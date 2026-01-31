Torino-Lecce: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Torino-Lecce di domenica 1 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

TORINO – Domenica 1 febbraio 2026, alle ore 12:30, allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino andrà in scena il match Torino-Lecce, partita valida per la ventitreesima giornata di Serie A 2025/2026. Da una parte del campo troveremo i padroni di casa che arrivano alla sfida dopo aver perso 6-0 in casa del Como, il Torino non vince una partita in campionato da quattro giornate e occupa la sedicesima posizione in classifica con 23 punti e la peggior difesa con 40 gol subiti.

Dall’altro lato del campo ci sarà il Lecce che dopo aver peso quattro gare ha pareggiato 0-0 al Via del Mare contro la Lazio di Maurizio Sarri. I salentini di punti ne hanno 18, frutto di quattro vittorie, sei pareggi e dodici sconfitte. La squadra di Di francesco ha il peggiro attacco in serie A con appena 13 gol fatti in 22 partite. La direzione di gara è affidata al sig. Simone Sozza della sezione di Seregno, assistito da Giovanni Baccini di Conegliano e Alessandro Costanzo di Oriveto. Il quarto uomo sarà Matteo Marchetti di Ostia Lido, mentre al VAR andranno Rodolfo Di Vuoto di Castellammare di Stadiua e Gianluca Aureliano di Bologna.

Il tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI TORINO-LECCE]

RISULTATO IN DIRETTA: TORINO-LECCE Domenica 1 febbraio dalle ore 11:30 le formazioni ufficiali, dalle ore 12:30 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI TORINO – I padroni di casa guidati da Marco Baroni si schiereranno con il il 3-5-2. In porta andrà Paleari, davanti a lui la difesa a tre sarà composta da Tameze, Maripan e Coco. Larghi a centrocampo scenderanno in campo Pedersen e Lazaro con Vlasic, Ilkhan e Casadei a completare la mediana centralmente. La formazione granata sarà completata dal tandem offensivo composto da Duvan Zapata e Che Adams.

QUI LECCE – I giallorossi allenati da Di Francesco risponderanno con il 4-2-3-1. Tra i pali andrà Falcone, i terzini saranno Veiga e Gallo con Gaspar e Tiago Gabriel centrali. I due in mediana saranno Ramadani e Coulibaly con Pierotti, Gandelman e Banda che agiranno sulla mediana alle spalle di Stulic che guiderà l’offensiva della squadra ospite.

Le probabili formazioni di Torino-Lecce

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Duvan Zapata, Adams. Allenatore: Marco Baroni

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, K. Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Torino-Lecce valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Torino-Lecce in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.