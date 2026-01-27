Milano‑Cortina 2026: programma completo dei Giochi Olimpici Invernali

Cerimonia a San Siro, 16 giorni di gare e 116 titoli tra Milano, Valtellina, Cortina, Val di Fiemme e Anterselva. Programma completo e sedi
MILANO -Tutto è pronto per l’evento sportivo più atteso del decennio. Dal 6 al 22 febbraio 2026, l’Italia torna al centro del mondo con i XXV Giochi Olimpici Invernali. Un’edizione storica, la prima “diffusa” su un’area di 22.000 km², che unirà simbolicamente la metropoli milanese, le vette delle Dolomiti e le valli della Valtellina e del Trentino.
L’Inaugurazione: San Siro entra nel mito
Il sipario si alzerà ufficialmente venerdì 6 febbraio alle ore 20:00, quando lo Stadio Meazza di Milano (per l’occasione “Milano San Siro Olympic Stadium”) ospiterà la Cerimonia di Apertura. Davanti a 80.000 spettatori, artisti del calibro di Andrea Bocelli e Laura Pausini accompagneranno la sfilata delle delegazioni e l’accensione del braciere olimpico, segnando l’inizio ufficiale delle competizioni.
Il calendario delle gare e i Cluster
Il programma prevede 16 giorni di gare serrate per l’assegnazione di 116 titoli olimpici. Ecco la suddivisione per sedi:
Milano: il cuore pulsante delle discipline indoor. L’Arena Santa Giulia e la Milano Hockey Arena ospiteranno l’Hockey su ghiaccio. Al Forum di Assago andranno in scena il Pattinaggio di Figura e lo Short Track, mentre il Pattinaggio di Velocità si sposterà alla Rho Fiera.
Valtellina: Bormio sarà il regno dello Sci Alpino maschile sulla leggendaria Pista Stelvio e terrà a battesimo lo Sci Alpinismo, al suo debutto assoluto come disciplina olimpica. Livigno diventerà la capitale mondiale di Freestyle e Snowboard.
Cortina d’Ampezzo: Sull’Olympia delle Tofane si sfideranno le regine dello Sci Alpino femminile. Il nuovo Sliding Centre ospiterà Bob, Slittino e Skeleton, mentre lo Stadio Olimpico del 1956 tornerà a vibrare per il Curling.
Val di Fiemme e Anterselva: Il Trentino (Predazzo e Tesero) ospiterà Salto con gli sci, Sci di Fondo e Combinata Nordica. Il Biathlon, invece, troverà la sua casa naturale nella Südtirol Arena di Anterselva.
Mercoledì 4 febbraio 2026
19:05
Curling: Gran Bretagna–Norvegia
Curling: Canada–Cechia
Curling: Estonia–Svizzera
Giovedì 5 febbraio 2026
10:05
Curling: Gran Bretagna–Estonia
Curling: Svezia–Cechia
Curling: Norvegia–Stati Uniti
Curling: Corea–Italia
12:10
Hockey: Svezia–Germania (F)
14:35
Curling: Stati Uniti–Svizzera
Curling: Norvegia–Canada
14:40
Hockey: Italia–Francia (F)
16:40
Hockey: Stati Uniti–Cechia (F)
19:05
Curling: Canada–Italia
Curling: Svizzera–Corea
Curling: Estonia–Svezia
Curling: Cechia–Gran Bretagna
19:30
Snowboard: Big Air maschile – Qualificazioni (1ª manche)
20:15
Snowboard: Big Air maschile – Qualificazioni (2ª manche)
21:00
Snowboard: Big Air maschile – Qualificazioni (3ª manche)
21:10
Hockey: Finlandia–Canada (F)
Venerdì 6 febbraio 2026
09:55
Pattinaggio di figura: Team event (Danza ritmica)
10:05
Curling: Svezia–Gran Bretagna
Curling: Italia–Svizzera
Curling: Stati Uniti–Canada
11:35
Pattinaggio: Team event (Coppie, corto)
12:10
Hockey: Francia–Giappone (F)
13:35
Pattinaggio: Team event (Singolo femminile, corto)
14:35
Curling: Cechia–Stati Uniti
Curling: Estonia–Italia
Curling: Corea–Gran Bretagna
Curling: Svezia–Norvegia
14:40
Hockey: Cechia–Svizzera (F)
20:00
Cerimonia di apertura
Sabato 7 febbraio 2026
10:05
Curling: Gran Bretagna–Canada
Curling: Svizzera–Svezia
10:30
Freestyle: Slopestyle femminile – Qualificazioni (1ª manche)
11:30
Sci alpino: Discesa libera maschile
11:35
Freestyle: Slopestyle femminile – Qualificazioni (2ª manche)
12:10
Hockey: Germania–Giappone (F)
13:00
Sci di fondo: Skiathlon 10+10 km femminile
14:00
Freestyle: Slopestyle maschile – Qualificazioni (1ª manche)
14:35
Curling: Estonia–Norvegia
Curling: Cechia–Corea
Curling: Svezia–Italia
Curling: Gran Bretagna–Stati Uniti
14:40
Hockey: Svezia–Italia (F)
15:05
Freestyle: Slopestyle maschile – Qualificazioni (2ª manche)
16:00
Pattinaggio velocità: 3000 m femminili
16:40
Hockey: Stati Uniti–Finlandia (F)
17:00
Slittino: Individuale maschile (1ª run)
18:32
Slittino: Individuale maschile (2ª run)
18:45
Salto con gli sci: Trampolino normale femminile (1° turno)
19:05
Curling: Corea–Stati Uniti
Curling: Canada–Estonia
Curling: Cechia–Svizzera
Curling: Norvegia–Italia
19:30
Snowboard: Finale Big Air maschile
19:45
Pattinaggio: Team event (Singolo maschile, corto)
19:57
Salto con gli sci: Trampolino normale femminile (finale)
21:10
Hockey: Svizzera–Canada (F)
22:05
Pattinaggio: Team event (Danza libera)
Domenica 8 febbraio 2026
09:00
Snowboard: Qualificazioni PGS (F e M)
10:05
Curling: Norvegia–Cechia
Curling: Corea–Estonia
11:30
Sci alpino: Discesa libera femminile
12:30
Sci di fondo: Skiathlon 10+10 km maschile
14:05
Biathlon: Staffetta mista 4×6 km
14:26
Snowboard: Small final PGS femminile
14:29
Snowboard: Big final PGS femminile
14:35
Curling: Canada–Svezia
Curling: Gran Bretagna–Svizzera
Curling: Stati Uniti–Estonia
Curling: Italia–Cechia
14:36
Snowboard: Small final PGS maschile
14:39
Snowboard: Big final PGS maschile
16:00
Pattinaggio velocità: 5000 m maschili
16:40
Hockey: Francia–Svezia (F)
17:00
Slittino: Individuale maschile (3ª run)
18:34
Slittino: Individuale maschile (4ª run)
19:05
Curling: Italia–Gran Bretagna
Curling: Stati Uniti–Svezia
Curling: Svizzera–Norvegia
Curling: Canada–Corea
19:30
Pattinaggio: Team event (Coppie, libero)
Snowboard: Qualificazioni Big Air femminile (1ª–3ª manche)
20:45
Pattinaggio: Team event (Singolo femminile, libero)
21:10
Hockey: Cechia–Finlandia (F)
21:55
Pattinaggio: Team event (Singolo maschile, libero)
Lunedì 9 febbraio 2026
10:05
Curling: Svizzera–Canada
Curling: Italia–Stati Uniti
Curling: Norvegia–Corea
Curling: Cechia–Estonia
10:30
Sci alpino: Combinata a squadre maschile (discesa)
12:10
Hockey: Giappone–Italia (F)
12:30
Freestyle: Finale Slopestyle femminile
14:00
Sci alpino: Combinata a squadre maschile (slalom)
16:40
Hockey: Germania–Francia (F)
17:00
Slittino: Individuale femminile (1ª run)
17:30
Pattinaggio velocità: 1000 m femminili
18:05
Curling: Semifinali doppio misto
18:35
Slittino: Individuale femminile (2ª run)
19:00
Salto con gli sci: Trampolino normale maschile (1° turno)
19:20
Pattinaggio: Danza sul ghiaccio (Danza ritmica)
19:30
Snowboard: Finale Big Air femminile
20:12
Salto con gli sci: Trampolino normale maschile (finale)
20:40
Hockey: Svizzera–Stati Uniti (F)
21:10
Hockey: Canada–Cechia (F)
Martedì 10 febbraio 2026
09:15
Sci di fondo: Sprint classica (qualificazioni F e M)
10:30
Sci alpino: Combinata a squadre femminile (discesa)
Short track: Qualificazioni 500 m femminili
11:08
Short track: Qualificazioni 1000 m maschili
11:15
Freestyle: Moguls maschile – 1° round
11:53
Short track: Staffetta mista (quarti)
12:10
Hockey: Giappone–Svezia (F)
12:23
Short track: Staffetta mista (semifinali)
12:30
Freestyle: Finale Slopestyle maschile
12:48
Short track: Staffetta mista (Finale B)
12:56
Short track: Staffetta mista (Finale A)
13:13
Sci di fondo: Sprint classica femminile (finale)
13:25
Sci di fondo: Sprint classica maschile (finale)
13:30
Biathlon: 20 km individuale maschile
14:00
Sci alpino: Combinata a squadre femminile (slalom)
14:05
Curling: Finale 3°/4° posto doppio misto
14:15
Freestyle: Moguls femminile – 1° round
16:40
Hockey: Italia–Germania (F)
17:00
Slittino: Individuale femminile (3ª run)
18:05
Curling: Finale 1°/2° posto doppio misto
18:30
Pattinaggio: Singolo maschile (programma corto)
18:34
Slittino: Individuale femminile (4ª run)
18:45
Salto con gli sci: Squadre miste (1° turno)
20:00
Salto con gli sci: Squadre miste (finale)
20:10
Hockey: Canada–Stati Uniti (F)
21:10
Hockey: Finlandia–Svizzera (F)
Mercoledì 11 febbraio 2026
10:00
Combinata nordica: Individuale trampolino normale maschile (salto di gara)
10:30
Snowboard: Qualificazioni halfpipe femminile (1ª e 2ª manche)
11:00
Sci freestyle: 2° round qualificazioni moguls femminile
11:30
Sci alpino: Super G maschile
13:45
Combinata nordica: Individuale trampolino normale maschile (10 km tecnica libera)
14:15
Biathlon: 15 km individuale femminile
14:55
Sci freestyle: Finale moguls femminile
16:40
Hockey su ghiaccio: Slovacchia–Finlandia (M, gruppo B)
17:00
Slittino: Doppio femminile (1ª run)
17:51
Slittino: Doppio maschile (1ª run)
18:30
Pattinaggio di velocità: 1.000 m maschili
18:53
Slittino: Doppio femminile (2ª run)
19:05
Curling: Svezia–Italia (M)
Curling: Canada–Germania (M)
Curling: Cechia–Stati Uniti (M)
Curling: Cina–Gran Bretagna (M)
19:30
Pattinaggio di figura: Danza libera
Snowboard: Qualificazioni halfpipe maschile (1ª e 2ª manche)
19:44
Slittino: Doppio maschile (2ª run)
21:10
Hockey su ghiaccio: Svezia–Italia (M, gruppo B)
Giovedì 12 febbraio 2026
09:05
Curling: Corea–Stati Uniti (F)
Curling: Giappone–Svezia (F)
Curling: Italia–Svizzera (F)
Curling: Canada–Danimarca (F)
09:30
Skeleton: Singolo maschile (1ª manche)
10:00
Sci freestyle: 2° round qualificazioni moguls maschile
Snowboard: Qualificazioni SBX cross maschile
11:08
Skeleton: Singolo maschile (2ª manche)
11:30
Sci alpino: Super G femminile
12:10
Hockey su ghiaccio: Svizzera–Francia (M, gruppo A)
12:55
Sci freestyle: Finale moguls maschile
13:00
Sci di fondo: 10 km tecnica libera femminile
13:45
Snowboard: Finale cross maschile
14:05
Curling: Norvegia–Germania (M)
Curling: Stati Uniti–Svizzera (M)
Curling: Gran Bretagna–Svezia (M)
14:56
Snowboard: SBX cross maschile (Small Final)
15:01
Snowboard: SBX cross maschile (Big Final)
16:30
Pattinaggio di velocità: 5.000 m femminili
16:40
Hockey su ghiaccio: Cechia–Canada (M, gruppo A)
18:30
Slittino: Staffetta a squadre
19:05
Curling: Cina–Gran Bretagna (F)
Curling: Italia–Corea (F)
Curling: Danimarca–Giappone (F)
Curling: Svezia–Stati Uniti (F)
19:30
Snowboard: Finale halfpipe femminile (1ª–3ª manche)
20:15
Short track: 500 m femminili (Quarti e semifinali)
20:29
Short track: 1.000 m maschili (Quarti e semifinali)
21:10
Hockey: Lettonia–Stati Uniti (M, gruppo C)
Hockey: Germania–Danimarca (M, gruppo C)
21:26
Short track: 500 m femminili (Finale B)
21:31
Short track: 500 m femminili (Finale A)
21:37
Short track: 1.000 m maschili (Finale B)
21:43
Short track: 1.000 m maschili (Finale A)
Venerdì 13 febbraio 2026
09:05
Curling: Canada–Stati Uniti (M)
Curling: Gran Bretagna–Italia (M)
Curling: Cina–Norvegia (M)
Curling: Svizzera–Cechia (M)
10:00
Snowboard: Qualificazioni SBX cross femminile
11:45
Sci di fondo: 10 km tecnica libera maschile
12:10
Hockey: Finlandia–Svezia (M, gruppo B)
Hockey: Italia–Slovacchia (M, gruppo B)
14:00
Biathlon: Sprint 10 km maschile
14:05
Curling: Danimarca–Svezia (F)
Curling: Cina–Svizzera (F)
Curling: Stati Uniti–Canada (F)
Curling: Gran Bretagna–Corea (F)
14:41
Snowboard: SBX cross femminile (Small Final)
14:46
Snowboard: SBX cross femminile (Big Final)
16:00
Pattinaggio velocità: 10.000 m maschili
Skeleton: Singolo femminile (1ª manche)
16:40
Hockey: Francia–Cechia (M, gruppo A)
Hockey: Quarti di finale torneo femminile
17:48
Skeleton: Singolo femminile (2ª manche)
19:00
Pattinaggio di figura: Individuale maschile (libero)
19:05
Curling: Svizzera–Cina (M)
Curling: Cerchia–Norvegia (M)
Curling: Germania–Italia (M)
Curling: Canada–Svezia (M)
19:30
Skeleton: Singolo maschile (3ª manche)
Snowboard: Finale halfpipe maschile (1ª–3ª manche)
21:05
Skeleton: Singolo maschile (4ª manche)
21:10
Hockey: Canada–Svizzera (M, gruppo A)
Hockey: Quarti di finale torneo femminile
Sabato 14 febbraio 2026
09:05
Curling: Italia–Cina (F)
Curling: Gran Bretagna–Canada (F)
Curling: Svizzera–Giappone (F)
10:00
Sci alpino: Slalom gigante maschile (1ª manche)
10:30
Sci freestyle: Dual moguls femminile (eliminatorie)
11:46
Sci freestyle: Dual moguls femminile (Small Final)
11:48
Sci freestyle: Dual moguls femminile (Big Final)
12:00
Sci di fondo: Staffetta 4×7,5 km femminile
12:10
Hockey: Svezia–Slovacchia (M, gruppo B)
Hockey: Germania–Lettonia (M, gruppo C)
13:30
Sci alpino: Slalom gigante maschile (2ª manche)
14:00
Biathlon: Sprint 7,5 km femminile
14:05
Curling: Cechia–Gran Bretagna (M)
Curling: Svezia–Cina (M)
Curling: Svizzera–Canada (M)
Curling: Germania–Stati Uniti (M)
16:00
Pattinaggio velocità: Inseguimento a squadre femminile
Pattinaggio velocità: 500 m maschili
16:40
Hockey: Finlandia–Italia (M, gruppo B)
Hockey: Quarti di finale torneo femminile
17:30
Salto con gli sci: Individuale maschile trampolino lungo (prova)
18:00
Skeleton: Singolo femminile (3ª manche)
18:45
Salto con gli sci: Individuale maschile trampolino lungo (1° turno)
19:05
Curling: Canada–Svizzera (F)
Curling: Giappone–Stati Uniti (F)
Curling: Corea–Danimarca (F)
Curling: Italia–Svezia (F)
19:30
Sci freestyle: Qualificazioni freeski big air femminile (1ª–3ª manche)
19:44
Skeleton: Singolo femminile (4ª manche)
19:57
Salto con gli sci: Individuale maschile trampolino lungo (finale)
20:15
Short track: 1.500 m maschili (Quarti)
20:59
Short track: 1.000 m femminili (Qualificazioni)
21:10
Hockey: Stati Uniti–Danimarca (M, gruppo C)
Hockey: Quarti di finale torneo femminile
22:00
Short track: Staffetta 3.000 m femminile (Semifinali)
22:27
Short track: 1.500 m maschili (Finale B)
22:34
Short track: 1.500 m maschili (Finale A)
Domenica 15 febbraio 2026
09:05
Curling: Stati Uniti–Svezia (M)
Curling: Germania–Gran Bretagna (M)
Curling: Norvegia–Italia (M)
10:00
Bob: Monobob femminile (1ª manche)
Sci alpino: Slalom gigante femminile (1ª manche)
10:30
Sci freestyle: Dual moguls maschile (eliminatorie)
11:00
Snowboard: Qualificazioni cross a squadre miste
11:15
Biathlon: Inseguimento 12,5 km maschile
11:46
Sci freestyle: Dual moguls maschile (Small Final)
11:48
Sci freestyle: Dual moguls maschile (Big Final)
12:00
Sci di fondo: Staffetta 4×7,5 km maschile
12:10
Hockey: Svizzera–Cechia (M, gruppo A)
13:30
Sci alpino: Slalom gigante femminile (2ª manche)
13:45
Snowboard: Cross a squadre miste (Quarti e semifinali)
14:05
Curling: Giappone–Corea (F)
Curling: Danimarca–Italia (F)
Curling: Gran Bretagna–Svezia (F)
Curling: Stati Uniti–Cina (F)
14:35
Snowboard: Cross a squadre miste (Small Final)
14:40
Snowboard: Cross a squadre miste (Big Final)
14:45
Biathlon: Inseguimento 10 km femminile
16:00
Pattinaggio velocità: Inseguimento a squadre maschile (Quarti)
16:40
Hockey: Canada–Francia (M, gruppo A)
17:03
Pattinaggio velocità: 500 m femminili
17:30
Salto con gli sci: Individuale femminile trampolino lungo (prova)
18:00
Skeleton: Evento a squadre miste
18:45
Salto con gli sci: Individuale femminile trampolino lungo (1° turno)
19:05
Curling: Cina–Canada (M)
Curling: Norvegia–Stati Uniti (M)
Curling: Italia–Cechia (M)
Curling: Gran Bretagna–Svizzera (M)
19:10
Hockey: Danimarca–Lettonia (M, gruppo C)
19:30
Sci freestyle: Qualificazioni freeski big air maschile (1ª–3ª manche)
19:45
Pattinaggio di figura: Coppie artistico (corto)
19:57
Salto con gli sci: Individuale femminile trampolino lungo (finale)
21:10
Hockey: Stati Uniti–Germania (M, gruppo C)
Lunedì 16 febbraio 2026
09:05
Curling: Svezia–Svizzera (F)
Curling: Cina–Canada (F)
Curling: Danimarca–Gran Bretagna (F)
10:00
Bob a due maschile (1ª manche)
Sci alpino: Slalom speciale maschile (1ª manche)
10:30
Snowboard: Slopestyle femminile (Qualificazioni 1ª e 2ª manche)
11:00
Short track: 1.000 m femminili (Quarti e semifinali)
Short track: Semifinali staffetta 5.000 maschili
11:18
Short track: 500 m maschili (Qualificazioni)
11:57
Bob a due maschile (2ª manche)
12:04
Short track: Staffetta 5.000 m maschili (Semifinali)
12:36
Short track: 1.000 m femminili (Finale B)
12:42
Short track: 1.000 m femminili (Finale A)
13:30
Sci alpino: Slalom speciale maschile (2ª manche)
14:00
Snowboard: Slopestyle maschile (Qualificazioni 1ª e 2ª manche)
14:05
Curling: Gran Bretagna–Norvegia (M)
Curling: Cechia–Canada (M)
Curling: Svezia–Germania (M)
Curling: Italia–Cina (M)
16:40
Hockey su ghiaccio: Semifinale torneo femminile
19:00
Salto con gli sci: Evento a squadre maschile (1° turno)
Bob: Monobob femminile (3ª manche)
19:05
Curling: Stati Uniti–Italia (F)
Curling: Corea–Cina (F)
Curling: Svizzera–Gran Bretagna (F)
Curling: Giappone–Canada (F)
19:30
Sci freestyle: Finale freeski big air femminile (1ª–3ª manche)
19:43
Salto con gli sci: Evento a squadre maschile (2° turno)
20:00
Pattinaggio di figura: Coppie artistico (Programma libero)
20:20
Salto con gli sci: Evento a squadre maschile (Turno finale)
21:06
Bob: Monobob femminile (4ª manche)
21:10
Hockey su ghiaccio: Semifinale torneo femminile
Martedì 17 febbraio
09:05
Curling: Svizzera–Svezia (M)
Curling: Stati Uniti–Cina (M)
Curling: Cechia–Germania (M)
10:00
Combinata nordica: Individuale maschile trampolino lungo (salto di gara)
11:00
Sci freestyle: Qualificazioni aerials femminile
12:10
Hockey su ghiaccio: Playoff torneo maschile
Hockey su ghiaccio: Playoff torneo maschile
13:00
Snowboard: Finale slopestyle femminile (1ª–3ª manche)
13:30
Sci freestyle: Qualificazioni aerials maschile
13:45
Combinata nordica: Individuale maschile trampolino lungo (10 km fondo)
14:05
Curling: Svezia–Canada (F)
Curling: Italia–Giappone (F)
Curling: Danimarca–Stati Uniti (F)
Curling: Corea–Svizzera (F)
14:30
Biathlon: Staffetta 4×7,5 km maschile
16:22
Pattinaggio velocità: Inseguimento a squadre maschile (Finale B)
16:28
Pattinaggio velocità: Inseguimento a squadre maschile (Finale A)
16:40
Hockey su ghiaccio: Playoff torneo maschile
16:41
Pattinaggio velocità: Inseguimento a squadre femminile (Finale B)
16:47
Pattinaggio velocità: Inseguimento a squadre femminile (Finale A)
18:45
Pattinaggio di figura: Individuale femminile (Programma corto)
19:00
Bob a due maschile (3ª manche)
19:05
Curling: Germania–Svizzera (M)
Curling: Stati Uniti–Italia (M)
Curling: Canada–Gran Bretagna (M)
Curling: Svezia–Norvegia (M)
19:30
Sci freestyle: Finale big air maschile (1ª–3ª manche)
21:05
Bob a due maschile (4ª manche)
21:10
Hockey su ghiaccio: Playoff torneo maschile
Mercoledì 18 febbraio 2026
09:05
Curling: Cina–Danimarca (F)
Curling: Stati Uniti–Gran Bretagna (F)
Curling: Svezia–Corea (F)
09:45
Sci di fondo: Qualificazioni sprint a squadre tecnica libera femminile
10:00
Sci alpino: Slalom speciale femminile (1ª manche)
10:15
Sci di fondo: Qualificazioni sprint a squadre tecnica libera maschile
11:30
Sci freestyle: Finale aerials femminile
11:45
Sci di fondo: Finali sprint a squadre tecnica libera femminile
12:10
Hockey su ghiaccio: Quarti di finale torneo maschile
12:15
Sci di fondo: Finali sprint a squadre tecnica libera maschile
12:30
Snowboard: Finale slopestyle maschile (1ª–3ª manche)
13:30
Sci alpino: Slalom speciale femminile (2ª manche)
14:05
Curling: Italia–Canada (M)
Curling: Cina–Cechia (M)
Curling: Norvegia–Svizzera (M)
Curling: Stati Uniti–Gran Bretagna (M)
14:45
Biathlon: Staffetta 4×6 km femminile
16:40
Hockey su ghiaccio: Quarti di finale torneo maschile
18:10
Hockey su ghiaccio: Quarti di finale torneo maschile
19:05
Curling: Gran Bretagna–Giappone (F)
Curling: Svizzera–Danimarca (F)
Curling: Canada–Italia (F)
Curling: Cina–Svezia (F)
20:15
Short track: 500 m maschili (Quarti e semifinali)
20:50
Short track: Staffetta 3.000 m femminile (Finale B)
20:59
Short track: Staffetta 3.000 m femminile (Finale A)
21:10
Hockey su ghiaccio: Quarti di finale torneo maschile
21:24
Short track: 500 m maschili (Finale B)
21:29
Short track: 500 m maschili (Finale A)
Giovedì 19 febbraio 2026
09:05
Curling: Svezia–Cechia (M)
Curling: Italia–Svizzera (M)
Curling: Cina–Germania (M)
Curling: Norvegia–Canada (M)
09:50
Sci alpinismo: Sprint femminile (Qualificazioni)
10:00
Combinata nordica: Team sprint maschile (salto di gara)
10:30
Sci alpinismo: Sprint maschile (Qualificazioni)
Sci freestyle: Qualificazioni halfpipe maschile
11:30
Sci freestyle: Finale aerials maschile
12:55
Sci alpinismo: Sprint femminile (Semifinali)
13:25
Sci alpinismo: Sprint maschile (Semifinali)
13:55
Sci alpinismo: Sprint femminile (Finale)
14:00
Combinata nordica: Team sprint maschile (2×7,5 km)
14:05
Curling: Svizzera–Stati Uniti (F)
Curling: Canada–Corea (F)
Curling: Giappone–Cina (F)
Curling: Gran Bretagna–Italia (F)
14:15
Sci alpinismo: Sprint maschile (Finale)
14:40
Hockey su ghiaccio: Finale 3°/4° posto torneo femminile
16:30
Pattinaggio velocità: 1.500 m maschili
19:00
Pattinaggio di figura: Individuale femminile (Programma libero)
19:05
Curling: Semifinali torneo maschile
19:10
Hockey su ghiaccio: Finale 1°/2° posto torneo femminile
19:30
Sci freestyle: Qualificazioni halfpipe femminile
Venerdì 20 febbraio 2026
10:00
Sci freestyle: Qualificazioni ski cross femminile
13:10
Sci freestyle: Ski cross femminile (Small Final)
13:15
Sci freestyle: Ski cross femminile (Big Final)
14:05
Curling: Semifinali torneo femminile
Curling: Semifinali torneo femminile
14:15
Biathlon: Mass start 15 km maschile
16:30
Pattinaggio velocità: 1.500 m femminili
16:40
Hockey su ghiaccio: Semifinali torneo maschile
18:00
Bob a due femminile (1ª manche)
19:05
Curling: Finale 3°/4° posto torneo maschile
19:30
Sci freestyle: Finale halfpipe maschile (1ª–3ª manche)
19:50
Bob a due femminile (2ª manche)
20:15
Short track: 1.500 m femminili (Quarti e semifinali)
21:10
Hockey su ghiaccio: Semifinali torneo maschile
21:17
Short track: Staffetta 5.000 maschile (Finale B)
21:29
Short track: Staffetta 5.000 maschile (Finale A)
21:56
Short track: 1.500 m femminili (Finale B)
22:03
Short track: 1.500 m femminili (Finale A)
Sabato 21 febbraio 2026
10:00
Bob a quattro maschile (1ª manche)
Sci freestyle: Qualificazioni ski cross maschile
11:00
Sci di fondo: Mass start 50 km tecnica classica maschile
11:45
Sci freestyle: Finale aerials a squadre miste
11:57
Bob a quattro maschile (2ª manche)
12:00
Sci freestyle: Ski cross maschile (Ottavi, quarti e semifinali)
13:10
Sci freestyle: Ski cross maschile (Small Final)
13:15
Sci freestyle: Ski cross maschile (Big Final)
13:30
Sci alpinismo: Finale staffetta mista
14:05
Curling: Finale 3°/4° posto torneo femminile
14:15
Biathlon: Mass start 12,5 km femminile
15:00
Pattinaggio velocità: Mass start maschile (Semifinali)
15:50
Pattinaggio velocità: Mass start femminile (Semifinali)
16:40
Pattinaggio velocità: Mass start maschile (Finale)
17:15
Pattinaggio velocità: Mass start femminile (Finale)
19:00
Bob a due femminile (3ª manche)
19:05
Curling: Finale 1°/2° posto torneo maschile
19:30
Sci freestyle: Finale halfpipe femminile (1ª–3ª manche)
20:00
Pattinaggio di figura: Gala di esibizione
20:40
Hockey su ghiaccio: Finale 3°/4° posto torneo maschile
21:05
Bob a due femminile (4ª manche)
Domenica 22 febbraio 2026
10:00
Bob a quattro maschile (3ª manche)
Sci di fondo: Mass start 50 km tecnica classica femminile
11:05
Curling: Finale 1°/2° posto torneo femminile
12:15
Bob a quattro maschile (4ª manche)
14:10
Hockey su ghiaccio: Finale 1°/2° posto torneo maschile
Ora da definire
Cerimonia di chiusura