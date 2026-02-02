Udinese-Roma: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Udinese-Roma del 2 febbraio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

UDINE – Lunedì 2 febbraio, alle ore 20.45, alla BluEnergy Arena di Udine, andrà in scena Udinese-Rona, Monday Night della ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Indice:

L’Udinese arriva alla sfida forte del successo per 3-1 ottenuto lunedì contro il Verona, un risultato che ha riportato fiducia all’ambiente e consolidato la posizione dei friulani a metà classifica. La squadra di Runjaic è decima con 29 punti, frutto di otto vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte, con 25 gol realizzati e 34 subiti.

La Roma affronta invece la sua seconda trasferta nel giro di pochi giorni. Dopo il sofferto 1-1 contro il Panathinaikos che ha garantito ai giallorossi l’accesso diretto agli ottavi, la formazione di Gasperini torna in campo in campionato. La Roma arriva dal pareggio per 1-1 contro il Milan e occupa il quinto posto con 43 punti, frutto di quattordici vittorie, un pareggio e sette sconfitte, con 27 reti segnate e 13 incassate.

All’andata, lo scorso 9 novembre, la sfida si chiuse con un netto 2-0 per la Roma, che cercherà di confermarsi anche in Friuli.

Cronaca con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI UDINESE-ROMA]

RISULTATO IN DIRETTA: UDINESE-ROMA Lunedì 2 febbraio dalle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20:45 la cronaca con commento in diretta dela partita.

Convocati Roma

Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli

Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Arena, Della Rocca, Vaz

Runjaic alla vigilia

“Domani sarà una grande sfida contro un avversario di alto livello. Noi stiamo bene, siamo motivati, vogliamo mostrare la nostra miglior versione e provare a vincere. Non bisogna parlare troppo di costanza, siamo una squadra di metà classifica ed è normale a volte vincere e a volte perdere a seconda delle situazioni. Non vale solo per noi ma per tutte le squadre nella nostra stessa zona di classifica. Contro la Roma dobbiamo fare una bella partita e migliorare ancora rispetto alla gara di Verona. Lunedì scorso abbiamo sfruttato le nostre occasioni e abbiamo vinto, ma non è stata una partita semplice, in determinati momenti abbiamo anche rischiato. Sappiamo cosa ci aspetta domani e non ci resta che fare bene in campo, sono ottimista”.

L’arbitro

L’incontro sarà diretto da Juan Luca Sacchi dela sezione di Macerata, con assistenti Dei Giudici e Moro. Ayroldi sarà il quarto ufficiale, mentre Ghersini e Maresca comporranno la squadra VAR.

Presentazione del match

COME ARRIVA L’UDINESE Runjaic dovrebbe confermare il modulo 3-4-2-1 visto nelle ultime uscite, affidandosi a Okoye tra i pali e a un terzetto difensivo composto da Solet, Kristensen e Bertola. Sulle fasce spazio alla spinta di Ehizibue e Zemura, mentre in mezzo Miller e Karlstrom garantiranno equilibrio e copertura. Sulla trequarti agiranno Ekkelenkamp e Atta, chiamati a supportare l’unica punta Davis. Non ci sono squalificati, mentre restano indisponibili Piotrowski, Buksa, Zaniolo, Kamara, Rui Modesto e Sava.

COME ARRIVA LA ROMA – Gasperini dovrebbe rispondere con Svilar in porta e una linea difensiva formata da Mancini, Ndicka e Ghilardi. Sugli esterni Celik e Wesley avranno il compito di accompagnare la manovra, con Cristante ed El Aynaoui a presidiare il centrocampo. Alle spalle dell’attacco, Pellegrini e Soulé saranno i principali riferimenti offensivi, pronti a innescare Malen nel ruolo di terminale avanzato. Anche tra i giallorossi non risultano squalificati, mentre l’infermeria comprende Dovbyk, Rensch ed El Shaarawy.

Probabili formazioni di Udinese-Roma

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Davis. Allenatore: Runjaic

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Lorenzo Pellegrini, Soulé; Malen. Allenatore: Gasperini.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: