Italia–Gran Bretagna, biglietti in vendita per la sfida di Livorno

Qualificazioni Mondiale 2027: biglietti disponibili per Italia–Gran Bretagna del 2 marzo al Modigliani Forum di Livorno. Info, prezzi e promozioni

LIVORNO – La corsa dell’Italia verso il Mondiale 2027 entra nel vivo. Da oggi sono in vendita i biglietti per la sfida contro la Gran Bretagna, in programma lunedì 2 marzo alle 19:30 al Modigliani Forum di Livorno. Il match, organizzato per la FIP da Master Group Sport, rappresenta il secondo atto del back‑to‑back che gli Azzurri affronteranno contro i britannici, dopo la gara del 27 febbraio a Newcastle upon Tyne.

Il Gruppo D si conferma uno dei più imprevedibili delle qualificazioni: tutte le squadre hanno raccolto una vittoria e una sconfitta nella prima finestra, mantenendo aperta la corsa ai tre posti disponibili per la seconda fase. L’Italia arriva all’appuntamento forte dell’impresa di Klaipeda, dove ha centrato la prima vittoria ufficiale in Lituania dopo il ko d’esordio contro l’Islanda.

Il ritorno a Livorno avviene a tre anni dall’ultima apparizione, datata febbraio 2023, quando gli Azzurri superarono l’Ucraina davanti a oltre 8.000 spettatori in un impianto sold‑out. La città, da sempre legata al basket grazie a Libertas e Pielle, si prepara a un’altra serata di grande entusiasmo.

La Gran Bretagna, in crescita costante negli ultimi anni, arriva alla doppia sfida dopo una finestra altalenante: clamorosa la sconfitta interna contro la Lituania maturata negli ultimi secondi, seguita dalla vittoria in Islanda trascinata da Quinn Ellis e Carl Wheatle. Nei precedenti, l’Italia ha vinto tutte le quattro gare disputate, l’ultima a EuroBasket 2022.

Biglietti e prezzi

I tagliandi sono disponibili su Vivaticket con diverse fasce di prezzo:

Parterre da 55 a 65 euro

da 55 a 65 euro 1° anello da 35 a 45 euro (ridotti 25–35 euro)

da 35 a 45 euro (ridotti 25–35 euro) 2° anello da 25 a 30 euro (ridotti 15–20 euro)

da 25 a 30 euro (ridotti 15–20 euro) 3° anello da 10 a 20 euro

È prevista una promozione dedicata ai tesserati FIP Toscana, attiva nei prossimi giorni tramite il Comitato Regionale.

Accesso persone con disabilità

Le richieste devono essere inviate entro il 12 febbraio 2026 all’indirizzo ufficiostampa@mgsport.com, indicando i dati personali, il certificato di invalidità e le informazioni sull’accompagnatore. Le conferme saranno comunicate entro il 16 febbraio, fino a esaurimento disponibilità.