Milano‑Cortina 2026: programma completo dei Giochi Olimpici Invernali

Cerimonia a San Siro, 16 giorni di gare e 116 titoli tra Milano, Valtellina, Cortina, Val di Fiemme e Anterselva. Programma completo e sedi

MILANO -Tutto è pronto per l’evento sportivo più atteso del decennio. Dal 6 al 22 febbraio 2026, l’Italia torna al centro del mondo con i XXV Giochi Olimpici Invernali. Un’edizione storica, la prima “diffusa” su un’area di 22.000 km², che unirà simbolicamente la metropoli milanese, le vette delle Dolomiti e le valli della Valtellina e del Trentino.

L’Inaugurazione: San Siro entra nel mito

Il sipario si alzerà ufficialmente venerdì 6 febbraio alle ore 20:00, quando lo Stadio Meazza di Milano (per l’occasione “Milano San Siro Olympic Stadium”) ospiterà la Cerimonia di Apertura. Davanti a 80.000 spettatori, artisti del calibro di Andrea Bocelli e Laura Pausini accompagneranno la sfilata delle delegazioni e l’accensione del braciere olimpico, segnando l’inizio ufficiale delle competizioni.

Il calendario delle gare e i Cluster

Il programma prevede 16 giorni di gare serrate per l’assegnazione di 116 titoli olimpici. Ecco la suddivisione per sedi:

Milano: il cuore pulsante delle discipline indoor. L’Arena Santa Giulia e la Milano Hockey Arena ospiteranno l’Hockey su ghiaccio. Al Forum di Assago andranno in scena il Pattinaggio di Figura e lo Short Track, mentre il Pattinaggio di Velocità si sposterà alla Rho Fiera.

Valtellina: Bormio sarà il regno dello Sci Alpino maschile sulla leggendaria Pista Stelvio e terrà a battesimo lo Sci Alpinismo, al suo debutto assoluto come disciplina olimpica. Livigno diventerà la capitale mondiale di Freestyle e Snowboard.

Cortina d’Ampezzo: Sull’Olympia delle Tofane si sfideranno le regine dello Sci Alpino femminile. Il nuovo Sliding Centre ospiterà Bob, Slittino e Skeleton, mentre lo Stadio Olimpico del 1956 tornerà a vibrare per il Curling.

Val di Fiemme e Anterselva: Il Trentino (Predazzo e Tesero) ospiterà Salto con gli sci, Sci di Fondo e Combinata Nordica. Il Biathlon, invece, troverà la sua casa naturale nella Südtirol Arena di Anterselva.

Mercoledì 4 febbraio 2026

19:05

Curling: Gran Bretagna–Norvegia

Curling: Canada–Cechia

Curling: Estonia–Svizzera

Giovedì 5 febbraio 2026

10:05

Curling: Gran Bretagna–Estonia

Curling: Svezia–Cechia

Curling: Norvegia–Stati Uniti

Curling: Corea–Italia

12:10

Hockey: Svezia–Germania (F)

14:35

Curling: Stati Uniti–Svizzera

Curling: Norvegia–Canada

14:40

Hockey: Italia–Francia (F)

16:40

Hockey: Stati Uniti–Cechia (F)

19:05

Curling: Canada–Italia

Curling: Svizzera–Corea

Curling: Estonia–Svezia

Curling: Cechia–Gran Bretagna

19:30

Snowboard: Big Air maschile – Qualificazioni (1ª manche)

20:15

Snowboard: Big Air maschile – Qualificazioni (2ª manche)

21:00

Snowboard: Big Air maschile – Qualificazioni (3ª manche)

21:10

Hockey: Finlandia–Canada (F)

Venerdì 6 febbraio 2026

09:55

Pattinaggio di figura: Team event (Danza ritmica)

10:05

Curling: Svezia–Gran Bretagna

Curling: Italia–Svizzera

Curling: Stati Uniti–Canada

11:35

Pattinaggio: Team event (Coppie, corto)

12:10

Hockey: Francia–Giappone (F)

13:35

Pattinaggio: Team event (Singolo femminile, corto)

14:35

Curling: Cechia–Stati Uniti

Curling: Estonia–Italia

Curling: Corea–Gran Bretagna

Curling: Svezia–Norvegia

14:40

Hockey: Cechia–Svizzera (F)

20:00

Cerimonia di apertura

Sabato 7 febbraio 2026

10:05

Curling: Gran Bretagna–Canada

Curling: Svizzera–Svezia

10:30

Freestyle: Slopestyle femminile – Qualificazioni (1ª manche)

11:30

Sci alpino: Discesa libera maschile

11:35

Freestyle: Slopestyle femminile – Qualificazioni (2ª manche)

12:10

Hockey: Germania–Giappone (F)

13:00

Sci di fondo: Skiathlon 10+10 km femminile

14:00

Freestyle: Slopestyle maschile – Qualificazioni (1ª manche)

14:35

Curling: Estonia–Norvegia

Curling: Cechia–Corea

Curling: Svezia–Italia

Curling: Gran Bretagna–Stati Uniti

14:40

Hockey: Svezia–Italia (F)

15:05

Freestyle: Slopestyle maschile – Qualificazioni (2ª manche)

16:00

Pattinaggio velocità: 3000 m femminili

16:40

Hockey: Stati Uniti–Finlandia (F)

17:00

Slittino: Individuale maschile (1ª run)

18:32

Slittino: Individuale maschile (2ª run)

18:45

Salto con gli sci: Trampolino normale femminile (1° turno)

19:05

Curling: Corea–Stati Uniti

Curling: Canada–Estonia

Curling: Cechia–Svizzera

Curling: Norvegia–Italia

19:30

Snowboard: Finale Big Air maschile

19:45

Pattinaggio: Team event (Singolo maschile, corto)

19:57

Salto con gli sci: Trampolino normale femminile (finale)

21:10

Hockey: Svizzera–Canada (F)

22:05

Pattinaggio: Team event (Danza libera)

Domenica 8 febbraio 2026

09:00

Snowboard: Qualificazioni PGS (F e M)

10:05

Curling: Norvegia–Cechia

Curling: Corea–Estonia

11:30

Sci alpino: Discesa libera femminile

12:30

Sci di fondo: Skiathlon 10+10 km maschile

14:05

Biathlon: Staffetta mista 4×6 km

14:26

Snowboard: Small final PGS femminile

14:29

Snowboard: Big final PGS femminile

14:35

Curling: Canada–Svezia

Curling: Gran Bretagna–Svizzera

Curling: Stati Uniti–Estonia

Curling: Italia–Cechia

14:36

Snowboard: Small final PGS maschile

14:39

Snowboard: Big final PGS maschile

16:00

Pattinaggio velocità: 5000 m maschili

16:40

Hockey: Francia–Svezia (F)

17:00

Slittino: Individuale maschile (3ª run)

18:34

Slittino: Individuale maschile (4ª run)

19:05

Curling: Italia–Gran Bretagna

Curling: Stati Uniti–Svezia

Curling: Svizzera–Norvegia

Curling: Canada–Corea

19:30

Pattinaggio: Team event (Coppie, libero)

Snowboard: Qualificazioni Big Air femminile (1ª–3ª manche)

20:45

Pattinaggio: Team event (Singolo femminile, libero)

21:10

Hockey: Cechia–Finlandia (F)

21:55

Pattinaggio: Team event (Singolo maschile, libero)

Lunedì 9 febbraio 2026

10:05

Curling: Svizzera–Canada

Curling: Italia–Stati Uniti

Curling: Norvegia–Corea

Curling: Cechia–Estonia

10:30

Sci alpino: Combinata a squadre maschile (discesa)

12:10

Hockey: Giappone–Italia (F)

12:30

Freestyle: Finale Slopestyle femminile

14:00

Sci alpino: Combinata a squadre maschile (slalom)

16:40

Hockey: Germania–Francia (F)

17:00

Slittino: Individuale femminile (1ª run)

17:30

Pattinaggio velocità: 1000 m femminili

18:05

Curling: Semifinali doppio misto

18:35

Slittino: Individuale femminile (2ª run)

19:00

Salto con gli sci: Trampolino normale maschile (1° turno)

19:20

Pattinaggio: Danza sul ghiaccio (Danza ritmica)

19:30

Snowboard: Finale Big Air femminile

20:12

Salto con gli sci: Trampolino normale maschile (finale)

20:40

Hockey: Svizzera–Stati Uniti (F)

21:10

Hockey: Canada–Cechia (F)

Martedì 10 febbraio 2026

09:15

Sci di fondo: Sprint classica (qualificazioni F e M)

10:30

Sci alpino: Combinata a squadre femminile (discesa)

Short track: Qualificazioni 500 m femminili

11:08

Short track: Qualificazioni 1000 m maschili

11:15

Freestyle: Moguls maschile – 1° round

11:53

Short track: Staffetta mista (quarti)

12:10

Hockey: Giappone–Svezia (F)

12:23

Short track: Staffetta mista (semifinali)

12:30

Freestyle: Finale Slopestyle maschile

12:48

Short track: Staffetta mista (Finale B)

12:56

Short track: Staffetta mista (Finale A)

13:13

Sci di fondo: Sprint classica femminile (finale)

13:25

Sci di fondo: Sprint classica maschile (finale)

13:30

Biathlon: 20 km individuale maschile

14:00

Sci alpino: Combinata a squadre femminile (slalom)

14:05

Curling: Finale 3°/4° posto doppio misto

14:15

Freestyle: Moguls femminile – 1° round

16:40

Hockey: Italia–Germania (F)

17:00

Slittino: Individuale femminile (3ª run)

18:05

Curling: Finale 1°/2° posto doppio misto

18:30

Pattinaggio: Singolo maschile (programma corto)

18:34

Slittino: Individuale femminile (4ª run)

18:45

Salto con gli sci: Squadre miste (1° turno)

20:00

Salto con gli sci: Squadre miste (finale)

20:10

Hockey: Canada–Stati Uniti (F)

21:10

Hockey: Finlandia–Svizzera (F)

Mercoledì 11 febbraio 2026

10:00

Combinata nordica: Individuale trampolino normale maschile (salto di gara)

10:30

Snowboard: Qualificazioni halfpipe femminile (1ª e 2ª manche)

11:00

Sci freestyle: 2° round qualificazioni moguls femminile

11:30

Sci alpino: Super G maschile

13:45

Combinata nordica: Individuale trampolino normale maschile (10 km tecnica libera)

14:15

Biathlon: 15 km individuale femminile

14:55

Sci freestyle: Finale moguls femminile

16:40

Hockey su ghiaccio: Slovacchia–Finlandia (M, gruppo B)

17:00

Slittino: Doppio femminile (1ª run)

17:51

Slittino: Doppio maschile (1ª run)

18:30

Pattinaggio di velocità: 1.000 m maschili

18:53

Slittino: Doppio femminile (2ª run)

19:05

Curling: Svezia–Italia (M)

Curling: Canada–Germania (M)

Curling: Cechia–Stati Uniti (M)

Curling: Cina–Gran Bretagna (M)

19:30

Pattinaggio di figura: Danza libera

Snowboard: Qualificazioni halfpipe maschile (1ª e 2ª manche)

19:44

Slittino: Doppio maschile (2ª run)

21:10

Hockey su ghiaccio: Svezia–Italia (M, gruppo B)

Giovedì 12 febbraio 2026

09:05

Curling: Corea–Stati Uniti (F)

Curling: Giappone–Svezia (F)

Curling: Italia–Svizzera (F)

Curling: Canada–Danimarca (F)

09:30

Skeleton: Singolo maschile (1ª manche)

10:00

Sci freestyle: 2° round qualificazioni moguls maschile

Snowboard: Qualificazioni SBX cross maschile

11:08

Skeleton: Singolo maschile (2ª manche)

11:30

Sci alpino: Super G femminile

12:10

Hockey su ghiaccio: Svizzera–Francia (M, gruppo A)

12:55

Sci freestyle: Finale moguls maschile

13:00

Sci di fondo: 10 km tecnica libera femminile

13:45

Snowboard: Finale cross maschile

14:05

Curling: Norvegia–Germania (M)

Curling: Stati Uniti–Svizzera (M)

Curling: Gran Bretagna–Svezia (M)

14:56

Snowboard: SBX cross maschile (Small Final)

15:01

Snowboard: SBX cross maschile (Big Final)

16:30

Pattinaggio di velocità: 5.000 m femminili

16:40

Hockey su ghiaccio: Cechia–Canada (M, gruppo A)

18:30

Slittino: Staffetta a squadre

19:05

Curling: Cina–Gran Bretagna (F)

Curling: Italia–Corea (F)

Curling: Danimarca–Giappone (F)

Curling: Svezia–Stati Uniti (F)

19:30

Snowboard: Finale halfpipe femminile (1ª–3ª manche)

20:15

Short track: 500 m femminili (Quarti e semifinali)

20:29

Short track: 1.000 m maschili (Quarti e semifinali)

21:10

Hockey: Lettonia–Stati Uniti (M, gruppo C)

Hockey: Germania–Danimarca (M, gruppo C)

21:26

Short track: 500 m femminili (Finale B)

21:31

Short track: 500 m femminili (Finale A)

21:37

Short track: 1.000 m maschili (Finale B)

21:43

Short track: 1.000 m maschili (Finale A)

Venerdì 13 febbraio 2026

09:05

Curling: Canada–Stati Uniti (M)

Curling: Gran Bretagna–Italia (M)

Curling: Cina–Norvegia (M)

Curling: Svizzera–Cechia (M)

10:00

Snowboard: Qualificazioni SBX cross femminile

11:45

Sci di fondo: 10 km tecnica libera maschile

12:10

Hockey: Finlandia–Svezia (M, gruppo B)

Hockey: Italia–Slovacchia (M, gruppo B)

14:00

Biathlon: Sprint 10 km maschile

14:05

Curling: Danimarca–Svezia (F)

Curling: Cina–Svizzera (F)

Curling: Stati Uniti–Canada (F)

Curling: Gran Bretagna–Corea (F)

14:41

Snowboard: SBX cross femminile (Small Final)

14:46

Snowboard: SBX cross femminile (Big Final)

16:00

Pattinaggio velocità: 10.000 m maschili

Skeleton: Singolo femminile (1ª manche)

16:40

Hockey: Francia–Cechia (M, gruppo A)

Hockey: Quarti di finale torneo femminile

17:48

Skeleton: Singolo femminile (2ª manche)

19:00

Pattinaggio di figura: Individuale maschile (libero)

19:05

Curling: Svizzera–Cina (M)

Curling: Cerchia–Norvegia (M)

Curling: Germania–Italia (M)

Curling: Canada–Svezia (M)

19:30

Skeleton: Singolo maschile (3ª manche)

Snowboard: Finale halfpipe maschile (1ª–3ª manche)

21:05

Skeleton: Singolo maschile (4ª manche)

21:10

Hockey: Canada–Svizzera (M, gruppo A)

Hockey: Quarti di finale torneo femminile

Sabato 14 febbraio 2026

09:05

Curling: Italia–Cina (F)

Curling: Gran Bretagna–Canada (F)

Curling: Svizzera–Giappone (F)

10:00

Sci alpino: Slalom gigante maschile (1ª manche)

10:30

Sci freestyle: Dual moguls femminile (eliminatorie)

11:46

Sci freestyle: Dual moguls femminile (Small Final)

11:48

Sci freestyle: Dual moguls femminile (Big Final)

12:00

Sci di fondo: Staffetta 4×7,5 km femminile

12:10

Hockey: Svezia–Slovacchia (M, gruppo B)

Hockey: Germania–Lettonia (M, gruppo C)

13:30

Sci alpino: Slalom gigante maschile (2ª manche)

14:00

Biathlon: Sprint 7,5 km femminile

14:05

Curling: Cechia–Gran Bretagna (M)

Curling: Svezia–Cina (M)

Curling: Svizzera–Canada (M)

Curling: Germania–Stati Uniti (M)

16:00

Pattinaggio velocità: Inseguimento a squadre femminile

Pattinaggio velocità: 500 m maschili

16:40

Hockey: Finlandia–Italia (M, gruppo B)

Hockey: Quarti di finale torneo femminile

17:30

Salto con gli sci: Individuale maschile trampolino lungo (prova)

18:00

Skeleton: Singolo femminile (3ª manche)

18:45

Salto con gli sci: Individuale maschile trampolino lungo (1° turno)

19:05

Curling: Canada–Svizzera (F)

Curling: Giappone–Stati Uniti (F)

Curling: Corea–Danimarca (F)

Curling: Italia–Svezia (F)

19:30

Sci freestyle: Qualificazioni freeski big air femminile (1ª–3ª manche)

19:44

Skeleton: Singolo femminile (4ª manche)

19:57

Salto con gli sci: Individuale maschile trampolino lungo (finale)

20:15

Short track: 1.500 m maschili (Quarti)

20:59

Short track: 1.000 m femminili (Qualificazioni)

21:10

Hockey: Stati Uniti–Danimarca (M, gruppo C)

Hockey: Quarti di finale torneo femminile

22:00

Short track: Staffetta 3.000 m femminile (Semifinali)

22:27

Short track: 1.500 m maschili (Finale B)

22:34

Short track: 1.500 m maschili (Finale A)

Domenica 15 febbraio 2026

09:05

Curling: Stati Uniti–Svezia (M)

Curling: Germania–Gran Bretagna (M)

Curling: Norvegia–Italia (M)

10:00

Bob: Monobob femminile (1ª manche)

Sci alpino: Slalom gigante femminile (1ª manche)

10:30

Sci freestyle: Dual moguls maschile (eliminatorie)

11:00

Snowboard: Qualificazioni cross a squadre miste

11:15

Biathlon: Inseguimento 12,5 km maschile

11:46

Sci freestyle: Dual moguls maschile (Small Final)

11:48

Sci freestyle: Dual moguls maschile (Big Final)

12:00

Sci di fondo: Staffetta 4×7,5 km maschile

12:10

Hockey: Svizzera–Cechia (M, gruppo A)

13:30

Sci alpino: Slalom gigante femminile (2ª manche)

13:45

Snowboard: Cross a squadre miste (Quarti e semifinali)

14:05

Curling: Giappone–Corea (F)

Curling: Danimarca–Italia (F)

Curling: Gran Bretagna–Svezia (F)

Curling: Stati Uniti–Cina (F)

14:35

Snowboard: Cross a squadre miste (Small Final)

14:40

Snowboard: Cross a squadre miste (Big Final)

14:45

Biathlon: Inseguimento 10 km femminile

16:00

Pattinaggio velocità: Inseguimento a squadre maschile (Quarti)

16:40

Hockey: Canada–Francia (M, gruppo A)

17:03

Pattinaggio velocità: 500 m femminili

17:30

Salto con gli sci: Individuale femminile trampolino lungo (prova)

18:00

Skeleton: Evento a squadre miste

18:45

Salto con gli sci: Individuale femminile trampolino lungo (1° turno)

19:05

Curling: Cina–Canada (M)

Curling: Norvegia–Stati Uniti (M)

Curling: Italia–Cechia (M)

Curling: Gran Bretagna–Svizzera (M)

19:10

Hockey: Danimarca–Lettonia (M, gruppo C)

19:30

Sci freestyle: Qualificazioni freeski big air maschile (1ª–3ª manche)

19:45

Pattinaggio di figura: Coppie artistico (corto)

19:57

Salto con gli sci: Individuale femminile trampolino lungo (finale)

21:10

Hockey: Stati Uniti–Germania (M, gruppo C)

Lunedì 16 febbraio 2026

09:05

Curling: Svezia–Svizzera (F)

Curling: Cina–Canada (F)

Curling: Danimarca–Gran Bretagna (F)

10:00

Bob a due maschile (1ª manche)

Sci alpino: Slalom speciale maschile (1ª manche)

10:30

Snowboard: Slopestyle femminile (Qualificazioni 1ª e 2ª manche)

11:00

Short track: 1.000 m femminili (Quarti e semifinali)

Short track: Semifinali staffetta 5.000 maschili

11:18

Short track: 500 m maschili (Qualificazioni)

11:57

Bob a due maschile (2ª manche)

12:04

Short track: Staffetta 5.000 m maschili (Semifinali)

12:36

Short track: 1.000 m femminili (Finale B)

12:42

Short track: 1.000 m femminili (Finale A)

13:30

Sci alpino: Slalom speciale maschile (2ª manche)

14:00

Snowboard: Slopestyle maschile (Qualificazioni 1ª e 2ª manche)

14:05

Curling: Gran Bretagna–Norvegia (M)

Curling: Cechia–Canada (M)

Curling: Svezia–Germania (M)

Curling: Italia–Cina (M)

16:40

Hockey su ghiaccio: Semifinale torneo femminile

19:00

Salto con gli sci: Evento a squadre maschile (1° turno)

Bob: Monobob femminile (3ª manche)

19:05

Curling: Stati Uniti–Italia (F)

Curling: Corea–Cina (F)

Curling: Svizzera–Gran Bretagna (F)

Curling: Giappone–Canada (F)

19:30

Sci freestyle: Finale freeski big air femminile (1ª–3ª manche)

19:43

Salto con gli sci: Evento a squadre maschile (2° turno)

20:00

Pattinaggio di figura: Coppie artistico (Programma libero)

20:20

Salto con gli sci: Evento a squadre maschile (Turno finale)

21:06

Bob: Monobob femminile (4ª manche)

21:10

Hockey su ghiaccio: Semifinale torneo femminile

Martedì 17 febbraio

09:05

Curling: Svizzera–Svezia (M)

Curling: Stati Uniti–Cina (M)

Curling: Cechia–Germania (M)

10:00

Combinata nordica: Individuale maschile trampolino lungo (salto di gara)

11:00

Sci freestyle: Qualificazioni aerials femminile

12:10

Hockey su ghiaccio: Playoff torneo maschile

Hockey su ghiaccio: Playoff torneo maschile

13:00

Snowboard: Finale slopestyle femminile (1ª–3ª manche)

13:30

Sci freestyle: Qualificazioni aerials maschile

13:45

Combinata nordica: Individuale maschile trampolino lungo (10 km fondo)

14:05

Curling: Svezia–Canada (F)

Curling: Italia–Giappone (F)

Curling: Danimarca–Stati Uniti (F)

Curling: Corea–Svizzera (F)

14:30

Biathlon: Staffetta 4×7,5 km maschile

16:22

Pattinaggio velocità: Inseguimento a squadre maschile (Finale B)

16:28

Pattinaggio velocità: Inseguimento a squadre maschile (Finale A)

16:40

Hockey su ghiaccio: Playoff torneo maschile

16:41

Pattinaggio velocità: Inseguimento a squadre femminile (Finale B)

16:47

Pattinaggio velocità: Inseguimento a squadre femminile (Finale A)

18:45

Pattinaggio di figura: Individuale femminile (Programma corto)

19:00

Bob a due maschile (3ª manche)

19:05

Curling: Germania–Svizzera (M)

Curling: Stati Uniti–Italia (M)

Curling: Canada–Gran Bretagna (M)

Curling: Svezia–Norvegia (M)

19:30

Sci freestyle: Finale big air maschile (1ª–3ª manche)

21:05

Bob a due maschile (4ª manche)

21:10

Hockey su ghiaccio: Playoff torneo maschile

Mercoledì 18 febbraio 2026

09:05

Curling: Cina–Danimarca (F)

Curling: Stati Uniti–Gran Bretagna (F)

Curling: Svezia–Corea (F)

09:45

Sci di fondo: Qualificazioni sprint a squadre tecnica libera femminile

10:00

Sci alpino: Slalom speciale femminile (1ª manche)

10:15

Sci di fondo: Qualificazioni sprint a squadre tecnica libera maschile

11:30

Sci freestyle: Finale aerials femminile

11:45

Sci di fondo: Finali sprint a squadre tecnica libera femminile

12:10

Hockey su ghiaccio: Quarti di finale torneo maschile

12:15

Sci di fondo: Finali sprint a squadre tecnica libera maschile

12:30

Snowboard: Finale slopestyle maschile (1ª–3ª manche)

13:30

Sci alpino: Slalom speciale femminile (2ª manche)

14:05

Curling: Italia–Canada (M)

Curling: Cina–Cechia (M)

Curling: Norvegia–Svizzera (M)

Curling: Stati Uniti–Gran Bretagna (M)

14:45

Biathlon: Staffetta 4×6 km femminile

16:40

Hockey su ghiaccio: Quarti di finale torneo maschile

18:10

Hockey su ghiaccio: Quarti di finale torneo maschile

19:05

Curling: Gran Bretagna–Giappone (F)

Curling: Svizzera–Danimarca (F)

Curling: Canada–Italia (F)

Curling: Cina–Svezia (F)

20:15

Short track: 500 m maschili (Quarti e semifinali)

20:50

Short track: Staffetta 3.000 m femminile (Finale B)

20:59

Short track: Staffetta 3.000 m femminile (Finale A)

21:10

Hockey su ghiaccio: Quarti di finale torneo maschile

21:24

Short track: 500 m maschili (Finale B)

21:29

Short track: 500 m maschili (Finale A)

Giovedì 19 febbraio 2026

09:05

Curling: Svezia–Cechia (M)

Curling: Italia–Svizzera (M)

Curling: Cina–Germania (M)

Curling: Norvegia–Canada (M)

09:50

Sci alpinismo: Sprint femminile (Qualificazioni)

10:00

Combinata nordica: Team sprint maschile (salto di gara)

10:30

Sci alpinismo: Sprint maschile (Qualificazioni)

Sci freestyle: Qualificazioni halfpipe maschile

11:30

Sci freestyle: Finale aerials maschile

12:55

Sci alpinismo: Sprint femminile (Semifinali)

13:25

Sci alpinismo: Sprint maschile (Semifinali)

13:55

Sci alpinismo: Sprint femminile (Finale)

14:00

Combinata nordica: Team sprint maschile (2×7,5 km)

14:05

Curling: Svizzera–Stati Uniti (F)

Curling: Canada–Corea (F)

Curling: Giappone–Cina (F)

Curling: Gran Bretagna–Italia (F)

14:15

Sci alpinismo: Sprint maschile (Finale)

14:40

Hockey su ghiaccio: Finale 3°/4° posto torneo femminile

16:30

Pattinaggio velocità: 1.500 m maschili

19:00

Pattinaggio di figura: Individuale femminile (Programma libero)

19:05

Curling: Semifinali torneo maschile

19:10

Hockey su ghiaccio: Finale 1°/2° posto torneo femminile

19:30

Sci freestyle: Qualificazioni halfpipe femminile

Venerdì 20 febbraio 2026

10:00

Sci freestyle: Qualificazioni ski cross femminile

13:10

Sci freestyle: Ski cross femminile (Small Final)

13:15

Sci freestyle: Ski cross femminile (Big Final)

14:05

Curling: Semifinali torneo femminile

Curling: Semifinali torneo femminile

14:15

Biathlon: Mass start 15 km maschile

16:30

Pattinaggio velocità: 1.500 m femminili

16:40

Hockey su ghiaccio: Semifinali torneo maschile

18:00

Bob a due femminile (1ª manche)

19:05

Curling: Finale 3°/4° posto torneo maschile

19:30

Sci freestyle: Finale halfpipe maschile (1ª–3ª manche)

19:50

Bob a due femminile (2ª manche)

20:15

Short track: 1.500 m femminili (Quarti e semifinali)

21:10

Hockey su ghiaccio: Semifinali torneo maschile

21:17

Short track: Staffetta 5.000 maschile (Finale B)

21:29

Short track: Staffetta 5.000 maschile (Finale A)

21:56

Short track: 1.500 m femminili (Finale B)

22:03

Short track: 1.500 m femminili (Finale A)

Sabato 21 febbraio 2026

10:00

Bob a quattro maschile (1ª manche)

Sci freestyle: Qualificazioni ski cross maschile

11:00

Sci di fondo: Mass start 50 km tecnica classica maschile

11:45

Sci freestyle: Finale aerials a squadre miste

11:57

Bob a quattro maschile (2ª manche)

12:00

Sci freestyle: Ski cross maschile (Ottavi, quarti e semifinali)

13:10

Sci freestyle: Ski cross maschile (Small Final)

13:15

Sci freestyle: Ski cross maschile (Big Final)

13:30

Sci alpinismo: Finale staffetta mista

14:05

Curling: Finale 3°/4° posto torneo femminile

14:15

Biathlon: Mass start 12,5 km femminile

15:00

Pattinaggio velocità: Mass start maschile (Semifinali)

15:50

Pattinaggio velocità: Mass start femminile (Semifinali)

16:40

Pattinaggio velocità: Mass start maschile (Finale)

17:15

Pattinaggio velocità: Mass start femminile (Finale)

19:00

Bob a due femminile (3ª manche)

19:05

Curling: Finale 1°/2° posto torneo maschile

19:30

Sci freestyle: Finale halfpipe femminile (1ª–3ª manche)

20:00

Pattinaggio di figura: Gala di esibizione

20:40

Hockey su ghiaccio: Finale 3°/4° posto torneo maschile

21:05

Bob a due femminile (4ª manche)

Domenica 22 febbraio 2026

10:00

Bob a quattro maschile (3ª manche)

Sci di fondo: Mass start 50 km tecnica classica femminile

11:05

Curling: Finale 1°/2° posto torneo femminile

12:15

Bob a quattro maschile (4ª manche)

14:10

Hockey su ghiaccio: Finale 1°/2° posto torneo maschile

Ora da definire

Cerimonia di chiusura