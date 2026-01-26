Verona-Udinese 1-3: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Diretta Hellas Verona-Udinese di Lunedì 26 gennaio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

VERONA – Lunedì 26 gennaio, alle ore 20.45, allo Stadio “Marc’Antonio Bentegodi” di Verona, andrà in scena Hellas Verona-Udinese, Monday Night della ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026

Indice:

Il Verona arriva alla sfida con l’urgenza di invertire una rotta che lo ha trascinato sul fondo della classifica. La squadra di Paolo Zanetti non vince da sei turni e lo 0-0 contro la Cremonese ha confermato le difficoltà di un gruppo che, pur avendo raccolto appena due successi in ventuno gare, resta a tre punti dalla zona salvezza. A preoccupare è soprattutto il rendimento interno: cinque sconfitte nelle ultime sei uscite al Bentegodi e una fragilità evidente nei minuti finali, dove i gialloblù non hanno ancora trovato il gol e ne hanno invece incassati otto.

L’Udinese si presenta all’appuntamento con un percorso altalenante. Il pareggio contro il Pisa e la sconfitta di misura con l’Inter hanno confermato una stagione senza particolari ambizioni, ma la squadra di Kosta Runjaić resta stabilmente a metà classifica. Il successo esterno sul Torino ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive lontano da casa, restituendo fiducia al gruppo.

La gara di andata, lo scorso 25 agosto, finì, sul risultato di 1-1.

Cronaca con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI VERONA-UDINESE]

RISULTATO IN DIRETTA: VERONA-UDINESE 1-3 (2'T) SECONDO TEMPO 30' conclusione a botta sicura di Orban us cross dal fondo, opposizione decisiva di Bertola in angolo! 26' debutto per Isaac al posto di Sarr 25' occasione per Orban in area su palla di Harroui, il giocatore sterza bene ma calcia debole su Okoye 23' doppio cambio Verona, esce Lirora per Niasse e Serdar per Harroui 22' Davis! Tris dell'Udinese! Assist di Atta per il compagno che di potenza calcia sotto la traversa una cannonata che fulmina Perilli 21' spunto di Atta che in area impegna con un diagonale Perilli, buona la sponda di Davis ad aprirgli il corridoio 18' affondo centrale di Zanoli per Davis, apertura per Atta ma conclusione rasoterra in area fiacca, può respingere Perilli 16' nuovo angolo con Zemura, palla prolungata da Atta sul secondo palo e tentativo in rovesciata di Davis alto 13' Zanoli! L'Udinese torna in vantaggio! Sulla punizione di Zemura, barriera e conclusione con il destro sotto l'incrocio dei pali imparabile per Perilli 11' fallo da giallo per Gagliardini su Davis all'ingresso in area, intervento molto doloroso sulla caviglia e punizione dal limite 8' quinto angolo per l'Udinese, parte Miller con Atta di testa sul primo palo ad alzare la mira 3' conclusione alta di Sarr che aveva raccolto una respinta corta di Solet in area 1' subito un giallo a Lirola per fallo su Zemura a centrocampo pallone mosso dal Verona, nessun cambio nell'intervallo si torna in campo per il secondo tempo PRIMO TEMPO 47' bella ripartenza Udinese, difende bene palla Davis in mezzo a tre avversari quindi Atta per Zemura, conclusione forte sul primo palo respinta da Perilli! Sul corner nulla di fatto e si chiude così il primo tempo, 1-1 all'intervallo 45' fallo di Bernede su Solet, chiude con una punizione l'Udinese. Palla in area, fischiato fallo in attacco con il gomito destro Solet 44' 2 minuti di recupero 43' sponda in area di Davis per Zemura che si porta palla sul destro ma alza la mira anche grazie alla copertura di Lirola 42' ritmi più bassi in questo finale di tempo, prova a tenere il possesso palla la squadra di Runjaic 38' chiusura in area di Ebosse su tentativo di Atta al termine di una bella combinazione palla a terra con quattro giocatori 35' verticalizzazione di Serdar per Orban che forse parte con un attimo di ritardo, in uscita ci arriva prima Okoye. Il gioco non riprende subito per un problema a Zanoli, staff medico a bordo campo e movimento dalla panchina 33' fallo ingenuo di Ebosse sulla trequarti difensiva su Davis, punizione per i bianconeri 26' Orban! Pareggio immediato del Verona! Gran merito nell'azione di Sarr che salta Miller, palla al centro per il compagno, controllo con il destro e conclusione rapida con il mancino alla destra di Okoye 22' Atta! Udinese in vantaggio! Dopo un primo tentativo di David murato da Gagliardini, Zemura serve il compagno e sulla conclusione a giro arriva la deviazione di testa di Slotsager con palla nella propria porta. Spiazzato Perilli 21' angolo Verona per l'attenta copertura di Kristensen su Sarr. Batte Lirola morbido verso il primo palo dove Atta ben appostato allontana di testa 20' azione personale di Karlstrom, conclusione verso l'angolino destro di poco a lato 14' conclusione centrale per Atta, senza problemi Perilli oggi preferito a Montipò 13' scarico di Davis per Miller ma tentativo dal limite fuori bersaglio per una deviazione della difesa a far impennare il pallone. Troppo lungo l'angolo di Zemura 12' conclusione di Bernede dal limite murato da Solet 11' Bernede imbuca per Sarr in area, cross basso ma non c'è nessuno pronto a colpire da due passi 10' prima chance per Davis bravo a girarsi in area, conclusione sul primo palo con il mancino, ottima risposta di Perilli ma tutto fermo per fuorigioco 8' primo scontro di gioco tra Lirola e Zemura con quest'ultimo che ha avuto la peggio ma nessun problema si rialza prontamente 6' chiusura ai 25 metri della difesa su Atta che provava a incunearsi in area 4' pressione alta di David su Gagliardini a conquistare una rimessa laterale alta 2' pressing abbozzato dai friulani in recupero palla, lungo lancio per Davis, spallata su Nelsson e punizione per la difesa Calcio d'avvio battuto dall'Udinese in maglia celeste, gialloblù tradizionale per l'Hellas Verona e Udinese fanno il loro ingresso in campo, tutto pronto all'inizio del match! Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Verona-Udinese. Dalle ore 20:45 seguiremo il posticipo della 22esima giornata di Serie A. TABELLINO HELLAS VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola (dal 23' st Niasse), Serdar (dal 23' st Harroui), Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr (dal 26' st Isaac), Orban. A disposizione: Montipò, Toniolo, Oyegoke, Kastanos, Harroui, Niasse, Isaac, Fallou, De Battisti, Al Musrati, Vermesan. Allenatore: Paolo Zanetti UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Zanoli, Miller, Karlström, Ekkelenkamp, Zemura; Atta; Davis. A disposizione: Nunziante, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bayo, Ehizibue, Arizala, Kabasele, Camara. Allenatore: Kosta Runjaic Reti: al 22' pt Atta, al 26' pt Orban, al 13' st Zanoli Ammonizioni: Lirola, Gagliardini Recupero: 2' pt

Le formazioni ufficiali di Verona-Udinese

HELLAS VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban. A disposizione: Montipò, Toniolo, Oyegoke, Kastanos, Harroui, Niasse, Isaac, Fallou, De Battisti, Al Musrati, Vermesan. Allenatore: Paolo Zanetti

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Zanoli, Miller, Karlström, Ekkelenkamp, Zemura; Atta; Davis. A disposizione: Nunziante, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bayo, Ehizibue, Arizala, Kabasele, Camara. Allenatore: Kosta Runjaic

Convocati

Hellas Verona

Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo.

Difensori: Lirola, Oyegoke, Bradaric, Nelsson, Slotsager, Ebosse, Fallou, De Battisti.

Centrocampisti: Serdar, Harroui, Bernede, Niasse, Gagliardini, Kastanos, Al-Musrati.

Attaccanti: Sarr, Orban, Isaac, Vermesan

Runjaic alla vigilia

“Giocare contro il Verona non è semplice, non dobbiamo sottovalutarli, se sono in giornata possono dire la loro. Ci aspettiamo di avere di più il pallone, quindi dobbiamo giocare meglio in possesso. Sarà importante l’equilibrio con la fase difensiva, ma vogliamo costruire buone trame per arrivare nella loro trequarti e fare gol. Sappiamo cosa ci aspetta, non ci resta che scendere in campo”

L’arbitro

A dirigere la sfida sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, alla sua sesta presenza stagionale in Serie A. Il fischietto piemontese vanta dodici precedenti con l’Udinese e dieci con il Verona, entrambi i bilanci caratterizzati da esiti equilibrati. Completano la squadra arbitrale gli assistenti Lo Cicero e Politi, il quarto ufficiale Turrini, mentre al VAR ci sarà Aureliano con Paganessi come assistente. Una partita che mette in palio punti pesanti per obiettivi diversi, ma ugualmente cruciali.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL VERONA – Il Verona dovrebbe presentarsi con il consueto 3-4-3. In porta è atteso Perilli, protetto dal terzetto difensivo composto da Slotsager, Nelsson ed Ebosse. Sulle fasce agiranno Lirola e Bradaric, mentre in mezzo al campo Zanetti sembra orientato a puntare su Serdar, Gagliardini e Bernede. Davanti, il tridente dovrebbe essere formato da Sarr e Orban.

COME ARRIVA L’UDINESE – L’Udinese di Runjaic dovrebbe rispondere con un 3-5-2. Tra i pali ci sarà Okoye, con Kristensen, Kabasele e Solet a comporre la linea difensiva. Sulle corsie laterali spazio a Zanoli e Bertola, mentre la zona nevralgica del campo sarà affidata a Miller, Karlstrom ed Ekkelenkamp. In avanti, il tandem offensivo dovrebbe essere formato da Atta e Davis.

Probabili formazioni di Hellas Verona-Udinese

VERONA (3-4-3): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban. Allenatore: Zanetti.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Atta, Davis. Allenatore: Runjaic.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: