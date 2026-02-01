I risultati del 1 febbraio 2026: Serie A e top campionati europei

Trasferta per Inter a Cremona e Juventus a Parma, posticipi in Serie B, Tottenham-City in Premier League. Successo della Platense in Argentina

Il programma di domenica 1 febbraio si è aperto con il calcio argentino. In Liga Profesional pareggio per 1-1 tra Atletico Tucuman e Huracan: vantaggio locale nel recupero prima dell’intervallo con Diaz su rigore, pareggio di Caicedo sempre su rigore al 21′ della ripresa. Colpo esterno per 2-1 della Platense su Talleres Cordoba: dopo 21 minuti Vazquez sblocca il punteggio su rigore, nella ripresa pareggio su autogol di Vazquez e punto decisivo su altra autorete di Baez Corradi al 37′. In A-League una rete di Auglah al 35′ del primo tempo ha deciso Central Coast Mariners-Melbourne Victory con i padroni di casa in 10 dal 10′ della ripresa per l’espulsione di Paull.

In Colombia successo esterno di misura del Santa Fe sul Chico mentre in Paraguay 1-0 dell’Ameliano-San Lorenzo, 2-0 del Melgar sul Cienciano in Perù. In Venezuela 2-0 de La Guaira sul Monagas mentre nalla Liga MX colpo esterno della Guadalaja sull’Atletico San Luis 3-2 e del Tigres sul Leon 2-1, l’Atlas a domicilio piega il Mazatlan 1-0 e pareggio per 2-2 tra Monterrey e Tijuana.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A si parte con il lunch match Torino-Lecce, dalle 15 invece Como-Atalanta e alle 18 Cremonese-Inter, alle 20:45 trasferta a Parma per la Juventus. Si giocano due posticipi in Serie B, spazio anche alla Lega Pro e Serie D. In Europa si giocano nei top campionati con Strasburgo-PSG alle 20:45 in Ligue 1 mentre in Premier League c’è Tottenham-Manchester City alle 17:30 e in Liga alle 14 c’è Real Madrid-Vallecano.

AFRICA: BETWAY PREMIERSHIPSUD

TS Galaxy - Sekhukhune 14:30



AFRICA: CAF CHAMPIONS LEAGUE

Simba (Tan) - Esperance Tunis (Tun) 14:00

Pyramids (Egy) - Berkane (Mar) 17:00

Rivers United (Nga) - Power Dynamos (Zam) 17:00

MC Alger (Alg) - St Eloi Lupopo (Drc) 20:00



AFRICA: CAF CONFEDERATION CUP

Maniema (Drc) - Wydad AC (Mar) 0-0 (*)

Kaizer Chiefs (Rsa) - Zesco Utd (Zam) 14:00

Otoho d'Oyo (Con) - Singida Black Stars (Tan) 14:00

Stellenbosch (Rsa) - Belouizdad (Alg) 14:00

Azam (Tan) - Nairobi United (Ken) 17:00

Djoliba (Mli) - USM Alger (Alg) 17:00

Al Masry (Egy) - Zamalek (Egy) 20:00

Safi (Mar) - San Pedro (Ivo) 20:00



ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Egnatia - Tirana 16:30

Teuta - Vllaznia 16:30



ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Shabab - Al Fayha 16:15

Al Fateh - Al Hazem 18:30

Al-Ittihad FC - Al Najma 18:30



ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA

Atl. Tucuman - Huracan 1-1 (Finale)

Talleres Cordoba - Platense 1-2 (Finale)

Barracas Central - Dep. Riestra 21:00

Boca Juniors - Newells Old Boys 23:15



AUSTRALIA: A-LEAGUE

Central Coast Mariners - Melbourne Victory 1-0 (Finale)



AZERBAIJAN: PREMIER LEAGUE

Araz - Neftci Baku 0-1 (*)

Qarabag - Turan 15:30



BELGIO: JUPILER LEAGUE

St. Liege - Anderlecht 13:30

Dender - Genk 16:00

Royale Union SG - Club Brugge 18:30

Leuven - KV Mechelen 19:15



BRASILE: SUPERCOPPA DEL BRASILE

Flamengo - Corinthians 20:00



CILE: LIGA DE PRIMERA

La Serena - U. Catolica 22:00

O'Higgins - Dep. Concepcion 00:30



COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA

Chico - Santa Fe 0-1 (Finale)

Bucaramanga - Alianza 20:00

Dep. Cali - Pasto 22:10



CROAZIA: HNL

Osijek - Rijeka 15:00



FRANCIA: LIGUE 1

Lione - Lilla 15:00

Angers - Metz 17:15

Nizza - Brest 17:15

Tolosa - Auxerre 17:15

Strasburgo - PSG 20:45



GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Dresda - Bielefeld 13:30

Dusseldorf - Paderborn 13:30

Hertha - Darmstadt 13:30



GERMANIA: BUNDESLIGA

Stoccarda - Friburgo 15:30

Dortmund - Heidenheim 17:30



GERMANIA: BUNDESLIGA - FEMMINILE

Hamburger SV D - Freiburg D 14:00

Hoffenheim D - Brema D 16:00

RB Lipsia D - Eintracht Frankfurt D 18:30



GIAMAICA: PREMIER LEAGUE

Chapelton - Mount Pleasant 21:00

Harbour View - Tivoli 21:00

Montego Bay - Molynes 21:00

Portmore - Cavalier 21:00

Spanish Town Police - Racing United 21:00



GRECIA: SUPER LEAGUE

Levadiakos - Asteras T. 15:00

Panathinaikos - Kifisia 16:30

PAOK - Panserraikos 18:30

AEK - Olympiakos 20:00



GUATEMALA: LIGA NACIONAL - CLAUSURA

Municipal - Guastatoya 2-1 (Finale)

Xelaju - Comunicaciones 2-0 (Finale)

Marquense - Antigua 1-1 (Finale)

Aurora F.C. - Malacateco 18:00



HONDURAS: LIGA NACIONAL - CLAUSURA

Victoria - Marathon 0-0 (Finale)

Olimpia - Juticalpa 2-2 (Finale)

Genesis - Choloma 22:00



INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Aston Villa - Brentford 15:00

Manchester Utd - Fulham 15:00

Nottingham - Crystal Palace 15:00

Tottenham - Manchester City 17:30



IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Esteghlal Khuzestan - Aluminium Arak 0-1 (Intervallo)

Shams Azar Qazvin - Mes Rafsanjan 0-0 (Intervallo)

Tractor - Sepahan 1-0 (Intervallo)

Peykan - Esteghlal F.C. 14:30



ISRAELE: LIGAT HA'AL

H. Petah Tikva - Ashdod 19:00



ITALIA: PRIMAVERA 1

Verona U20 - Milan U20 4-1 (Finale)

Lecce U20 - Roma U20 13:00SRF

Genoa U20 - Cagliari U20 15:00



ITALIA: SERIE A

Torino - Lecce 1-0 (Intervallo)

Como - Atalanta 15:00

Cremonese - Inter 18:00

Parma - Juventus 20:45



ITALIA: SERIE A FEMMINILE

Lazio D - Como D 1-1 (Intervallo)

Milan D - Genoa D 1-0 (Intervallo)

Parma D - Roma D 15:00

Ternana D - Inter D 15:00

Juventus D - Sassuolo D 18:00



ITALIA: SERIE B

Reggiana - Juve Stabia 15:00

Padova - Monza 17:15



ITALIA: SERIE C - GIRONE A

Cittadella - AlbinoLeffe 0-0 (Intervallo)

Pro Patria - L.R. Vicenza 0-2 (Intervallo)

Pro Vercelli - Novara 14:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE B

Juventus U23 - Pineto 14:30

Ternana - Torres 14:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE C

Atalanta U23 - Benevento 14:30

Monopoli - Latina 14:30

Trapani - Altamura 14:30

Cosenza - Casertana 17:30

Picerno - Potenza 17:30

Siracusa - Crotone 17:30

Foggia - Audace Cerignola 20:30

Salernitana - Giugliano 20:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE A

Asti - Cairese 14:30

Celle Varazze - Lavagnese 14:30

Derthona FbC - Valenzana 14:30

NovaRomentin - AS Biellese 14:30

Saluzzo - Gozzano 14:30

Varese FC - Club Milano 14:30

Imperia - Vado 15:00

Sanremese - Chisola 15:00

Sestri Levante - Ligorna 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE B

Castellanzese - Sondrio 14:30

Ciserano-Bergamo - Caldiero Terme 14:30

Leon - Folgore Caratese 14:30

Pavia - Real Calepina 14:30

USD Casatese - Oltrepo 14:30

Varesina - Villa Valle 14:30

Vogherese - Brusaporto 14:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE C

Altavilla - Adriese 14:30

Conegliano - Este 14:30

FC Obermais - Portogruaro 14:30

Legnago Salus - Calvi Noale 14:30

Luparense - Campodarsego 14:30

Mestre - Cjarlins Muzane 14:30

San Luigi - Vigasio 14:30

Treviso - Bassano 14:30

Union Clodiense - Brian Lignano 14:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE D

Cittadella Vis Modena - Sant'Angelo 14:30

Crema - Pro Sesto 14:30

Desenzano - SCD Progresso 14:30

Imolese - Tuttocuoio 14:30

Pistoiese - Piacenza 14:30

Rovato Vertovese - Lentigione 14:30

Sangiuliano City - Correggese 14:30

Sasso Marconi - Pro Palazzolo 14:30

Tropical Coriano - Trevigliese 14:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE E

Camaiore - Grosseto 14:30

Cannara - Vivi Altotevere 14:30

Follonica Gavorrano - Prato 14:30

Orvietana - Seravezza Pozzi 14:30

Poggibonsi - Ghiviborgo 14:30

Scandicci - San Donato 14:30

Tau - Foligno 14:30

Terranuova Traiana - Siena 14:30

Trestina - Montevarchi 14:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE F

Ancona - Castelfidardo 14:30

Fossombrone - Sora 14:30

L'Aquila - Chieti 14:30

Notaresco Calcio - Giulianova 14:30

Ostiamare - Atletico Ascoli 14:30

Sammaurese - Maceratese 14:30

San Marino Calcio - Recanatese 14:30

Teramo - Vigor Senigallia 14:30

Termoli - Unipomezia 14:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE G

Scafatese - Sarrabus Ogliastra 14:00

Ischia - Atl. Lodigiani 14:30

Monastir - Valmontone 14:30

Olbia - Nocerina 14:30

Palmese 1914 - Montespaccato 14:30

Trastevere Calcio - Real Monterotondo 14:30

Albalonga - Budoni 15:00

Anzio Calcio 1924 - Cassino 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE H

Afragolese - Heraclea 14:30

Gravina - Fidelis Andria 14:30

SS Nola 1925 - A.C Nardò 14:30

Citta di Fasano - Acerrana 15:00

Ferrandina - Pompei 15:00

Martina Calcio - Sarnese 15:00

Real Normanna - Virtus Francavilla 15:00

Barletta - Manfredonia 15:30

Paganese - Francavilla 15:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE I

AS Acireale - Athletic Palermo 14:30

Castrumfavara - Vibonese 14:30

Enna - Igea Virtus 14:30

Milazzo - Gelbison 14:30

Paternò - ACR Messina 14:30

Reggina - Savoia 14:30

Nissa - USD Ragusa 15:00

Sambiase - Vigor Lamezia 15:00

Gela - Sancataldese 15:30



MAROCCO: BOTOLA PRO

Raja Casablanca - Renaissance Zemamra 18:00

Tanger - Kawkab Marrakech 20:00



MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA

Atl. Morelia - Cancun 0-1 (Finale)

Irapuato - Atlante Posticipata



MESSICO: LIGA MX - CLAUSURA

Atl. San Luis - Guadalajara 2-3 (Finale)

Atlas - Mazatlan FC 1-0 (Finale)

Monterrey - Tijuana 2-2 (Finale)

Leon - Tigres 1-2 (Finale)



NICARAGUA: LIGA PRIMERA - CLAUSURA

Real Madriz - Matagalpa 1-1 (Finale)

Rancho Santana - Managua FC 22:00



NIGERIA: NPFL

Katsina Utd - Abia Warriors 15:30

Enyimba - Bayelsa United 16:00

Niger - Bendel 16:00

Rangers Int'l - Kano 16:00

Shooting Stars - Rivers United Posticipata

Wikki Tourist - Nasarawa 16:00



OLANDA: EREDIVISIE

Excelsior - Ajax 0-2 (*)

Heracles - Sittard 14:30

PSV - Feyenoord 14:30

Heerenveen - Utrecht 16:45

FC Volendam - G.A. Eagles 20:00



PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - APERTURA

Ameliano - San Lorenzo 1-0 (Finale)

Olimpia Asuncion - Sportivo Trinidense 22:00



PERU: LIGA 1 - APERTURA

Melgar - Cienciano 2-0 (Finale)

Deportivo Garcilaso - Sporting Cristal 19:00

Alianza Atl. - Cusco 21:15



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Gil Vicente - Famalicao 16:30

Sporting - Nacional 19:00

Tondela - Benfica 21:30



REPUBBLICA CECA: 1. LIGA

Slovacko - Ostrava 0-0 (*)

Karvina - Plzen 15:30

Liberec - Zlin 15:30

Pardubice - Slavia Praga 18:30



ROMANIA: SUPERLIGA

Farul Constanta - Univ. Craiova 16:15

FCSB - Csikszereda M. Ciuc 19:00



SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE

Domagnano - Fiorentino 15:00

Juvenes/Dogana - Cailungo 15:00

San Giovanni - Libertas 15:00

Tre Fiori - San Marino Academy U22 15:00



SCOZIA: PREMIERSHIP

Hibernian - Rangers 15:00

Celtic - Falkirk 16:00



SERBIA: SUPER LIGA

Mladost - OFK Belgrado 0-0 (*)

Novi Pazar - Sp. Subotica 14:30

Cukaricki - Stella Rossa 15:00

TSC - Vojvodina 15:00



SPAGNA: LALIGA

Real Madrid - Vallecano 14:00

Betis - Valencia 16:15

Getafe - Celta Vigo 18:30

Ath. Bilbao - Real Sociedad 21:00



SPAGNA: LALIGA2

Almeria - Ceuta 14:00

Eibar - Gijon 16:15

Castellon - Andorra 18:30

Huesca - Cadice 18:30

Granada - Racing Santander 21:00



SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Luzern - St. Gallen 14:00

Basilea - Thun 16:30

Young Boys - Zurigo 16:30



TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1

AS Gabes - Etoile Sahel 14:00

JS Omrane - CS Sfaxien 14:00

Metlaoui - Stade Tunisien 14:00

Monastir - Marsa 14:00



TURCHIA: SUPER LIG

Genclerbirligi - Gaziantep 15:00

Galatasaray - Kayserispor 18:00



UNGHERIA: NB I.

DVTK - Kisvarda 1-0 (*)

Paks - Ferencvaros 15:15

Zalaegerszeg - Nyiregyhaza 19:45



VENEZUELA: LIGA FUTVE - APERTURA

La Guaira - Monagas 2-0 (Finale)

Estudiantes M. - Caracas 22:00



VIETNAM: V.LEAGUE 1

Gia Lai - Da Nang 1-0 (Finale)

PVF-CAND - Ho Chi Minh 0-2 (*)

Thanh Hoa - Nam Dinh 1-2 (*)

Cong An Ha Noi - Phu Dong Ninh Binh 0-1 (*)

