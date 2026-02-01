I risultati del 1 febbraio 2026: Serie A e top campionati europei

Trasferta per Inter a Cremona e Juventus a Parma, posticipi in Serie B, Tottenham-City in Premier League. Successo della Platense in Argentina
Il programma di domenica 1 febbraio si è aperto con il calcio argentino. In Liga Profesional pareggio per 1-1 tra Atletico Tucuman e Huracan: vantaggio locale nel recupero prima dell’intervallo con Diaz su rigore, pareggio di Caicedo sempre su rigore al 21′ della ripresa. Colpo esterno per 2-1 della Platense su Talleres Cordoba: dopo 21 minuti Vazquez sblocca il punteggio su rigore, nella ripresa pareggio su autogol di Vazquez e punto decisivo su altra autorete di Baez Corradi al 37′. In A-League una rete di Auglah al 35′ del primo tempo ha deciso Central Coast Mariners-Melbourne Victory con i padroni di casa in 10 dal 10′ della ripresa per l’espulsione di Paull.
In Colombia successo esterno di misura del Santa Fe sul Chico mentre in Paraguay 1-0 dell’Ameliano-San Lorenzo, 2-0 del Melgar sul Cienciano in Perù. In Venezuela 2-0 de La Guaira sul Monagas mentre nalla Liga MX colpo esterno della Guadalaja sull’Atletico San Luis 3-2 e del Tigres sul Leon 2-1, l’Atlas a domicilio piega il Mazatlan 1-0 e pareggio per 2-2 tra Monterrey e Tijuana.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A si parte con il lunch match Torino-Lecce, dalle 15 invece Como-Atalanta e alle 18 Cremonese-Inter, alle 20:45 trasferta a Parma per la Juventus. Si giocano due posticipi in Serie B, spazio anche alla Lega Pro e Serie D. In Europa si giocano nei top campionati con Strasburgo-PSG alle 20:45 in Ligue 1 mentre in Premier League c’è Tottenham-Manchester City alle 17:30 e in Liga alle 14 c’è Real Madrid-Vallecano.
AFRICA: BETWAY PREMIERSHIPSUD
TS Galaxy - Sekhukhune 14:30
AFRICA: CAF CHAMPIONS LEAGUE
Simba (Tan) - Esperance Tunis (Tun) 14:00
Pyramids (Egy) - Berkane (Mar) 17:00
Rivers United (Nga) - Power Dynamos (Zam) 17:00
MC Alger (Alg) - St Eloi Lupopo (Drc) 20:00
AFRICA: CAF CONFEDERATION CUP
Maniema (Drc) - Wydad AC (Mar) 0-0 (*)
Kaizer Chiefs (Rsa) - Zesco Utd (Zam) 14:00
Otoho d'Oyo (Con) - Singida Black Stars (Tan) 14:00
Stellenbosch (Rsa) - Belouizdad (Alg) 14:00
Azam (Tan) - Nairobi United (Ken) 17:00
Djoliba (Mli) - USM Alger (Alg) 17:00
Al Masry (Egy) - Zamalek (Egy) 20:00
Safi (Mar) - San Pedro (Ivo) 20:00
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
Egnatia - Tirana 16:30
Teuta - Vllaznia 16:30
ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE
Al Shabab - Al Fayha 16:15
Al Fateh - Al Hazem 18:30
Al-Ittihad FC - Al Najma 18:30
ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA
Atl. Tucuman - Huracan 1-1 (Finale)
Talleres Cordoba - Platense 1-2 (Finale)
Barracas Central - Dep. Riestra 21:00
Boca Juniors - Newells Old Boys 23:15
AUSTRALIA: A-LEAGUE
Central Coast Mariners - Melbourne Victory 1-0 (Finale)
AZERBAIJAN: PREMIER LEAGUE
Araz - Neftci Baku 0-1 (*)
Qarabag - Turan 15:30
BELGIO: JUPILER LEAGUE
St. Liege - Anderlecht 13:30
Dender - Genk 16:00
Royale Union SG - Club Brugge 18:30
Leuven - KV Mechelen 19:15
BRASILE: SUPERCOPPA DEL BRASILE
Flamengo - Corinthians 20:00
CILE: LIGA DE PRIMERA
La Serena - U. Catolica 22:00
O'Higgins - Dep. Concepcion 00:30
COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA
Chico - Santa Fe 0-1 (Finale)
Bucaramanga - Alianza 20:00
Dep. Cali - Pasto 22:10
CROAZIA: HNL
Osijek - Rijeka 15:00
FRANCIA: LIGUE 1
Lione - Lilla 15:00
Angers - Metz 17:15
Nizza - Brest 17:15
Tolosa - Auxerre 17:15
Strasburgo - PSG 20:45
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Dresda - Bielefeld 13:30
Dusseldorf - Paderborn 13:30
Hertha - Darmstadt 13:30
GERMANIA: BUNDESLIGA
Stoccarda - Friburgo 15:30
Dortmund - Heidenheim 17:30
GERMANIA: BUNDESLIGA - FEMMINILE
Hamburger SV D - Freiburg D 14:00
Hoffenheim D - Brema D 16:00
RB Lipsia D - Eintracht Frankfurt D 18:30
GIAMAICA: PREMIER LEAGUE
Chapelton - Mount Pleasant 21:00
Harbour View - Tivoli 21:00
Montego Bay - Molynes 21:00
Portmore - Cavalier 21:00
Spanish Town Police - Racing United 21:00
GRECIA: SUPER LEAGUE
Levadiakos - Asteras T. 15:00
Panathinaikos - Kifisia 16:30
PAOK - Panserraikos 18:30
AEK - Olympiakos 20:00
GUATEMALA: LIGA NACIONAL - CLAUSURA
Municipal - Guastatoya 2-1 (Finale)
Xelaju - Comunicaciones 2-0 (Finale)
Marquense - Antigua 1-1 (Finale)
Aurora F.C. - Malacateco 18:00
HONDURAS: LIGA NACIONAL - CLAUSURA
Victoria - Marathon 0-0 (Finale)
Olimpia - Juticalpa 2-2 (Finale)
Genesis - Choloma 22:00
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Aston Villa - Brentford 15:00
Manchester Utd - Fulham 15:00
Nottingham - Crystal Palace 15:00
Tottenham - Manchester City 17:30
IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO
Esteghlal Khuzestan - Aluminium Arak 0-1 (Intervallo)
Shams Azar Qazvin - Mes Rafsanjan 0-0 (Intervallo)
Tractor - Sepahan 1-0 (Intervallo)
Peykan - Esteghlal F.C. 14:30
ISRAELE: LIGAT HA'AL
H. Petah Tikva - Ashdod 19:00
ITALIA: PRIMAVERA 1
Verona U20 - Milan U20 4-1 (Finale)
Lecce U20 - Roma U20 13:00SRF
Genoa U20 - Cagliari U20 15:00
ITALIA: SERIE A
Torino - Lecce 1-0 (Intervallo)
Como - Atalanta 15:00
Cremonese - Inter 18:00
Parma - Juventus 20:45
ITALIA: SERIE A FEMMINILE
Lazio D - Como D 1-1 (Intervallo)
Milan D - Genoa D 1-0 (Intervallo)
Parma D - Roma D 15:00
Ternana D - Inter D 15:00
Juventus D - Sassuolo D 18:00
ITALIA: SERIE B
Reggiana - Juve Stabia 15:00
Padova - Monza 17:15
ITALIA: SERIE C - GIRONE A
Cittadella - AlbinoLeffe 0-0 (Intervallo)
Pro Patria - L.R. Vicenza 0-2 (Intervallo)
Pro Vercelli - Novara 14:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE B
Juventus U23 - Pineto 14:30
Ternana - Torres 14:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE C
Atalanta U23 - Benevento 14:30
Monopoli - Latina 14:30
Trapani - Altamura 14:30
Cosenza - Casertana 17:30
Picerno - Potenza 17:30
Siracusa - Crotone 17:30
Foggia - Audace Cerignola 20:30
Salernitana - Giugliano 20:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE A
Asti - Cairese 14:30
Celle Varazze - Lavagnese 14:30
Derthona FbC - Valenzana 14:30
NovaRomentin - AS Biellese 14:30
Saluzzo - Gozzano 14:30
Varese FC - Club Milano 14:30
Imperia - Vado 15:00
Sanremese - Chisola 15:00
Sestri Levante - Ligorna 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE B
Castellanzese - Sondrio 14:30
Ciserano-Bergamo - Caldiero Terme 14:30
Leon - Folgore Caratese 14:30
Pavia - Real Calepina 14:30
USD Casatese - Oltrepo 14:30
Varesina - Villa Valle 14:30
Vogherese - Brusaporto 14:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE C
Altavilla - Adriese 14:30
Conegliano - Este 14:30
FC Obermais - Portogruaro 14:30
Legnago Salus - Calvi Noale 14:30
Luparense - Campodarsego 14:30
Mestre - Cjarlins Muzane 14:30
San Luigi - Vigasio 14:30
Treviso - Bassano 14:30
Union Clodiense - Brian Lignano 14:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE D
Cittadella Vis Modena - Sant'Angelo 14:30
Crema - Pro Sesto 14:30
Desenzano - SCD Progresso 14:30
Imolese - Tuttocuoio 14:30
Pistoiese - Piacenza 14:30
Rovato Vertovese - Lentigione 14:30
Sangiuliano City - Correggese 14:30
Sasso Marconi - Pro Palazzolo 14:30
Tropical Coriano - Trevigliese 14:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE E
Camaiore - Grosseto 14:30
Cannara - Vivi Altotevere 14:30
Follonica Gavorrano - Prato 14:30
Orvietana - Seravezza Pozzi 14:30
Poggibonsi - Ghiviborgo 14:30
Scandicci - San Donato 14:30
Tau - Foligno 14:30
Terranuova Traiana - Siena 14:30
Trestina - Montevarchi 14:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE F
Ancona - Castelfidardo 14:30
Fossombrone - Sora 14:30
L'Aquila - Chieti 14:30
Notaresco Calcio - Giulianova 14:30
Ostiamare - Atletico Ascoli 14:30
Sammaurese - Maceratese 14:30
San Marino Calcio - Recanatese 14:30
Teramo - Vigor Senigallia 14:30
Termoli - Unipomezia 14:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE G
Scafatese - Sarrabus Ogliastra 14:00
Ischia - Atl. Lodigiani 14:30
Monastir - Valmontone 14:30
Olbia - Nocerina 14:30
Palmese 1914 - Montespaccato 14:30
Trastevere Calcio - Real Monterotondo 14:30
Albalonga - Budoni 15:00
Anzio Calcio 1924 - Cassino 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE H
Afragolese - Heraclea 14:30
Gravina - Fidelis Andria 14:30
SS Nola 1925 - A.C Nardò 14:30
Citta di Fasano - Acerrana 15:00
Ferrandina - Pompei 15:00
Martina Calcio - Sarnese 15:00
Real Normanna - Virtus Francavilla 15:00
Barletta - Manfredonia 15:30
Paganese - Francavilla 15:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE I
AS Acireale - Athletic Palermo 14:30
Castrumfavara - Vibonese 14:30
Enna - Igea Virtus 14:30
Milazzo - Gelbison 14:30
Paternò - ACR Messina 14:30
Reggina - Savoia 14:30
Nissa - USD Ragusa 15:00
Sambiase - Vigor Lamezia 15:00
Gela - Sancataldese 15:30
MAROCCO: BOTOLA PRO
Raja Casablanca - Renaissance Zemamra 18:00
Tanger - Kawkab Marrakech 20:00
MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA
Atl. Morelia - Cancun 0-1 (Finale)
Irapuato - Atlante Posticipata
MESSICO: LIGA MX - CLAUSURA
Atl. San Luis - Guadalajara 2-3 (Finale)
Atlas - Mazatlan FC 1-0 (Finale)
Monterrey - Tijuana 2-2 (Finale)
Leon - Tigres 1-2 (Finale)
NICARAGUA: LIGA PRIMERA - CLAUSURA
Real Madriz - Matagalpa 1-1 (Finale)
Rancho Santana - Managua FC 22:00
NIGERIA: NPFL
Katsina Utd - Abia Warriors 15:30
Enyimba - Bayelsa United 16:00
Niger - Bendel 16:00
Rangers Int'l - Kano 16:00
Shooting Stars - Rivers United Posticipata
Wikki Tourist - Nasarawa 16:00
OLANDA: EREDIVISIE
Excelsior - Ajax 0-2 (*)
Heracles - Sittard 14:30
PSV - Feyenoord 14:30
Heerenveen - Utrecht 16:45
FC Volendam - G.A. Eagles 20:00
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - APERTURA
Ameliano - San Lorenzo 1-0 (Finale)
Olimpia Asuncion - Sportivo Trinidense 22:00
PERU: LIGA 1 - APERTURA
Melgar - Cienciano 2-0 (Finale)
Deportivo Garcilaso - Sporting Cristal 19:00
Alianza Atl. - Cusco 21:15
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Gil Vicente - Famalicao 16:30
Sporting - Nacional 19:00
Tondela - Benfica 21:30
REPUBBLICA CECA: 1. LIGA
Slovacko - Ostrava 0-0 (*)
Karvina - Plzen 15:30
Liberec - Zlin 15:30
Pardubice - Slavia Praga 18:30
ROMANIA: SUPERLIGA
Farul Constanta - Univ. Craiova 16:15
FCSB - Csikszereda M. Ciuc 19:00
SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE
Domagnano - Fiorentino 15:00
Juvenes/Dogana - Cailungo 15:00
San Giovanni - Libertas 15:00
Tre Fiori - San Marino Academy U22 15:00
SCOZIA: PREMIERSHIP
Hibernian - Rangers 15:00
Celtic - Falkirk 16:00
SERBIA: SUPER LIGA
Mladost - OFK Belgrado 0-0 (*)
Novi Pazar - Sp. Subotica 14:30
Cukaricki - Stella Rossa 15:00
TSC - Vojvodina 15:00
SPAGNA: LALIGA
Real Madrid - Vallecano 14:00
Betis - Valencia 16:15
Getafe - Celta Vigo 18:30
Ath. Bilbao - Real Sociedad 21:00
SPAGNA: LALIGA2
Almeria - Ceuta 14:00
Eibar - Gijon 16:15
Castellon - Andorra 18:30
Huesca - Cadice 18:30
Granada - Racing Santander 21:00
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Luzern - St. Gallen 14:00
Basilea - Thun 16:30
Young Boys - Zurigo 16:30
TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1
AS Gabes - Etoile Sahel 14:00
JS Omrane - CS Sfaxien 14:00
Metlaoui - Stade Tunisien 14:00
Monastir - Marsa 14:00
TURCHIA: SUPER LIG
Genclerbirligi - Gaziantep 15:00
Galatasaray - Kayserispor 18:00
UNGHERIA: NB I.
DVTK - Kisvarda 1-0 (*)
Paks - Ferencvaros 15:15
Zalaegerszeg - Nyiregyhaza 19:45
VENEZUELA: LIGA FUTVE - APERTURA
La Guaira - Monagas 2-0 (Finale)
Estudiantes M. - Caracas 22:00
VIETNAM: V.LEAGUE 1
Gia Lai - Da Nang 1-0 (Finale)
PVF-CAND - Ho Chi Minh 0-2 (*)
Thanh Hoa - Nam Dinh 1-2 (*)
Cong An Ha Noi - Phu Dong Ninh Binh 0-1 (*)