Oggi, 28 gennaio, il centrocampista danese classe 1992 ha sostenuto il suo primo allenamento agli ordini di Conte- “L’Inter è un club fantastico”

MILANO – “Non vedevo l’ora di arrivare, essere qui è bellissimo e sono felice di essere un nuovo giocatore dell’Inter”. Sono state queste le prime parole di Christian Eriksen ai microfoni di Inter TV. Il centrocampista danese, che oggi ha sostenuto il suo primo allenamento sotto gli ordini di Conte ha proseguito dicendo di non vedere l’ora di farsi conoscere dai tifosi, che già gli hanno regalato un’accoglienza fantastica.



“Sono molto felice di poter giocare in Serie A e con una grande società come l’Inter. È un Club fantastico – ha dichiarato – Conte ho avuto modo di conoscerlo quando ero al Tottenham e abbiamo giocato contro il suo Chelsea. Mi entusiasma l’opportunità di conoscerlo e di imparare come giocano le sue squadre”.

Classe 1992, Christian Eriksen arriva in nerazzurro a titolo definitivo dal Tottenham. Ha firmato un contratto che lo lega all’Inter fino al 30 giugno 2024.

Foto di Eriksen fonte twitter ufficiale Inter FC