Olimpiadi Milano-Cortina 2026: dove vederle in tv e in streaming

MILANO – Cresce l’attesa per i XXV Giochi Olimpici Invernali, in programma dal 6 al 22 febbraio 2026. L’Italia si prepara a ospitare un’edizione senza precedenti, la prima diffusa su un territorio di oltre 22.000 km², capace di unire Milano, le Dolomiti, la Valtellina e il Trentino in un unico grande palcoscenico sportivo.

L’inaugurazione è fissata per venerdì 6 febbraio alle 20:00 allo Stadio Meazza, che per l’occasione diventerà il “Milano San Siro Olympic Stadium”. Davanti a 80.000 spettatori, la Cerimonia di Apertura vedrà la partecipazione di Andrea Bocelli e Laura Pausini, accompagnando la sfilata delle delegazioni e l’accensione del braciere olimpico.

Il programma prevede 16 giorni di gare e 116 medaglie da assegnare, distribuite nei diversi cluster olimpici.Le competizioni saranno distribuite in alcuni dei luoghi più iconici del Nord Italia. Milano sarà il fulcro delle discipline indoor: tra l’Arena Santa Giulia, la Milano Hockey Arena, il Forum di Assago e gli spazi della Rho Fiera, la città ospiterà hockey su ghiaccio, pattinaggio artistico, short track e pattinaggio di velocità, trasformandosi nel cuore pulsante dei Giochi.

La Valtellina accoglierà invece gli sport alpini. A Bormio, gli specialisti dello sci maschile si misureranno sulla leggendaria Stelvio, mentre la stessa località farà da cornice al debutto olimpico dello sci alpinismo. Livigno diventerà il punto di riferimento mondiale per freestyle e snowboard, con strutture e snowpark già considerati tra i migliori al mondo.

A Cortina d’Ampezzo, la tradizione incontra la modernità: le atlete dello sci alpino femminile torneranno a sfidarsi sull’Olympia delle Tofane, mentre il nuovo Sliding Centre ospiterà bob, slittino e skeleton. Lo storico stadio del 1956, completamente rinnovato, tornerà a vivere con le gare di curling.

Infine, gli sport nordici troveranno casa tra la Val di Fiemme e Anterselva. Predazzo e Tesero ospiteranno salto con gli sci, sci di fondo e combinata nordica, confermando una vocazione che dura da decenni. Il biathlon, invece, si svolgerà nella suggestiva cornice della Südtirol Arena di Anterselva, uno dei templi mondiali della disciplina.

Dove vedere le Olimpiadi Milano Cortina 2026 in tv e in streaming

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 saranno visibili in Italia sia in chiaro sia sulle piattaforme a pagamento.

La Rai garantirà una copertura ampia dell’evento: su Rai 2 andranno in onda ogni giorno circa 14 ore di gare, affiancate dai contenuti proposti da Rai Sport HD e dallo streaming gratuito di RaiPlay, per un totale di circa 250 ore di programmazione, incluse le cerimonie inaugurale e di chiusura.

Gli abbonati potranno seguire l’intera manifestazione anche su Eurosport 1 ed Eurosport 2, che trasmetteranno tutte le competizioni senza interruzioni. I due canali saranno disponibili inoltre sulle principali piattaforme digitali, tra cui DAZN, TimVision, Amazon Prime Video Channels, Discovery+ e HBO Max.