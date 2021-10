Montevarchi – Teramo: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita Aquila Montevarchi – Teramo del 31 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la dodicesima giornata del Girone B di Serie C

MONTEVARCHI – Domenica 31 ottobre, alle ore 14.30, allo stadio “Ettore Mannucci” di Pontedera, andrà in scena Aquila Montevarchi – Teramo, incontro valido per la dodicesima giornata del Girone B di Serie C. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 0-2 contro la Pistoiese e in classifica sono sedicesimi con 10 punti, frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte; 9 gol fatti, 20 subiti. Gli ospiti sono reduci dalla pesante sconfitta casalinga per 0-4 contro il Cesena e sono quindicesimi a quota 11 punti con un percorso di 2 partite vinte, 2 pareggiate e 4 perse. La partita sarà diretta dal sig. Francesco D’Eusanio di Faenza (RA), coadiuvato dagli assistenti, i sigg. Diego Peloso di Nichelino (TO) e Nicola Zandonà di Portogruaro (VE), quarto ufficiale il sig. Simone Gavini di Aprilia (LT).

La cronaca e tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI AQUILA MONTEVARCHI – Malotti dovrebbe confermare il 3-4-1-2. Fra i pali Giusti, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Achy, Tozzuolo e Bassano. A centrocampo Amatucci, Mercati, Martinelli e Lischi. Sulla trequarti Barranca alle spalle di Jallow e Casiello.

QUI TERAMO – Probabile modulo 4-3-3 per il Teramo con Tozzo in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Bellucci-Piacentini e ai lati da Hadziosmanovic e Bouah. A centrocampo Mungo, Arrigoni e Viero. Tridente offensivo composto da Malotti, Bernadotto e Birligea.

Le probabili formazioni di Aquila Montevarchi – Teramo

AQUILA MONTEVARCHI (3-4-1-2): Giusti; Achy, Tozzuolo, Bassano; Lischi, Amatucci, Mercati, Martinelli; Barranca; Casiello, Jallow. Allenatore: Malotti

TERAMO (4-3-3): Tozzo; Hadziosmanovic, Bellucci, Piacentini, Bouah; Mungo, Arrigoni, Viero; Malotti, Bernardotto, Birligea. Allenatore: Guidi

Dove vederla in TV e streaming

L’incontro Aquila Montevarchi – Teramo verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.