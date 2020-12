Milan-Lazio 3-2, il tabellino: decisivo Theo Hernandez nel finale

Il tabellino di Milan-Lazio 3-2 il risultato finale: reti di Rebic, Calhanoglue Theo Hernandez per i rossoneri mentre per i capitolini a segno Luis Alberto e Immobile.

MILANO – Nel match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 il Milan batte 3-2 la Lazio vincendo una gara spettacolare nel finale. I rossoneri scappano, dopo un quarto d’ora, con la rete di Rebic e il rigore di Calhanoglu ma i capitolini, con un gol per tempo, riescono a pareggiare grazie a Luis Alberto e Immobile. Nel finale, però, i rossoneri trovano la vittoria grazie al colpo di testa di Theo Hernandez. Con questo successo, dunque, la squadra di Pioli resta in testa alla classifica con un punto di vantaggio sull’Inter mentre la squadra di Inzaghi resta ottava con 21 punti.

Milan-Lazio 3-2: il tabellino del match

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria (92′ Dalot), Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers (64′ Castillejo [92′ Maldini]), Calhanoglu, Rebic; Leao (79′ Hauge). A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Conti, Musacchio, Duarte, Dalot, Castillejo, Brahim Díaz, D. Maldini, Hauge, Colombo. Allenatore: Pioli

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric (88′ Hoedt), Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic (73′ Akpa Akpro), Escalante (46′ Cataldi), Luis Alberto, Marusic; Immobile (74′ Andres Pereira), Correa (32′ Muriqi). A disposizione: Strakosha, Alia, Hoedt, Armini, Franco, Adeagbo, Akpa Akpro, Cataldi. D. Anderson, A. Pereira, Caicedo, Muriqi. Allenatore: Inzaghi

RETI: 10′ Rebic (M), 17′ Calhanoglu (M), 28′ Luis Alberto (L), 59′ Immobile (L), 92′ Theo Hernandez (M)

AMMONIZIONI: Escalante, Luis Alberto, Akpa Akpro, Muriqi (L), Krunic, Theo Hernandez (M)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 4′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: San Siro