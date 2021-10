Modena – Carrarese 1-0: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita Modena – Carrarese del 31 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la dodicesima giornata del Girone B di Serie C

MODENA – Domenica 31 ottobre, alle ore 14.30, andrà in scena Modena – Carrarese, incontro valido per la dodicesima giornata del Girone B di Serie C. I padroni di casa vengono dalla vittoria esterna per 0-3 contro l’Olbia e sono terzi in classifica con 21 punti, frutto di 6 vittorie , 3 pareggi e 2 sconfitte. Gli ospiti sono reduci dal pareggio casalingo per 1-1 contro l’Entella e sono decimi, a quota 15 punti, con un percorso di 6 partite vinte, 3 pareggiate e 4 perse. A dirigere il match sarà Matteo Centi di Terni coadiuvato dagli assistenti Fabio Dell’Arciprete di Vasto e Mario Pinna di Oristano; quarto uomo Luca Zucchetti di Foligno.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO IN DIRETTA: MODENA-CARRARESE 1-0 45' Si conclude il primo tempo tra Modena e Carrarese. Ci aggiorniamo fra qualche minuto per seguire assieme il secondo tempo della partita 17' Modena perde un'uomo, rosso per Mattia Minesso 6' Gol! Marco Armellino supera l'estremo difensore e cambia il risultato ora siamo 1 a 0 1' Tutto pronto, parte l'incontro tra Modena e Carrarese!



Benvenuti alla diretta di Modena - Carrarese, squadre in campo pronte all'inizio del match







Reti: al 6' pt Marco Armellino.

La presentazione del match

QUI MODENA – Anche il ct degli emiliani Tesser potrebbe adottare un modulo 4-3-1-2, schierando Ciofani, Silvestri, Pergreffi e Azzi in posizione arretrata. A centrocampo troviamo dal 1′ Armellino, Gerli e Scarsella, alle spalle del trequartista Mosti: in attacco tandem Ogunseye-Giovannini.

QUI CARRARESE – Di Natale potrebbe far scendere la squadra in campo con il modulo 4-3-1-2. In porta Mazzini, davanti a lui Grassini, Kalaj, Rota e Imperiale. A centrocampo Tunjov e Pasciuti mezzali, mentre Luci agirà in cabina di regia. In attacco Mazzarani a sostegno di Energe e Infantino.

Le probabili formazioni di Modena – Carrarese

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Armellino, Gerli, Scarsella; Mosti; Ogunseye, Giovannini. Allenatore: Attilio Tesser

CARRARESE (4-3-1-2) Mazzini, Grassini, Kalaj, Rota, Imperiale; Tunjov, Luci, Pasciuti; Mazzarani; Infantino, Energe. Allenatore Di Natale.

Dove vederla in TV e streaming

L’incontro Modena – Carrarese verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.