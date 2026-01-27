Il fantacalcio in tempo reale sulla 23a giornata del Campionato di Serie A. Informazioni per fantallenatori: consigli, convocati e pagelle
MILANO – La ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 prende il via venerdì 30 gennaio con l’anticipo delle 20.45 tra Lazio e Genoa, primo atto di un turno distribuito su cinque giorni. Il sabato propone tre sfide: alle 15.00 Pisa‑Sassuolo, seguita alle 18.00 dal confronto ad alta intensità tra Napoli e Fiorentina, mentre in serata il Cagliari ospita il Verona.
La domenica si apre con Torino‑Lecce al’ora di pranzo, prima di un pomeriggio tutto lombardo con due derby: Como‑Atalanta alle 15.00 e Cremonese‑Inter alle 18.00. In serata, alle 20.45, riflettori puntati sul “Tardini” per Parma‑Juventus.
Il programma si completa con i due posticipi: lunedì tocca a Udinese‑Roma, mentre martedì sera, sempre alle 20.45, si chiude con un match dal sapore speciale, la rivincita dell’ultima finale di Coppa Italia Frecciarossa: Bologna‑Milan.
Si riparte con l’Inter capolista con 52 punti, seguita dal Milan con 47 e dalla coppia formata da Roma e Napoli a quota 43.
Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in diretta su:
- DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv.
- Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.
- Cagliari-Hellas Verona, Cremonese-Inter e Udinese-Roma anche sui canali Sky.
CONSIGLI – PAGELLE
Venerdì 30 gennaio
20:45
Lazio-Genoa
Sabato 31 gennaio
15:00
Pisa-Sassuolo
18:00
Napoli-Fiorentina
20:45
Cagliari-Verona
Domenica 1 febbraio
12:30
Torino-Lecce
15:00
Como-Atalanta
18:00
Cremonese-Inter
20:45
Parma-Juventus
Lunedì 2 febbraio
20:45
Udinese-Roma
Martedì 3 febbraio
20:45
Bologna-Milan