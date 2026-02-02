I risultati del 2 febbraio 2026: posticipi in Serie A, Premier League a Liga

La partita Udinese-Roma per la 23° giornata, si gioca anche Sunderland-Burnley e Maiorca-Siviglia. Pareggio tra Rosario e River Plate in Argentina

Calcio argentino in apertura del programma di lunedì 2 febbraio. Nella Liga Profesional pareggio senza reti tra Rosario e River Plate per la 3° giornata. Altro pareggio per 1-1 in Cile tra Palestino e Nublense mentre in Colombia troviamo altri due 1-1 ovvero tra Once Caldas e Jaguaros de Cordoba e tra Llaneros e Aguilas. In Giamaica successo per 1-0 del Waterhouse sul Treasure Beach e in Paraguay poker interno del Guarani sul Rubio Nu per la Copa de Primera.

In Perù vittoria a domicilio di U. de Deportes sull’AD Tarma 2-0 e in Venezuela stesso punteggio tra Universidad Central e Trujillanos. Nella Liga MX finisce senza reti tra Queretaro e Pachuca mentre nel Campionato Primavera 1 con due reti nella ripresa, di Sulejamni al 31′ su rigore e di Montano al 43′ la Lazio ha superato l’Atalanta. In Uruguay il Penarol conquista la Supercoppa battendo in finale il Nacional ai calci di rigore: dei regolamentari due espulsioni ravvicinate per Umpierrez da una parte e Carneiro dall’altra in avvio di ripresa poi prima dei rigori rosso anche per Suarez. Dal dischetto fatali gli errori di Dos Santos e De Los Santos.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. Partiamo dalla Serie A con Udinese-Roma delle 20:45 mentre in Lega Pro troviamo i posticipi del Girone A ovvero Giana Erminio-Union Brescia e Renate-Alcione Milano alle ore 20:30. In Europa troviamo Sunderland-Burnley per la Premier League alle ore 21 e in Liga stesso orario per Maiorca-Siviglia.

ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Riyadh - Al Nassr FC 0-1 (*)

Al Okhdood - Neom SC 18:30

Al-Hilal - Al Ahli SC 18:30



ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA

Rosario - River Plate 0-0 (Finale)

Gimnasia L.P. - Aldosivi 21:30

Defensa y Justicia - Estudiantes 23:45

Tigre - Racing Club 23:45



CILE: LIGA DE PRIMERA

Palestino - Nublense 1-1 (Finale)

Everton - U. Calera 22:00

O'Higgins - Dep. Concepcion 00:30



COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA

Once Caldas - Jaguares de Cordoba 1-1 (Finale)

Llaneros - Aguilas 1-1 (Finale)

Millonarios - Ind. Medellin 0-0 (Da finire)



CROAZIA: HNL

Din. Zagabria - Vukovar 1991 18:00



GERMANIA: BUNDESLIGA - FEMMINILE

Wolfsburg D - Colonia D 18:00



GIAMAICA: PREMIER LEAGUE

Waterhouse - Treasure Beach 1-0 (Finale)



GUATEMALA: LIGA NACIONAL - CLAUSURA

Mictlan - Deportivo Achuapa 0-1 (Finale)



HONDURAS: LIGA NACIONAL - CLAUSURA

Real Espana - Motagua 2-2 (Finale)

Olancho - UPNFM 1-1 (Finale)



INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Sunderland - Burnley 21:00



IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Zob Ahan - Fajr Sepasi 2-1 (Finale)

Kheybar Khorramabad - Foolad 2-2 (Finale)



ISRAELE: LIGAT HA'AL

Kiryat Shmona - M. Tel Aviv 19:00



ITALIA: PRIMAVERA 1

Lazio U20 - Atalanta U20 2-0 (Finale)



ITALIA: SERIE A

Udinese - Roma 20:45



ITALIA: SERIE A FEMMINILE

Fiorentina D - Napoli D 18:00



ITALIA: SERIE C - GIRONE A

Giana Erminio - Brescia 20:30

Renate - Alcione Milano 20:30



MESSICO: LIGA MX - CLAUSURA

Queretaro - Pachuca 0-0 (Finale)



NICARAGUA: LIGA PRIMERA - CLAUSURA

Jalapa - Esteli 2-2 (Finale)



NIGERIA: NPFL

El Kanemi - Kun Khalifa 15:00SRF

Barau - Ikorodu City 1-0 (*)

Kwara - Warri Wolves 2-0 (*)

Remo Stars - Plateau 1-1 (*)



PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - APERTURA

Guarani - Rubio Nu 4-0 (Finale)

Recoleta - Libertad 22:00



PERU: LIGA 1 - APERTURA

U. de Deportes - AD Tarma 2-0 (Finale)

Comerciantes Unidos - Moquegua 21:00



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

AFS - Braga 19:45

Casa Pia - FC Porto 21:45



ROMANIA: SUPERLIGA

Botosani - Otelul 17:30



SPAGNA: LALIGA

Maiorca - Siviglia 21:00



SPAGNA: LALIGA2

Mirandes - Malaga 20:30



TURCHIA: SUPER LIG

Kocaelispor - Fenerbahce 18:00



URUGUAY: SUPERCOPPA

Penarol [Vincitore] - Nacional2 1-0 (Dopo Rigori)



VENEZUELA: LIGA FUTVE - APERTURA

Universidad Central - Trujillanos 2-0 (Finale)

