Picerno-Potenza 2-0: un uno-due fulmineo decide il derby lucano

Diretta Picerno-Potenza di Domenica 1 febbraio 2026: a segno Abreu e Bianchi nei primi dodici di gioco, rossoblù in controllo per tutto il match

PICERNO – Il Picerno si aggiudica il derby lucano superando il Potenza 2-0 grazie a un avvio travolgente: Abreu e Bianchi firmano il doppio vantaggio nei primi dodici minuti, indirizzando una gara poi gestita con maturità dalla squadra di Longo. Il Potenza prova a reagire, ma non riesce mai a riaprire il match.

Tabellino

PICERNO: Marcone R., Rillo F. (dal 40′ st Pistolesi F.), Bellodi G., Bassoli A., Gemignani A. (dal 40′ st Salvo G.), Bianchi S. (dal 16′ st Pugliese S.), Franco D. (dal 16′ st Maiorino P.), Baldassin L., Esposito E. (dal 29′ st Cardoni K.), Abreu L., Guadagni G.. A disposizione: Bocic M., Cardoni K., Del Fabro D., Djibril M., Maiorino P., Pecci F., Pistolesi F., Pugliese S., Salvo G., Santarcangelo A., Summa E.

POTENZA: Franchi D., Riggio C., Bachini M. (dal 1′ st D’Auria G.), Balzano M., Bura R. (dal 7′ st Loiacono G.), Castorani M. (dal 1′ st Schimmenti E.), Lucas Martello, Maisto F. (dal 35′ st De Marco A.), Siatounis A., Ragone G. (dal 1′ st Adjapong C.), Selleri G.. A disposizione: Adjapong C., Cucchietti T., D’Auria G., De Marco A., Erradi B., Gabriele G., Landi E., Loiacono G., Rocchetti Y., Rocco P., Schimmenti E.

Reti: al 8′ pt Abreu L. (Picerno) , al 12′ pt Bianchi S. (Picerno) .

Ammonizioni: al 40′ pt Franco D. (Picerno), al 11′ st Guadagni G. (Picerno) al 45’+4 st Lucas Martello (Potenza).

PICERNO: Marcone, Bellodi, Esposito, Guadagni, Gemignani, Bassoli, Baldassin, Bianchi, Franco, Abreu, Rillo. A disposizione: Summa, Pecci, Santarcangelo, Maiorino, Salvo, Djibril, Del Fabro, Bocic, Pistolesi, Cardoni, Pugliese. Allenatore: Valerio Bertotto.

POTENZA: Franchi, Felippe, Castorani, Riggio, Balzano, Ragone, Bachini, Maisto, Siatounis, Bura, Selleri.

A disposizione: Cucchietti, Rocco, Landi, Rocchetti, Loiacono, D’Auria, Schimmenti, De Marco, Erradi, Gabriele, Adjapong. Allenatore: Pietro De Giorgio.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Dario Acquafredda di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Celestino di Reggio Calabria e Andrea Galluzzo di Locri. Quarto uomo Leonardo Mastrodomenico di Matera e operatore FVS Steven La Regina di Battipaglia.

La presentazione del match

Domenica 1 febbraio, alle ore 17:30, allo stadio “Donato Curcio” di Picerno, andrà in scena Picerno-Potenza, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie C 2025/2026, Girone C. Due realtà che condividono ambizioni e identità territoriali forti. Un derby lucano sempre carico di intensità e orgoglio sportivo che promette equilibrio tattico.

In casa il AZ Picerno conferma solidità e regolarità nei momenti chiave. I dati Nessun dato permettono solo di analizzare tendenze di rendimento e approccio al match. Qui si concentra la chiave del pronostico AZ Picerno – Potenza, basato sull’affidabilità davanti al proprio pubblico. Il pressing organizzato e l’utilizzo dell’ampiezza risultano determinanti per mantenere il ritmo alto e costante. Il collettivo appare tatticamente compatto e disciplinato in entrambe le fasi, con la capacità di imporre la propria identità di gioco anche nei momenti di maggiore pressione.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore Pietro De Giorgio: “Quella di Picerno sarà una partita difficile. Fino a questo momento, il nostro rendimento fuori casa non è stato positivo. Al momento è la nostra nota dolente, il motivo principale per il quale non siamo in una posizione più alta di classifica. Affrontiamo una squadra che vuole fare la partita e che dispone di giocatori di qualità, Esposito su tutti. Il Curcio è un campo piccolo dove è sempre difficile giocare, servirà la massima concentrazione per portare a casa punti importanti”.

COME ARRIVA IL PICERNO – Il Picerno di Bertotto si schiera con il 4-3-3: tra i pali c’è Marcone; davanti a lui la linea difensiva è composta da Gemignani, Bellodi, Bassoli e Rillo, chiamati a garantire solidità e attenzione. A centrocampo agiscono Baldassin, Franco e Bianchi, incaricati di dare equilibrio, ritmo e qualità alla manovra. In avanti il tridente Guadagni, Abreu ed Esposito ha il compito di allargare il gioco, attaccare la profondità e finalizzare le azioni offensive.

COME ARRIVA IL POTENZA – Il Potenza di De Giorgio si presenta con il 4-3-3: tra i pali c’è Cucchietti; davanti a lui la linea difensiva è formata da Adjapong, Loiacono, Bachini e Rocchetti, chiamati a garantire solidità e copertura. A centrocampo agiscono Maisto, De Marco e Ghisolfi, incaricati di dare equilibrio, dinamismo e qualità alla manovra. In avanti il tridente D’Auria, Murano e Schimmenti ha il compito di allargare il gioco, attaccare la profondità e finalizzare le azioni offensive.

PICERNO (4-3-3): Marcone; Gemignani, Bellodi, Bassoli, Rillo; Baldassin, Franco, Bianchi; Guadagni, Abreu, Esposito. Allenatore: Bertotto.

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Adjapong, Loiacono, Bachini, Rocchetti; Maisto, De Marco, Ghisolfi; D’Auria, Murano, Schimmenti. Allenatore: De Giorgio.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Picerno-Potenza, valida per la ventiquattresima giornata di Serie C, girone C, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, tramite il canale Sky Sport 255 e in streaming su NOW TV.