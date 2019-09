Modena – Padova: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Modena – Padova: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la terza giornata del Gruppo B di Serie C, calcio d’inizio lunedì 9 settembre 2019 alle ore 20.45

MODENA – Lunedì sera, 9 settembre 2019, alle ore 20.45 andrà in scena il posticipo Modena – Padova incontro valevole per la terza giornata del Gruppo B di Serie C. Da una parte c’è la formazione emiliana che, dopo il pareggio interno all’esordio contro il Vicenza, è stato sconfitto in trasferta dal Piacenza. Dall’altra parte, invece, ci sono i veneti che hanno esordito con la vittoria in trasferta ai danni della Virtus Verona e poi hanno battuto in casa il Fano con un risultato netto. Il Padova è primo in classifica nel girone B, anche grazie ad una buona differenza reti, invece il Modena cerca i 3 punti per risalire in classifica dove attualmente occupa la sedicesima posizione.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Lunedì sera 9 settembre 2019, alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, alle 20.45 la webcronaca.

La presentazione del match

QUI MODENA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Gagno in porta, pacchetto difensivo composto da Ingegneri, Zaro, Perna. A centrocampo nel mezzo Laurenti, Boscolo Papo, Davì e sugli esterni Mattioli e Varutti. Il tandem d’attacco dovrebbe essere formato da Ferrario e Rossetti.

QUI PADOVA – Anche i veneti dovrebbero schierarsi con il 3-5-2. Minelli tra i pali, pacchetto difensivo composto da Pelagatti, Kresic e Lovato. I centrali di centrcampo dovrebbero essere Germano, Castiglia e Serena mentre sugli esterni dovrebbero agire Rondanini e Joel Baraye, La coppia d’attacco dovrebbe essere Mokulu Tembe e Santini.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Modena – Padova, valevole per la terza giornata del Gruppo B di Serie C, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Eleven Sports ed anche su Rai Sport al canale 57.

Le probabili formazioni di Modena – Padova

Modena (3-5-2): Gagno; Ingegneri, Zaro, Perna; Mattioli, Laurenti, Boscolo Papo, Davì, Varutti; Ferrario, Rossetti. Allenatore: Zironelli.

Padova (3-5-2): Minelli; Pelagatti, Kresic, Lovato; Rondanini, Germano, Castiglia, Serena, Joel Baraye; Mokulu Tembe, Santini. Allenatore: Sullo.

STADIO: Alberto Braglia