Milan, Ibrahimovic: “Finalmente sono tornato. Spero di tornare a far saltare San Siro”

Probabile data di esordio con la maglia rossonera il 15 gennaio, quando il Milan incontrerà la Spal nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia

MILANO – “Questa è casa mia e finalmente sono qui. Sono stato in altre squadre ma finalmente sono tornato. Spero di far saltare ancora San Siro come prima”. Si è presentato cosi ai tifosi del Milan Zlatan Ibrahimovic, quando nella tarda mattinata è atterrato a Linate al terminal riservato ai voli privati. Subito dopo l’attaccante svedese ha effettuato le visite mediche di rito alla Clinica “Madonnina” e ora manca soltanto la firma sul contratto, che sarà di sei mesi, rinnovabile per la prossima stagione.

Fermo da metà novembre, quando si è congedato dal Los Angeles Galaxy, Ibra avrà bisogno di qualche giorno per tornare in un buono stato di forma. Pioli non pare troppo convinto di farlo scendere in campo nel giorno dell’Epifania contro la Sampdoria. Pertanto, l’esordio con la maglia rossonera potrebbe slittare al 15 gennaio prossimo contro la Spal, nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Trenttoto anni, al Milan Ibrahimovic ha disputato, dal 2010 al 2012, 61 incontri e segnato 42 reti. Dopo sette anni i tifosi del Diavolo confidano in lui per una seconda parte del campionato più brillante per la propria squadra di quella che sta per concludersi.