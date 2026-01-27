  1. Home
Fantacalcio, 23° giornata di Serie A campionato 2025/2026

Posted on 27 Gennaio 2026
Il fantacalcio in tempo reale sulla 23a giornata del Campionato di Serie A. Informazioni per fantallenatori: consigli, convocati e pagelle

MILANO – La ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 prende il via venerdì 30 gennaio con l’anticipo delle 20.45 tra Lazio e Genoa, primo atto di un turno distribuito su cinque giorni. Il sabato propone tre sfide: alle 15.00 Pisa‑Sassuolo, seguita alle 18.00 dal confronto ad alta intensità tra Napoli e Fiorentina, mentre in serata il Cagliari ospita il Verona.

La domenica si apre con Torino‑Lecce al’ora di pranzo, prima di un pomeriggio tutto lombardo con due derby: Como‑Atalanta alle 15.00 e Cremonese‑Inter alle 18.00. In serata, alle 20.45, riflettori puntati sul “Tardini” per Parma‑Juventus.

Il programma si completa con i due posticipi: lunedì tocca a Udinese‑Roma, mentre martedì sera, sempre alle 20.45, si chiude con un match dal sapore speciale, la rivincita dell’ultima finale di Coppa Italia Frecciarossa: Bologna‑Milan.

Si riparte con l’Inter capolista con 52 punti, seguita dal Milan con 47 e dalla coppia formata da Roma e Napoli a quota 43.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in diretta su:

  • DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv.
  • Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.
  • Cagliari-Hellas Verona, Cremonese-Inter e Udinese-Roma anche sui canali Sky.

CONSIGLI – PAGELLE

Venerdì 30 gennaio

20:45

Lazio-Genoa

Sabato 31 gennaio

15:00

Pisa-Sassuolo

18:00

Napoli-Fiorentina

20:45

Cagliari-Verona

Domenica 1 febbraio

12:30

Torino-Lecce

15:00

Como-Atalanta

18:00

Cremonese-Inter

20:45

Parma-Juventus

Lunedì 2 febbraio

20:45

Udinese-Roma

Martedì 3 febbraio

20:45

Bologna-Milan