Attaccanti fantacalcio top dopo la 2° giornata di Serie A

Al termine della seconda giornata di campionato andiamo a vedere come sono cambiate le quotazioni degli attaccanti del fantacalcio firmato Fantamagic.it per la Serie A. Rispetto ai valori di partenza alcuni giocatori hanno aumentato il loro valore grazie a buone prestazioni e gol. Analizziamo la Top 10 con i calciatori con il valore di mercato più alto in una scala di valori da 1 a 100 e con 300 crediti per costruire una rosa da 25 giocatori.

“Voglio farti segnare più di quaranta goal in questa stagione” riferisce CR7 secondo quanto riportato su TuttoSport anche se quest’anno c’è anche un certo Higuain a portar via parte del bottino. La partita con il Napoli nè è già un esempio. Lo segue in classifica Immobile che dopo la doppietta nella prima giornata è comunque rimanto decisivo con un assist vincente. Ancora a secco Piatek che con il Brescia ha tuttavia preso le misure.

Il neo acquisto Lukaku mette subito in chiaro che 20 gol non sono per nulla lontani a fine stagione e si candida anche come rigorista per tutta la stagione. Per adesso le reti sono arrivate contro due “provinciali” ma il lavoro di Conte sembra destinato a portar frutti anche nei match più impegnativi.

Conquista punteggio Belotti soprattutto alla luce del gol nella prima giornata mentre Zapata dopo aver apprezzato le doti realizzative del compagno di reparto Muriel sembra essersi sbloccato e nel migliore dei modi con una doppietta.

Si sono sbloccati già dalla prima sia Dzeko che Mertens che rosicchiano punti a Milik che invece non ha ancora preso voto. Nella Top 10 ci entra anche Lorenzo Insigne grazie all’ottima prova a Firenze mentre per Dybala c’è da capire quanto il progetto Sarri sia fatto per lui e quanto spazio riuscirà a ritagliarsi. Tenuto a settembre il giocatore potrebbe tuttavia accasarsi all’estero nel mercato di gennaio con PSG e Tottenham in prima fila con il tecnico del club inglese che lo vede bene come sostituto di Eriksen.

