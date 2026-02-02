I risultati del 2 febbraio 2026: posticipi in Serie A, Premier League a Liga

La partita Udinese-Roma per la 23° giornata, si gioca anche Sunderland-Burnley e Maiorca-Siviglia. Pareggio tra Rosario e River Plate in Argentina
Calcio argentino in apertura del programma di lunedì 2 febbraio. Nella Liga Profesional pareggio senza reti tra Rosario e River Plate per la 3° giornata. Altro pareggio per 1-1 in Cile tra Palestino e Nublense mentre in Colombia troviamo altri due 1-1 ovvero tra Once Caldas e Jaguaros de Cordoba e tra Llaneros e Aguilas. In Giamaica successo per 1-0 del Waterhouse sul Treasure Beach e in Paraguay poker interno del Guarani sul Rubio Nu per la Copa de Primera.
In Perù vittoria a domicilio di U. de Deportes sull’AD Tarma 2-0 e in Venezuela stesso punteggio tra Universidad Central e Trujillanos. Nella Liga MX finisce senza reti tra Queretaro e Pachuca mentre nel Campionato Primavera 1 con due reti nella ripresa, di Sulejamni al 31′ su rigore e di Montano al 43′ la Lazio ha superato l’Atalanta. In Uruguay il Penarol conquista la Supercoppa battendo in finale il Nacional ai calci di rigore: dei regolamentari due espulsioni ravvicinate per Umpierrez da una parte e Carneiro dall’altra in avvio di ripresa poi prima dei rigori rosso anche per Suarez. Dal dischetto fatali gli errori di Dos Santos e De Los Santos.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. Partiamo dalla Serie A con Udinese-Roma delle 20:45 mentre in Lega Pro troviamo i posticipi del Girone A ovvero Giana Erminio-Union Brescia e Renate-Alcione Milano alle ore 20:30. In Europa troviamo Sunderland-Burnley per la Premier League alle ore 21 e in Liga stesso orario per Maiorca-Siviglia.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 2 FEBBRAIO 2026
ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE
Al Riyadh - Al Nassr FC 0-1 (*)
Al Okhdood - Neom SC 18:30
Al-Hilal - Al Ahli SC 18:30
ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA
Rosario - River Plate 0-0 (Finale)
Gimnasia L.P. - Aldosivi 21:30
Defensa y Justicia - Estudiantes 23:45
Tigre - Racing Club 23:45
CILE: LIGA DE PRIMERA
Palestino - Nublense 1-1 (Finale)
Everton - U. Calera 22:00
O'Higgins - Dep. Concepcion 00:30
COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA
Once Caldas - Jaguares de Cordoba 1-1 (Finale)
Llaneros - Aguilas 1-1 (Finale)
Millonarios - Ind. Medellin 0-0 (Da finire)
CROAZIA: HNL
Din. Zagabria - Vukovar 1991 18:00
GERMANIA: BUNDESLIGA - FEMMINILE
Wolfsburg D - Colonia D 18:00
GIAMAICA: PREMIER LEAGUE
Waterhouse - Treasure Beach 1-0 (Finale)
GUATEMALA: LIGA NACIONAL - CLAUSURA
Mictlan - Deportivo Achuapa 0-1 (Finale)
HONDURAS: LIGA NACIONAL - CLAUSURA
Real Espana - Motagua 2-2 (Finale)
Olancho - UPNFM 1-1 (Finale)
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Sunderland - Burnley 21:00
IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO
Zob Ahan - Fajr Sepasi 2-1 (Finale)
Kheybar Khorramabad - Foolad 2-2 (Finale)
ISRAELE: LIGAT HA'AL
Kiryat Shmona - M. Tel Aviv 19:00
ITALIA: PRIMAVERA 1
Lazio U20 - Atalanta U20 2-0 (Finale)
ITALIA: SERIE A
Udinese - Roma 20:45
ITALIA: SERIE A FEMMINILE
Fiorentina D - Napoli D 18:00
ITALIA: SERIE C - GIRONE A
Giana Erminio - Brescia 20:30
Renate - Alcione Milano 20:30
MESSICO: LIGA MX - CLAUSURA
Queretaro - Pachuca 0-0 (Finale)
NICARAGUA: LIGA PRIMERA - CLAUSURA
Jalapa - Esteli 2-2 (Finale)
NIGERIA: NPFL
El Kanemi - Kun Khalifa 15:00SRF
Barau - Ikorodu City 1-0 (*)
Kwara - Warri Wolves 2-0 (*)
Remo Stars - Plateau 1-1 (*)
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - APERTURA
Guarani - Rubio Nu 4-0 (Finale)
Recoleta - Libertad 22:00
PERU: LIGA 1 - APERTURA
U. de Deportes - AD Tarma 2-0 (Finale)
Comerciantes Unidos - Moquegua 21:00
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
AFS - Braga 19:45
Casa Pia - FC Porto 21:45
ROMANIA: SUPERLIGA
Botosani - Otelul 17:30
SPAGNA: LALIGA
Maiorca - Siviglia 21:00
SPAGNA: LALIGA2
Mirandes - Malaga 20:30
TURCHIA: SUPER LIG
Kocaelispor - Fenerbahce 18:00
URUGUAY: SUPERCOPPA
Penarol [Vincitore] - Nacional2 1-0 (Dopo Rigori)
VENEZUELA: LIGA FUTVE - APERTURA
Universidad Central - Trujillanos 2-0 (Finale)