (dal 15' st Puczka D.), Ehizibue K. (dal 15' st El Shaarawy S.), Frendrup M., Sow D. (dal 40' st Vitinha), Ellertsson M. E., Junior Messias (dal 40' st Traore H. J.), Baldanzi T. (dal 24' st Colombo L.), Osmajic M..Amorim, Colombo L., Drameh C., El Shaarawy S., Meichtry F., Mitaj M., Puczka D., Sabelli S., Sommariva D., Stolz F., Traore H. J., Vitinha, Wiafe S.De Rossi D..al 38' pt Romero D. (Parma) , al 35' st Almqvist P. (Parma) al 25' st Osmajic M. (Genoa) .al 9' pt Drobnic D. (Parma), al 40' st Delprato E. (Parma), al 45'+3 st Troilo M. (Parma) al 14' pt Otoa S. (Genoa), al 44' pt Marcandalli A. (Genoa), al 45'+2 st Ellertsson M. E. (Genoa).

De Rossi alla vigilia

Alla vigilia della sfida contro il Parma, Daniele De Rossi ha ammesso di avvertire la pressione legata al difficile avvio di stagione del Genoa, sottolineando però di continuare a credere nelle potenzialità della squadra. Il tecnico rossoblù ha evidenziato come, a suo giudizio, i risultati raccolti finora siano inferiori rispetto a quanto prodotto sul campo e ha ribadito il forte legame con l’ambiente genoano, definendolo una piazza nella quale vorrebbe restare il più a lungo possibile.

Parlando della gara del Tardini, De Rossi ha spiegato che Genoa e Parma sono due squadre sostanzialmente sullo stesso livello dal punto di vista dei valori tecnici, pur avendo caratteristiche differenti. Un confronto che assume quindi un peso importante per entrambe le formazioni, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Nel corso della conferenza stampa non è mancata una riflessione sul mondo della comunicazione sportiva. L’allenatore rossoblù ha criticato il modo in cui oggi vengono spesso affrontati i dibattiti calcistici sui social, osservando come chiunque possa improvvisarsi esperto attraverso piattaforme digitali e contenuti online. De Rossi ha contrapposto questo fenomeno a una critica giornalistica che, pur severa, ritiene più costruttiva e talvolta persino ironica, ricordando alcuni episodi vissuti durante la propria carriera da calciatore. Secondo il tecnico, il dibattito attuale rischia invece di trasformarsi troppo spesso in uno scontro privo di equilibrio e misura.

L’arbitro

A dirigere la sfida sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, coadiuvato in campo dai due assistenti Bindoni e Zezza e dal Quarto Ufficiale Di Marco. Al VAR ci sarà Di Paolo, mentre l’AVAR sarà Mazzoleni.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL PARMA – Il Parma si presenta alla sfida contro il Genoa con diverse assenze che costringono Carlos Cuesta a rivedere l’assetto della squadra. Il tecnico spagnolo deve infatti rinunciare non solo a Nicolussi Caviglia, ma anche ad Adrián Bernabé, fermato da un problema fisico dell’ultimo momento. Un’assenza pesante per i ducali, che perdono uno dei principali riferimenti della manovra offensiva e della costruzione del gioco. Il Parma dovrebbe schierarsi con il 3-5-2 davanti a Corvi. In difesa spazio a Delprato, Troilo e Diego Carlos, mentre sulle corsie agiranno Britschgi e Valeri. In mezzo al campo sono attesi Bernabè, Sierro e Mandela Keita, con Romero e Touré a comporre il tandem offensivo. In panchina il tecnico Carlos Cuesta.

Il Genoa risponde con il 3-4-1-2 di Daniele De Rossi. Tra i pali ci sarà Bijlow, protetto dal trio difensivo formato da Marcandalli, Ostigard e Otoa. A centrocampo agiranno Ehizibue ed Ellertsson sulle fasce, con Frendrup e Sow in cabina di regia. Sulla trequarti è pronto Baldanzi alle spalle della coppia d’attacco composta da Colombo e Osmajic.

Situazione delicata anche in casa Genoa. Daniele De Rossi deve fare i conti con una vera emergenza nel reparto arretrato. La squalifica di Johan Vásquez e le condizioni non ottimali di Leo Østigård riducono notevolmente le opzioni a disposizione dell’allenatore rossoblù

Probabili formazioni

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Bernabè, Sierro, Keita M., Valeri; Romero D., Tourè E. Allenatore: Cuesta.

GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Otoa; Ehizibue, Frendrup, Sow, Ellertsson; Baldanzi; Colombo, Osmajic. Allenatore: De Rossi.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: