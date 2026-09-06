Milan Futuro-Caldiero Terme 4-2: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Milan Futuro-Caldiero Terme di Domenica 6 Settembre 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Campionato di Serie D Girone B

SOLBIATE ARNO – Domenica 6 settembre, alle ore 15:00, allo stadio “Chinetti” di Solbiate Arno, andrà in scena Milan Futuro-Caldiero Terme, match valido per la terza giornata del Campionato di Serie D 2026/2027, girone B. Il solito rebus assai complesso il Milan Futuro, la prima avversaria in campionato del Caldiero.

L’avvio stagionale del Milan Futuro non è stato dei più incoraggianti: la eliminazione in Coppa Italia Serie D è arrivata a seguito di una sconfitta casalinga contro il Sant’Angelo. L’obiettivo ora è superare questo risultato negativo e concentrarsi sul campionato. La squadra continuerà a fare affidamento sull’esperienza di Andrea Magrassi, attaccante classe 1993. Accanto a lui, particolare attenzione sarà rivolta a Cheveyo Balentien e ai due nuovi innesti: Ludovico Di Nella, classe 2008, proveniente dal Club Milano con cui ha già debuttato in Serie D, e Aurelien Guernier, arrivato dall’under 18 del Birmingham. L’acquisto di maggior rilievo è rappresentato da Lorenzo Calvani, prelevato dalla Lazio Primavera per una cifra di 500mila euro.

Il Caldiero Terme punta a elevare il proprio rendimento e a realizzare le sue ambiziose prospettive. L’allenatore Cristian Soave ha scelto di mantenere le colonne portanti della stagione precedente. Sono rimasti in squadra sia Zerbato, classe 1991, sia Orfeini, classe 2004, la coppia d’attacco che lo scorso anno ha contribuito maggiormente ai gol del club, incarnando il mix di talento a disposizione di Soave. È confermato anche Douglas Petdji, che insieme a Zerbato figura tra i primi cinque giocatori per numero di presenze nell’annata precedente. Hanno invece cambiato squadra Mauri, Gentile e Zazzi. La società ha introdotto numerosi nuovi elementi, lavorando sia per il presente che per il futuro. Dal Breno è stato acquisito Marco Castelli, classe 1997, per rafforzare il reparto offensivo. Diversi giovani promettenti, provenienti dai settori giovanili del Caldiero Terme e di club professionistici, sono stati promossi in prima squadra per cogliere la loro opportunità.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI MILAN FUTURO-CALDIERO TERME]

MILAN U23:. A disposizione:



CALDIERO TERME:. A disposizione:



Reti:



Le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Caldiero Terme

MILAN FUTURO: in aggiornamento

CALDIERO: Galli, Zorzi, Petdji, Zerbato (cap.), Muhic, Castelli, Zanetti, Rizzotto, Baldani, Canonicid, Tosi. Allenatore: Cristian Soave.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Matteo Cerqua, della sezione di Trieste, coadiuvato dagli assistenti Bono e Hosni.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL MILAN FUTURO – Il Milan Futuro di Navarro si schiera con il 4-3-3: tra i pali c’è Pittarella; linea difensiva composta da Cappelletti, Zukić, M. Cissè e Perera; a centrocampo agiscono Plazzotta, Mancioppi e Vos; in attacco il tridente Ossola–Castiello–Idrissi guida la fase offensiva.

COME ARRIVA IL CALDIERO TERME – Il Caldiero Terme di Soave risponde con il 4-3-1-2: tra i pali c’è Galli; linea difensiva composta da Rizzotto, Tosi, Baldani e Zorzi; a centrocampo agiscono Zanetti, Dalla Riva e Petdji; sulla trequarti opera Soragni a supporto della coppia offensiva Zerbato–Castelli.

Le probabili formazioni

MILAN FUTURO (4-3-3): Pittarella; Cappelletti, Zukić, M. Cissè, Perera; Plazzotta, Mancioppi, Vos; Ossola, Castiello, Idrissi. Allenatore: Navarro.

CALDIERO TERME (4-3-1-2): Galli; Rizzotto, Tosi, Baldani, Zorzi; Zanetti, Dalla Riva, Petdji; Soragni; Zerbato, Castelli. Allenatore: Soave.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Milan Futuro-Caldiero Terme, valido per la terza giornata del Campionato di Serie D 2026/2027 girone B, non sarà trasmessa da alcuna emittente televisiva. Per lo streaming gratuito disponibile sulla piattaforma Vivo Azzurro Tv.