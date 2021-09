Mini abbonamento Empoli: per quali partite, informazioni e prezzi

Sono in vendita i mini abbonamenti per le partite casalinga dell’11, 19 e 26 settembre contro Venezia, Sampdoria e Bologna

EMPOLI – L’Empoli FC in una nota informa che sono disponibili dei mini abbonamenti per seguire le prossime tre gare casalinghe della squadra toscana. Nello specifico sono quella dell’11 settembre contro il Venezia, quella del 19 contro la Sampdoria e del 26 contro il Bologna. Di seguito tutte le informazioni sulle fase di vendita e i vari prezzi e informazioni come i punti vendita.

PRIMA FASE DI VENDITA (PRELAZIONE ABBONATI) – Per le gare casalinghe contro Venezia, Sampdoria e Bologna saranno in vendita i mini abbonamenti (si ricorda che attualmente, nel rispetto delle normative emanate per il contenimento dell’emergenza Covid 19, la capienza dello Stadio Carlo Castellani sarà ridotta al 50%). Per tutti gli abbonati alla stagione 2019/20 ci sarà una prima fase di prelazione a partire dalle 15.30 di martedì 7 settembre fino alle ore 19:30 di mercoledì 8 settembre; gli abbonati alla stagione 2019/20 potranno comunque usufruire della tariffa a loro riservata per tutto il periodo di vendita dei miniabbonamenti. Per l’acquisto online è necessario inserire il codice tessera presente sulla Fidelity Card “Member”, chi aveva invece l’abbonamento tradizionale dovrà inserire un codice numerico presente sulla tessera (il valore presente dopo “Num.Abb.” comprese le 2 cifre staccate). Per poter eventualmente usufruire del voucher di rimborso sarà necessario presentarsi presso l’Empoli Store di Piazza della Vittoria ad Empoli. In caso di acquisto del miniabbonamento sarà rilasciato un titolo di ingresso UNICO, valido per tutte e tre le gare. Si raccomanda quindi di ben conservare il titolo di ingresso che sarà valido anche per le due gare seguenti contro Sampdoria e Bologna.

Abbonati di Poltrona

Con i lavori di riqualificazione della tribuna superiore la capienza della poltrona si è ridotta sensibilmente. Gli abbonati di Poltrona della stagione 2019/20 che volessero informazioni in merito ai loro vecchi posti ed alla loro nuova ubicazione sono pregati di inviare una mail all’indirizzo biglietteria@empolifc.com indicando un loro contatto telefonico e saranno prontamente richiamati.

VENDITA LIBERA MINIABBONAMENTI – A partire dalle 9:30 di Giovedì 9 Settembre

I mini abbonamenti, validi per 3 gare, saranno disponibili ai seguenti prezzi:

POLTRONA – Abbonati stagione sportiva 19/20 € 150,00 (Ridotto Under 16 € 80,00); non abbonati € 195,00 (Ridotto Under 16 € 120,00)

TRIBUNA INFERIORE – Abbonati stagione sportiva 19/20 € 60,00 (Ridotto Under 16 € 40,00); non abbonati € 90,00 (Ridotto Under 16 € 60,00)

MARATONA SUPERIORE – Abbonati stagione sportiva 19/20 € 60,00 (Ridotto Under 16 € 40,00); non abbonati € 90,00 (Ridotto Under 16 € 40,00)

MARATONA INFERIORE – Abbonati stagione sportiva 19/20 € 45,00 (Ridotto Under 16 € 15,00); non abbonati € 60,00 (Ridotto Under 16 € 30,00)

La tariffa “Under 16” è valida per i nati dal 12-09-2005. Per gli “Under14” è necessario che una persona maggiorenne acquisti contestualmente un biglietto insieme a quello dell’Under 14 e ne garantisca la sorveglianza. I minori di 14 anni non possono accedere all’impianto se non accompagnati da un maggiorenne.

PUNTI VENDITA

EMPOLI STORE

Martedì 7 settembre (15.30-19-30)

Mercoledì 8, giovedì 9, venerdì 10 settembre (9.30-13.00; 15.30-19.00)

Sabato 11 settembre (9.30 – 13.00)

UNIONE CLUBS AZZURRI

Da martedì 7 a Venerdì 10 settembre (16.00-19.30)

BIGLIETTERIE STADIO (lato campo Sussidiario)

Martedì 7 settembre (15.30-19-30)

Da mercoledì 8 a venerdì 10 settembre (16.00-19.30)

Empoli Football Club ricorda che per accedere allo stadio Carlo Castellani è necessario essere muniti di certificazione verde Covid 19 (green pass) e di mascherina di protezione individuale al seguito.