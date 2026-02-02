Renate-Alcione Milano 1-0: Karlsson firma la vittoria

Diretta Renate-Alcione Milano di lunedì 2 febbraio 2026: decide una rete di Karlsson al dodicesimo del secondo tempo

RENATE – Il Renate conquista tre punti preziosi battendo l’Alcione Milano per 1-0 allo stadio Mino Favini, al termine di una gara equilibrata e molto tattica. A risolvere il match è Karlsson, bravo a sfruttare nella ripresa una delle poche vere occasioni da gol. Una vittoria che conferma la solidità dei nerazzurri e frena la corsa dell’Alcione, pericoloso soprattutto nei primi minuti del secondo tempo.

Tabellino

RENATE: Nobile T., Spedalieri J., Auriletto S., Riviera C., De Zen R., Delcarro A., Vassallo F., Bonetti A., Vesentini F. (dal 35′ st Gardoni P.), Ekuban J. (dal 22′ st Fall M.), Karlsson O.. A disposizione: Bartoccioni A., Cali M., De Leo L., Esposito G., Fall M., Gardoni P., Mastromonaco G., Muhameti E., Nene S., Ori R., Rossi G., Ruiz Giraldo P.

ALCIONE MILANO: Agazzi F., Chierichetti P., Ciappellano D., Miculi A., Scuderi G., Invernizzi A. (dal 35′ st Lopes E.), Galli G., Renault G. (dal 26′ st Tordini M.), Bright K., Pitou J., Plescia V.. A disposizione: Gallazzi F., Giorgeschi S., Lanzi J., Marconi M., Olivieri D., Raffaelli F., Rebaudo R., Tordini M.

Reti: al 12′ st Karlsson O. (Renate) .

Ammonizioni: al 37′ pt Ekuban J. (Renate), al 28′ st Riviera C. (Renate) al 11′ st Bright K. (Alcione Milano).

Le dichiarazioni

Luciano Foschi (allenatore Renate): “Un grande risultato in un grande stadio. Moralmente ci dà una grande forza. Oggi eravamo in piena emergenza, mi è piaciuto lo spirito battagliero. Al Brescia mi viene da dire che il campionato alla fine è questo: il bel gioco ti porta fino a un certo punto, poi serve il carattere delle squadre. Noi possiamo fare molto meglio in fase di possesso, ma oggi usciamo da qui con un morale altissimo anche in vista della semifinale di Coppa Italia. Avanti di due gol ci siamo un po’ disuniti e non puoi concederlo al Brescia. Non dobbiamo perdere di vista i nostri punti di forza: siamo compatti e veloci nelle ripartenze. Oggi abbiamo fatto meno del solito sfruttando bene le occasioni che ci sono capitate”.

Giovanni Cusatis (allenatore Alcione Milano): “Ho ritrovato i ragazzi molto carichi e con la testa giusta per affrontare questo impegno. In settimana abbiamo spinto tanto sul campo perché vogliamo dare continuità a quanto di buono stiamo facendo. Affrontiamo un Renate in salute, che viene da sette risultati utili consecutivi in campionato e che ha dimostrato grande solidità. Storicamente contro di loro sono sempre partite molto tirate, decise da un singolo episodio, e i numeri degli scontri diretti lo confermano. Dovremo essere bravi a restare compatti e lucidi, senza scomporsi se la gara diventerà sporca. Servirà massima attenzione in fase di non possesso e la cattiveria necessaria per incanalare quegli episodi che, in sfide così equilibrate, fanno tutta la differenza del mondo“.

La presentazione del match

Lunedì 2 febbraio 2026, alle ore 20.30, allo Stadio Mino Favini di Meda, il Renate affronterà l’Alcione Milano per il ventiquattresimo turno del campionato di serie C, girone A. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. Il Renate, dopo la vittoria di misura esterna 1-2 sul campo dell’Union Brescia per effetto delle reti di Delcarro, Calì su calcio di rigore e Balestrero allo scadere, si ritrova con trentacinque punti in classifica, a pari merito con il Trento, frutto di nove vittorie, otto pareggi e sei sconfitte.

Tre la differenza reti con venticinque gol realizzati e ventidue subiti. Invece l’Alcione Milano, dopo l’ampio successo interno 5-0 sulla Dolomiti Bellunesi per effetti dei gol siglati da Muroni (doppietta), Pitou (doppietta) e Scuderi, si ritrova con trentasei punti in graduatoria, a pari merito con il Cittadella, frutto di undici vittorie, tre pareggi e nove sconfitte. 10 la differenza reti con ventisei gol fatti e sedici subiti. L’incontro sarà diretto da Gianluca Guitaldi di Rimini, che sarà coadiuvato da Matteo Nigri di Trieste e Silvia Scipione di Firenze, il quarto ufficiale sarà Giorgio Bozzetto di Bergamo, operatore Fvs Vittorio Consonni di Treviglio.

QUI RENATE – Luciano Foschi dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Nobile a difesa della porta; Spedalieri, Ori e Riviera a completare il pacchetto difensivo: Delcarro, Cali, Vassallo, Muhameti e Vesentini in mediana; il tandem d’attacco dovrebbe essere formato da Karlsson e De Leo.

QUI MILANO – Invece Giovanni Cusatis dovrebbe rispondere con il 4-3-2-1 con Agazzi tra i pali; Bertolotti, Pirola, Miculi e Scuderi a completare la retroguardia; Lopes, Galli e Muroni a metà campo; Bright e Pitou dietro all’unica punta Morselli.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 253), su Sky Go e Now Tv.