Coppa Italia, Milan-Torino: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Milan-Torino del 28 gennaio 2020: incontro valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020, calcio d’inizio alle ore 20.45.

MILANO – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Milan e Torino nel match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per il Milan con Rebic e Piatek a comporre il tandem offensivo mentre il Torino risponde col 3-4-2-1 con Verdi e Berenguer a supporto dell’unica punta Belotti.

Le formazioni ufficiali di Milan-Torino

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Krunić, Bennacer, Bonaventura; Rebić, Piatek. A disposizione: Begovic, A. Donnarumma, Gabbia, Kjaer, R. Rodríguez, Brescianini, Kessié, Çalhanoglu, Paquetá, Suso, Rafael Leão, Ibrahimović. Allenatore: Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Rincón, Lukic, Ola Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Lyanco, Djidji, Singo, Laxalt, Adopo, Meitè, Iago Falque, Edera, Millico. Allenatore: Mazzarri.