Modena-Empoli: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Modena-Empoli di Domenica 20 Settembre 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie BKT

MODENA – Domenica 20 Settembre, alle ore 19:30, allo stadio “Alberto Braglia” di Modena, andrà in scena Modena-Empoli, match valido per la quinta giornata del Campionato di Serie BKT 2026/2027. Sono 19 i precedenti fra le due squadre in Emilia: 8 le vittorie dei “gialli” di casa (ultima 2-1 nella serie B dell’anno scorso), 7 i pareggi (ultimo 0-0 nella serie B 2013/14) e 4 successi azzurri (ultimo 3-2 nella serie B 2012/13).

Galloppa e i suoi tornano nello stadio di casa dopo aver disputato già tre trasferte sulle quattro uscite stagionali in campionato. Il Modena vuole consolidare la posizione d’alta classifica dopo la sconfitta subita nell’unica gara al Braglia contro l’Avellino e il pareggio agguantato in extremis con il Sudtirol, grazie a un gol di Ambrosino. Il Modena arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. I canarini hanno battuto Cremonese per 3-0 in trasferta e Benevento per 2-1, prima di cedere ad Avellino per 1-0 e pareggiare 1-1 contro il Sudtirol nell’ultimo impegno di Serie B.

Per quanto riguarda i toscani, c’è tanta voglia di riscatto dopo la sconfitta per 0-1 nel derby contro l’Arezzo. Pagliuca conosce le difficoltà della sfida contro una squadra dalla grande qualità come il Modena, ma è importante portare a casa un risultato positivo prima della sosta. L’Empoli presenta un rendimento simile a livello di risultati, ma con qualche difficoltà in più. I toscani contano due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. La vittoria più recente in campionato è arrivata in casa del Carrarese per 1-0, mentre l’ultimo risultato è stata una sconfitta per 1-0 contro l’Arezzo.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI MODENA-EMPOLI]

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Andrea Calzavara di Varese, coadiuvato dagli assistenti Luca Mondin di Treviso e Simone Della Mea di Udine, Juan Luca Sacchi di Macerata il IV ufficiale; Marco Piccinini di Forlì il Var e Francesco Cosso di Reggio Calabria l’Avar.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL MODENA – Il Modena di Galloppa si schiera con il 4-3-3: tra i pali c’è Chichizola; linea difensiva composta da Tonoli, Nador, Nieling e Zampano; a centrocampo agiscono Santoro, Brugman e Bianco; in attacco il tridente Olzer–Ambrosino–Caso guida la fase offensiva.

COME ARRIVA L’EMPOLI – L’Empoli di Pagliuca risponde con il 3-5-2: tra i pali c’è Seghetti; linea difensiva composta da Magnino, Romagnoli e Cauz; a centrocampo agiscono Zedadka, Biondini, Yepes, Saporiti e Corrado; in attacco la coppia Distefano–Shpendi guida la fase offensiva.

Le probabili formazioni

MODENA (4-3-3): Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling, Zampano; Santoro, Brugman, Bianco; Olzer, Ambrosino, Caso. Allenatore: Galloppa.

EMPOLI (3-5-2): Seghetti; Magnino, Romagnoli, Cauz; Zedadka, Biondini, Yepes, Saporiti, Corrado; Distefano, Shpendi. Allenatore: Pagliuca.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Modena-Empoli, valido per la quinta giornata del Campionato di Serie BKT 2026/2027, sarà trasmessa in diretta su DAZN.