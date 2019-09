Serie C, Modena – Padova: le formazioni ufficiali

Modena – Padova, le formazioni ufficiali

MODENA – Tutto pronto al Braglia per il posticipo della terza giornata di Serie C del girone B tra Modena e Padova delle ore 20,45. Gli emiliani vengono da un pareggio e da una sconfitta nelle prime due giornate e tenteranno di conquistare la prima vittoria in campionato tra le mura amiche. I veneti vengono da due vittorie consecutive e cercheranno di vincere per raggiungere la Ternana a punteggio pieno.

Dalle ore 20 circa le formazioni ufficiali del match che sarà arbitrato da De Santis della sezione di Lecce, coadiuvato da Ceccon e Cataldo.

Le formazioni ufficiali di Modena e Padova

Modena (3-5-2): Gagno; Politti, Zaro, Perna; Laurenti, Davì, Boscolo Papo, Duca, Mattioli; Spagnoli, Tulissi. A disposizione: Pacini, Narciso, Ingegneri, Cargnelutti, Bearzotti, Ferrario, Sodinha, Stefanelli, Pezzella, Varutti, De Grazia, Rossetti. Allenatore: Zironelli.

Padova (3-5-2): Minelli; Pelagatti, Kresic, Lovato; Baraye, Castiglia, Ronaldo, Germano, Fazzi; Mokulu, Santini. A disposizione: Galli, Cherubin, Serena, Capelli, Mandorlini, Solieri, Buglio, Andelkovic, Rondanini, Bunino, Moussa, Pesenti. Allenatore: Sullo.

STADIO: Alberto Braglia

