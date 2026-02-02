Pagelle 23° giornata Serie A 2025/2026: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 23° giornata del Campionato di Serie A 2025-26: statistiche con i marcatori, assist e bonus utili per i fantallenatori

MILANO – La ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 si è aperta con un finale incandescente all’Olimpico, dove la Lazio ha superato il Genoa grazie a un rigore trasformato in pieno recupero da Cataldi. La partita è stata segnata da tre falli di mano e altrettanti penalty assegnati dal VAR, con l’ultimo episodio provocato da un’ingenuità di Ostigard che ha deciso l’incontro.

Il sabato ha visto il Sassuolo imporsi sul Pisa in una gara che ha portato all’esonero di Gilardino. Berardi, tornato titolare dopo due mesi, è stato protagonista: ha sfiorato la doppietta e ha propiziato il raddoppio con l’autorete di Caracciolo. Nella ripresa Aebischer ha riaperto il match, ma Idzes ha salvato i neroverdi su Leris prima del definitivo 3-1 firmato da Koné.

Successo importante anche per il Napoli contro la Fiorentina: Vergara ha sbloccato il risultato, Gutierrez ha raddoppiato e il tentativo di rimonta viola con Solomon non è bastato a evitare un’altra sconfitta a una squadra che resta terzultima. Continua invece il momento d’oro del Cagliari, che ha centrato la terza vittoria consecutiva battendo il Verona grazie alle reti di Mazzitelli, Kilicsoy, Sulemana e Idrissi.

La domenica si è aperta con il successo del Torino sul Lecce nel lunch match, deciso da Adams. Nel pomeriggio Como e Atalanta hanno pareggiato senza reti, mentre la capolista Inter ha consolidato il primato vincendo sul campo della Cremonese con le firme di Lautaro Martínez e Zielinski. In serata, al Tardini, la Juventus ha travolto il Parma con una prestazione autoritaria chiusa sul 4-1, grazie alla doppietta di Bremer, al gol di McKennie e alla rete di David, intervallati dall’autogol di Cambiaso.

La giornata si completerà con Udinese-Roma, in programma lunedì sera, e con Bologna-Milan, che chiuderà il turno martedì.

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 2 febbraio 2026. Si può giocare gratuitamente ai tornei di Fantamagic dedicati alla Serie A ovvero nella versione classica con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 30 gennaio

20:45

Lazio-Genoa (pagelle-tabellino)

Sabato 31 gennaio

15:00

Pisa-Sassuolo (pagelle-tabellino)

18:00

Napoli-Fiorentina (pagelle-tabellino)

20:45

Cagliari-Verona (pagelle-tabellino)

Domenica 1 febbraio

12:30

Torino-Lecce (pagelle-tabellino)

15:00

Como-Atalanta (pagelle-tabellino)

18:00

Cremonese-Inter (pagelle-tabellino)

20:45

Parma-Juventus (pagelle-tabellino)

Lunedì 2 febbraio

20:45

Udinese-Roma (pagelle-tabellino)

Martedì 3 febbraio

20:45

Bologna-Milan (pagelle-tabellino)